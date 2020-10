Ratgeber Neue Wohnung gekauft: Müssen wir einen neuen Ehevertrag aufsetzen? Wir (verheiratet, kinderlos) haben 2002 einen Ehevertrag abgeschlossen und den Güterstand der Güter­gemeinschaft vereinbart. Darin ist festgehalten, dass im Todesfall das Gesamtgut vollständig dem überlebenden Ehegatten zufällt. Inzwischen haben wir die im Vertrag erwähnte Eigentumswohnung verkauft und eine neue gekauft. Müssen wir den Ehevertrag deswegen anpassen? Und: Wer erbt, wenn wir beide bei einem Unfall sterben? MLaw Sabrina Meier* 22.10.2020, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabrina Meier.

Ich gehe vorliegend davon aus, dass Sie den Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft gewählt haben. Diese vereinigt das Vermögen und die Einkünfte der Ehegatten zum Gesamtgut, mit Ausnahme der Gegenstände, die von Gesetzes wegen Eigengut sind. Dies sind Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen, sowie allfällige Genugtuungsansprüche.

Da Sie über keine Eigengüter verfügen, befindet sich Ihre Eigentumswohnung im Gesamtgut. Dies trifft auch zu, wenn Sie die Wohnung verkaufen und eine neue Wohnung erwerben. Weil Sie für den Todesfall ehevertraglich ver- einbart haben, dass sämtliches Gesamtgut dem überlebenden Ehegatten zufällt, geht auch die Eigentumswohnung in das Alleineigentum des überlebenden Ehegatten über. Einer expliziten Vereinbarung bezüglich des Eigentumsübergangs bedarf es nicht.

Sie müssen also den Ehevertrag nicht anpassen. Sofern Sie und Ihr Ehemann bis heute keinen Erbvertrag abgeschlossen und keine Testamente errichtet haben, hinterlassen Sie im Todesfall Ihr Vermögen nicht nur dem überlebenden Ehepartner als Erben, sondern auch Ihren Eltern oder, wenn diese vorverstorben sind, allfälligen weiteren Erben des elterlichen Stamms.

Überlebender Ehepartner erhält gesamtes Vermögen

Aufgrund des abgeschlossenen Ehevertrags und der Tatsache, dass weder Sie noch Ihr Ehemann über Eigengüter verfügen, erhält der überlebende Ehepartner das gesamte Vermögen des verstorbenen Ehe- partners, und dessen Nachlass beträgt null.

Bei einem gemeinsamen Versterben, beispielsweise infolge eines Autounfalls, wird das Gesamtgut hälftig geteilt, sofern Sie diesen Fall im Ehevertrag nicht abweichend geregelt haben, und fällt je zur Hälfte in den Nachlass von Ihnen und Ihrem Ehemann. Da Sie kinderlos sind, würde die Erbschaft jeweils an den elterlichen Stamm gehen. Dabei erben Vater und Mutter nach Hälften. An die Stelle eines vorverstorbenen Elternteils treten dessen Nachkommen, also Ihre Geschwister zu gleichen Teilen.

Eltern sind im Gegensatz zu Geschwistern (noch) pflichtteilsgeschützt. Falls Ihre Eltern noch leben, haben Sie die Möglichkeit, diese für den Fall des gemeinsamen Versterbens mittels Testament oder Erb­vertrag auf den Pflichtteil zu setzen. Über den Rest können Sie frei verfügen, da eben die Geschwister nicht pflichtteilsgeschützt sind. Mit der kommenden Erbrechtsrevision wird der Pflichtteilsschutz der Eltern allerdings wegfallen. Dann können Sie über den ganzen Nachlass frei verfügen.

* MLaw Sabrina Meier ist Rechtsanwältin / Notarin, Vetsch Rechtsanwälte; www.vetsch-rechtsanwaelte.ch