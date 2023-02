Ratgeber Neues AHV-Alter für Frauen: Soll ich Rente besser vorbeziehen? Wie finde ich das heraus? Ich (w, verheiratet), habe Jahrgang 1964 und werde nun durch die Erhöhung des Rentenalters die AHV-Rente erst mit 65 Jahren erhalten. Gibt es für meinen Jahrgang Ausgleichszahlungen? Oder soll/kann ich die Rente besser vorbeziehen? Wie finde ich die optimale Lösung für mich? Was muss ich dabei beachten? Sabrina Rapin* Jetzt kommentieren 09.02.2023, 11.11 Uhr

Sabrina Rapin.

Die Reform AHV 21 wurde am 25. September 2022 vom Schweizer Stimmvolk gutgeheissen. Die folgenden Änderungen treten per 1. Januar 2024 in Kraft – bis dahin gilt das bestehende Recht: