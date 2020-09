Ratgeber Nach dem Sex will ich immer möglichst rasch abhauen - das ist mir sehr unangenehm Beziehungen Ich (m, 31) geniesse mein Single-Leben und habe auch öfter mal einen One-Night-Stand. Doch immer, wenn der Sex vorbei ist, möchte ich am liebsten nur noch möglichst rasch verschwinden. Auch bei Frauen, die ich schon gekannt habe, bevor wir dann im Bett gelandet sind. Ich empfinde die Situation jeweils als sehr unangenehm. Eugen Bütler* 09.09.2020, 15.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eugen Bütler.

Offensichtlich wollen Sie nach dem Sex mit einer Frau möglichst schnell wieder frei sein. Ihnen gefällt es, so viele Erfahrungen wie nur möglich zu machen. Sie suchen im Wechsel jeweils einen neuen Kick. Der Gedanke, die gerade begehrte Frau könnte mehr erwarten – etwa in Richtung dauerhafter Beziehung – ist Ihnen unangenehm. Sie wollen sich auf keinen Fall binden und sich deshalb auch schnell zurückziehen, sobald das unmittelbare Begehren und die sexuelle Energie weg sind.

Wenn genau das Ihr Bedürfnis ist, empfehle ich Ihnen, der jeweiligen Bettpartnerin vor dem Sex klar zu sagen, dass Sie nur daran interessiert sind. Anderenfalls könnte die Frau das Zusammensein mit weitergehenden Erwartungen verbinden. Ehrlichkeit ist nichts als fair, und Sie vermeiden Missverständnisse, die sehr verletzend sein können.

Unbewusst doch Wunsch nach etwas Dauerhaftem?

Ihr Problem mit dem Wunsch nach schnellem Rückzug könnte aber auch auf einer anderen Ebene liegen. Vielleicht leiden Sie unterbewusst darunter, keine weitergehende Beziehung eingehen zu können oder zu wollen. Möglicherweise fühlt sich ein Teil von Ihnen bei dieser Art von Beziehung nicht ernst genommen, und Sie wünschen sich insgeheim eine länger dauernde Beziehung, eine tiefergehende Partnerschaft. Ob dem so ist, können nur Sie selber beantworten.

Wenn Sie mit der bisherigen Form glücklich sind, empfehle ich Ihnen, auch das Empfinden der Frauen, mit denen Sie sich einlassen, zu berücksichtigen. Wie kommen sie mit den abrupten Aufbrüchen zurecht? Sind diese verletzt oder können sie sich damit arrangieren?

Die Haltung, dass es einfach zum «einsamen Cowboy» dazugehöre, mit Mädels zu schlafen und dann weiterzuziehen, wird aber auch Ihnen auf Dauer nicht ganz gerecht. Ich empfehle, sich zu überlegen: Warum lebe ich so? Wie erlebe ich mich selber dabei? Welches ist mein tiefstes Bedürfnis? Welche Art von Lust macht mich zufrieden und glücklich?

Vielleicht stecken Erfahrungen dahinter

Und im Gegenzug: Warum will ich mich so rasch zurückziehen? Sind lebensgeschichtliche Erfahrungen damit verbunden? Warum ist es mir unmöglich, Nähe und Lust mit der jeweiligen Sexpartnerin nachklingen zu lassen. Oder sich gar erneut zu treffen? Was will ich damit vermeiden?

Fragen, die nicht einfach zu beantworten sein dürften und auch schmerzhaft sein können. In letzterem Fall könnte sich ein Beratungsgespräch lohnen. Wenn Sie Ihre eigenen Motivationen und Bedürfnisse besser wahrnehmen, können Sie freier entscheiden, ob Sie nach dem Sex noch einen Moment bleiben wollen oder den sofortigen Abgang wählen. Ich wünsche Ihnen die entsprechende innere Freiheit.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch