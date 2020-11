Ratgeber Muss ich als Eingeladener an eine Einladung erinnern? Ich werde privat öfters um Rat und Abklärungen – etwa mit Behörden – gefragt. Als Gegenleistung erhalte ich jeweils einen Gutschein für ein Essen in privatem Rahmen. Leider gehen diese Gutscheine dann aber oft «vergessen». Und ich finde es befremdlich, wenn ich an die Einladung erinnern muss. Wie soll ich mich verhalten? Doris Pfyl* 06.11.2020, 10.04 Uhr

Ihre Frage bringt mich ziemlich ins Grübeln. Eine knifflige Angelegenheit, die Sie da schildern. Mit den Gutscheinen ist es tatsächlich so eine Sache. Es gibt Leute, die Geschenkgutscheine nie einlösen. Vielleicht vergessen diese Menschen die Gutscheine einfach, haben sie unabsichtlich weggeschmissen oder ganz einfach nur verlegt.

Wenn Gutscheine von irgendwelchen Restaurants oder Geschäften dann nach Jahren doch wieder auftauchen, getrauen sich die Beschenkten oft nicht mehr nachzufragen, ob sie diese noch einlösen können. Und so wandern die Gutscheine dann ungenützt ins Altpapier. Davon zu erfahren, bedeutet für einen Schenkenden einen gehörigen Frust. Schliesslich hat man sich im Vorfeld überlegt, was passen könnte, und betrieb einen Aufwand, dieses eventuell hochpreisige Geschenk zu besorgen. Wenn es dann sang- und klanglos in der Versenkung verschwindet, ist das schon sehr unschön.

Klärung tut not

Die Ihrige Situation gestaltet sich jedoch völlig anders. Sie haben Ihre Gutscheine im Griff und wollen diese in nützlicher Frist einlösen können. Auf das versprochene Nachtessen im privaten Rahmen freuen Sie sich. Um nicht aufdringlich zu wirken, möchten Sie aber nicht die Initiative ergreifen und so die Leute auf ihr Versäumnis aufmerksam machen. Für mich spontan verständlich und nachvollziehbar. Denn auch ich bin der Meinung, dass sich eine plumpe Selbsteinladung einfach nicht gehört. Sie könnte als frech oder gar übergriffig wahrgenommen werden.

Nach intensivem Überlegen musste ich mir allerdings eingestehen, dass es sich lohnt, die Angelegenheit einmal noch von der anderen Seite zu beleuchten. Sie haben einen Gutschein erhalten, ohne konkrete Hinweise auf das weitere Vorgehen. Somit könnte es tatsächlich sein, dass die Bekannten auf Ihre Kontaktaufnahme warten. Vielleicht will man Sie nicht zu etwas nötigen und stellt sich eventuell vor, dass Sie gar nicht so sehr Freude hätten an einem gemeinsamen Nachtessen. Klärung tut not. Greifen Sie also zum Telefonhörer und rufen Sie an. Erwähnen Sie im Gespräch, dass Sie verunsichert seien und Sie sich lange überlegt hätten, ob wohl Terminvorschläge Ihrerseits erwartet würden. So zeigen Sie, dass der Gutschein bei Ihnen noch immer präsent ist, Sie sich darüber freuten und Sie diesem Geschenk auch die erwünschte Wertschätzung entgegenbringen möchten.

Schnell den Termin finden

Künftig können Sie die Situation des Vergessen gehens vermeiden, indem Sie gleich bei der Übergabe eines Gutscheins erwähnen, dass Sie sich betreffend Terminfindung in den nächsten Tagen melden werden. So ist dann für beide Parteien klar, wer die Initiative ergreift.

*Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM; www.imagemodestil.ch