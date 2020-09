Ratgeber Plötzlich juckende und gerötete Haut wegen Parfum Ich (m, 48) habe lange Zeit täglich ein Parfum links und rechts auf meinen Hals gesprüht. Seit letztem Winter juckte es mich stark nach jedem Aufsprühen, und die Haut war lange geröttet. Daraufhin unterliess ich es für ein paar Wochen, aber beim erneuten Aufsprühen reagierte die Haut sofort wieder. Was kann ich dagegen machen? Dr. med. Anna Caroline Maassen* 14.09.2020, 14.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den von Ihnen geschilderten Beschwerden handelt es sich am ehesten um eine Kontaktdermatitis. Sie ist eine sehr häufige Ursache für juckende Hauterscheinungen. Wie der Name bereits sagt, wird durch den Kontakt einer Substanz eine Hautentzündung (Dermatitis) hervorgerufen, verbunden mit Rötung und Juckreiz.

Dr. med. Anna Caroline Maassen



In Ihrem Fall liefern Sie uns den wahrscheinlichen Grund gleich selber, nämlich das Parfum, welches regelmässig an gewissen Stellen angewendet wird. Duftstoffe gelten denn auch als die häufigsten Verursacher einer Kontaktallergie. Hautärzte und Allergologen verfügen in ihrer Testreihe (Epikutantest) zur Erkennung einer Kontaktallergie über zwei Duftstoffgemische als Testsubstanzen: Einen Duftstoffmix, welcher aus älteren, traditionellen Duftstoffen besteht, und einen Mix, welcher die neueren Duftstoffe beinhaltet. Von den Erwachsenen reagieren mindestens 8,4 Prozent auf den älteren und 5,0 Prozent auf den neueren Duftstoffmix.

Trotzdem ist es für Patientinnen und Patienten und auch für uns Dermatologen nicht immer leicht, eine Kontaktallergie zu diagnostizieren. Warum? Oft wird die auslösende Substanz über einen längeren Zeitraum sehr gut von unserer Haut toleriert. Es ist sogar ein typisches Merkmal für eine Kontaktallergie (sie ist eine sogenannte Allergie vom Spättyp), dass die Haut nicht beim ersten Allergenkontakt reagiert. Die Voraussetzung für eine Kontaktallergie ist eine Sensibilisierung von bestimmten Blutzellen, den T-Lymphozyten. Erst frühestens beim zweiten Kontakt kann die Haut mit einer Allergie reagieren.

Symptome können stunden- oder gar tagelang anhalten

Typisch ist auch, dass die Kontaktdermatitis noch einige Stunden bis Tage anhält, auch wenn das Allergen wie hier das Parfum bereits nicht mehr auf der Haut ist. Daher ist der zeitliche und ursächliche Zusammenhang zwischen Kontaktdermatitis und auslösendem Allergen nicht immer eindeutig herzustellen.

Bei der selteneren phototoxischen Kontaktdermatitis kommt es nur zur Allergie unter zusätzlichem Einfluss von Sonne. Ein Beispiel ist die Berloque-Dermatitis, welche typischerweise durch den Duftstoff Bergamotte (Inhaltsstoff zahlreicher Parfums) und UVA-Licht ausgelöst wird.

Im vorliegenden Fall würde ich pragmatisch vorgehen: Das Parfum sollte nicht mehr direkt auf die Haut, sondern allenfalls auf die Kleidung aufgebracht werden. Eventuell muss aber ganz auf Parfum verzichtet oder zumindest das Parfum gewechselt werden. Wenn es sich aber um einen unklaren Fall handelt oder berufliche Allergene vermutet werden, ist eine genauere allergologische Abklärung mittels eines Epikutantests unumgänglich. Anhand dieses Tests kann eine eindeutige Diagnose gestellt und eine entsprechende Therapie empfohlen werden.

* Dr. med. Anna Caroline Maassen ist Fachärztin für Dermatologie, www.dermacenter.ch