Monikas Garten - Teil 3 Welche Insekten sind hilfreich? Warum sind Brennesseln besser als ihr Ruf? Und was ist die ideale Zeit zum Giessen? – Tipps und Rezepte für den Garten im Hochsommer In Monikas Garten im appenzellischen Rehetobel ist der Sommer nun auch angekommen. Alles blüht, die hoch gewachsene Wiese verdeckt neugierige Blicke und die Linde bildet ein gewaltiges Outdoor-Dach zum Verweilen. In Folge 3 reden wir unter anderem über Insekten. Text: Martin Oswald, Bilder: Michel Canonica 03.07.2021, 05.00 Uhr

Landschaftsarchitektin Monika Pearson am Brunnen im Garten.

Gerade in den Sommermonaten steht so manche Gärtnerin und so mancher Gärtner auf Kriegsfuss mit allem was kreucht und fleucht. Engerlinge fressen bei den jungen Tomatenpflanzen die Wurzeln ab, Schnecken geniessen den frischen Salat im Hochbeet und Wespen stören beim Abendessen draussen. Was also tun, Monika Pearson?

«In einem biologischen, naturnahen Garten wird kein Gift verwendet.» Die Landschaftsarchitektin rät stattdessen auf eine hohe Biodiversität sowie genaues Beobachten und Handarbeit zu setzen. Ausserdem im Gemüsebeet Mischkulturen und keine Monokulturen zu fördern, alte, robuste Sorten zu berücksichtigen und auch Kräuter oder sogenannte Begleitpflanzen in den Gemüsebeeten zu den Gemüsen zu pflanzen. Auch mit einer vielseitigen Bepflanzung im restlichen Garten – zum Beispiel mit Wildblumen oder Wildgehölzen – zieht man viele nützliche Insekten an. «Diese haben wiederum Vögel, Igel und Reptilien im Schlepptau.» Es gilt also, ein ausgewogenes und vielfältiges Ökosystem zu fördern. Monika Pearson sagt:

«Wir arbeiten mit der Natur, nicht gegen sie.»

Am Ende würden wir so belohnt mit allen lebendigen Schönheiten und vielen Nützlingen, welche die Schädlinge eigenständig bekämpfen. «Es sind viele kleine Massnahmen, die im Zusammenspiel wirken.» Es gelte aber vor allem auch, wachsam zu bleiben, zu beobachten und den Garten immer wieder zu besuchen. In einem gesunden Boden würden gesunde Pflanzen wachsen, sofern sie standortgerecht gepflanzt seien. Stimme dann auch die Feuchtigkeit und das Klima mit den Ansprüchen der Pflanzen überein, seien sie meist auch widerstandsfähig.

Die Arbeit im Garten sei ein faszinierendes, lebenslanges Lernfeld, das erst noch Entspannung biete - ja eben eine Lebenshaltung, die Verbundenheit mit der Natur zu pflegen, sich bewusst zu sein, dass man auch Teil von ihr ist. Die Lanschaftsarchitektin hält ihre Beobachtungen in einem Buch fest. So könnten auch Gedanken oder Gestaltungsideen notiert, gezeichnet oder skizziert werden.

«Je mehr wir uns einlassen, desto mehr schärfen wir unser Auge und unser Bewusstsein und erkennen die wunderbaren zusammenhängenden Strukturen und Systeme.»

Für die Bekämpfung von Schnecken, vor allem für die frischen Setzlinge, helfen unter anderem mechanische Barrieren. Aus alten Petflaschen oder Plastikkübeln können diese selbst hergestellt werden und müssen nicht teuer gekauft werden. Aus einer 1,5-Liter-Flasche oder auch grösseren Plastikkübeln schneidet man einfach den Boden raus und zerschneidet das Gefäss in Ringe, die dann über die Pflanze gestülpt und in den Boden gedrückt werden. Der Jungpflanze wird so auch ein angenehm warmes Klima verpasst.

Monika Pearson zu ihrer Methode: «Ich besuche den Garten als Erstes früh am Morgen, manchmal schon um 05.30 Uhr. Die Schnecken lese ich von Hand ab und werfe sie über den Zaun.»

Die uralte und inzwischen geschützte Linde bildet ein Dach über dem Garten. Monika Pearson erklärt Reporter Martin Oswald, dass hier schon bald Lindenblüten aufgehen.

Nützlich wäre es, im Frühling Laufenten oder Hühner durch den Garten weiden zu lassen. Sie fressen alle Eier auf und so schlüpfen die Schnecken schon gar nicht erst aus. Grundsätzlich gilt regelmässiges Ablesen, die Erde hacken, damit die Eier austrocknen und Pflanzen besser morgens früh giessen, statt abends.

Die Wiese rund um Monikas Garten ist jetzt hoch gewachsen. Das sei ideal für Bienen und Schmetterlinge, sagt der Gartenprofi. Auch Vögel finden in den zahlreichen Blumen und Gräsern Sämereien. «Überall, in dicht bebauten Siedlungen, Industriezonen, Einfamilienhausquartieren und Dorfzentren gibt es Rest- und andere Flächen, auf welchen man Blumen- und Magerwiesen anlegen könnte. Und, wenn solche Wiesen bestehen, so wäre es wichtig, diese genügend lang stehen zu lassen, damit diese Blumen auch versamen könnten.» Ich beobachte oft auch, dass sie leider trotzdem wöchentlich oder zu früh geschnitten werden. «Meist ist das gut gemeint, nützt der Biodiversität aber nichts», gibt Monika Pearson zu bedenken. «Hier sollte ein Umdenken stattfinden.»

Naturnahe Orte seien auch für Kinder wichtig. «Sie brauchen naturnahe Spiel- und Entdeckungsorte und zwar vor ihren Haustüren!» Fehlten ihnen diese Möglichkeiten, würden sie auch als Erwachsene kein Verständnis für einen sorgfältigen Umgang mit der Natur haben. Ausserdem sei das freie Bewegen in der Natur für die motorische Entwicklung der Kinder und ihrer Intelligenz unabdingbar.

Monika Pearson hat sich einen schmalen Weg entlang der Wiese gemäht.

Mit den warmen oder gar heissen Sommertagen steigt auch der Wasserbedarf. Gartenpflanzen, die genug Zeit hatten, Wurzeln bis in die Tiefe der Erde zu entwickeln, überleben auch mehrere heisse Tage ohne dass sie gewässert werden müssen. Neue Pflanzen brauchen dafür umso mehr Pflege und regelmässig Wasser. Denn wichtig ist in beiden Fällen, dass das Wasser auch die tieferen Wurzeln erreicht. Darum: Lieber weniger oft, dafür umso ausgiebiger giessen. Besteht die Möglichkeit, das Regenwasser zu sammeln, ist das ideal.

Der beste Zeitpunkt zum Giessen ist der frühe Morgen. So haben die Pflanzen Zeit, das Wasser aufzunehmen, bevor es heiss wird und dieses verdunstet. Mittags ist keine gute Idee, weil sich die Tropfen auf den Blättern durch das Sonnenlicht einbrennen können. Wässern am Abend steigert das Risiko einer Pilzerkrankung, zudem macht man damit den Schnecken einen Gefallen und das möchte man ja in aller Regel vermeiden.

Die Brennnessel ist eine der nützlichsten und am vielseitigsten einsetzbaren Pflanzen, die wir überhaupt haben. Zu unrecht wird sie von vielen Gärtnern bekämpft. Sie kann ab März bis zum Herbst geerntet und verarbeitet werden. Die Brennnessel enthält viele Mineralien und kann zum Beispiel als Tee, Spinat oder Suppe in der Küche verwendet werden.

Die Brennnessel zählt zu den traditionellen Heilpflanzen, wie so manch anderes Unkraut auch. Traditionell wendet man sie bei Problemen mit der Niere oder Blase an. Brennnesseln reinigen den gesamten Verdauungstrakt und aktivieren die Abwehrkräfte. Sie wirken entzündungshemmend und entgiftend und enthalten viel Folsäure und Eisen. Man kann die jungen Blätter im Frühling als Suppe, genau wie Spinat, als Brennnesselgemüse dünsten. Später im Jahr können die Samen der Pflanze in Salaten verarbeitet werden. Sie sind ein Energielieferant, ein heimischer Superfood.

Die Brennnessel eignet sich auch zur Herstellung einer Jauche für den Gemüsegarten. Damit werden die Pflanzen gestärkt und man kann so einem Schädlingsbefall vorbeugen. Eine Ecke mit Brennnesseln im Garten zu tolerieren, ist also durchaus nützlich. Sie dient auch als Kinderstube von über 50 Schmetterlingsarten. Zum Beispiel legen das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs, der Admiral oder das Landkärtchen auf den Halmen der Brennnesseln ihre Eier ab. Die Raupen finden hier energiereiche Nahrung. Und wenn sie genug Brennnesseln zu fressen haben, wandern sie auch nicht zu den Gemüsepflanzen in den Garten ab.

Rezept: Brennesseljauche Zutaten

Zur Herstellung der Jauche kann man auch Schachtelhal, Giersch oder Löwenzahn verwenden.

Eimer (Plastik, Ton oder Holz), welcher 10 Liter aufnehmen kann.

1 kg Brennesseln. Die Pflanzen sollten noch keine Blüten oder Samen tragen.

Eventuell eine Handvoll Steinmehl. Zubereitung Brennesseln klein schneiden, in einen Eimer geben und Wasser aufgiessen.

Steinmehl optional, bindet den Fäulnisgeruch

Das Gefäss für ca. 2 Wochen an einen sonnigen Platz stellen

Den Jaucheansatz täglich ein bis zweimal umrühren, damit Sauerstoff für die Umsetzung des Pflanzenmaterials hinein gelangt.

Wenn die Mischung nicht mehr schäumt, ist der Gärungsprozess gestoppt und die Jauche fertig.

Aus der fertigen Jauche die festen Bestandteile aussieben. Diese gehen entweder auf den Kompost oder können als Mulch im Zierpflanzenbeet oder Gemüsegarten eingesetzt werden. Starkzehrer, z.B. Tomaten freuen sich über den stickstoffhaltigen Dünger. Zum Giessen - ausschliesslich im Wurzelbereich - eignet sich ein Mischverhältnis von 1:10. Bei empfindlichen Pflanzen, wie Setzlingen, 1:20. 1 x pro Woche Düngen. Nicht geeignet bei Erbsen, Möhren, Knoblauch, Zwiebeln.

«Nein das ist kein Unkraut – Das ist gut für Schmetterlinge!»

Kräuter erweisen sich gegen Schädlinge ebenfalls als nützlich. Deshalb dürfen sie im Gemüsegarten oder Balkon keinesfalls fehlen. Ausserdem sind sie hübsch zum Anschauen zwischen den Gemüsen und grossartige Zutaten beim Kochen.

Lavendel, Salbei, Basilikum, Zwiebeln nützen mit ihren ätherischen Ölen und Duftstoffen gut gegen Blattläuse und Mehltau.

Bohnenkraut hilft gegen Läuse an den Bohnen und gehört ja sowieso in ein Bohnengericht.

Knoblauch, Kamille, Zwiebel und Schalotte helfen gegen Pilze, Milben und Bakterien.

Gegen Kohlweisslinge helfen Basilikum, Koriander, Pfefferminze, Salbei, Eberraute, Rosmarin und Borretsch.

Das Gemüse in Mischkulturen anzupflanzen hilft doppelt. So werden nicht einseitig Nährstoffe aus dem Boden gezogen.

Der 2-Punkt Marienkäfer ist ein guter Helfer gegen Läuse. Ist er einmal im Garten oder auf dem Balkon heimisch geworden, verlässt er den Ort nicht mehr. Sie sind nicht nur Glücksbringer sondern auch Blattlausjäger. Die Marienkäferlarven können online bestellt werden.

Schlupfwespen im Garten sind ebenfalls natürliche Schädlingsbekämpfer, obwohl sie eher gezielt in Gewächshäusern eingesetzt werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich Weisse Fliegen, Apfelwickler, Kohlweisslinge und Blattläuse bekämpfen. Sie legen ihre Eier in die Larven oder Eier ihrer Beute und fressen diese dann von innen auf. Besonders wohl fühlen sie sich an Waldrändern, Waldlichtungen, in Wiesen, buschreichen Landschaften sowie in Parkanlagen und Gärten. Sie ernähren sich hauptsächlich von Nektar, Honigtau und Blütenpollen. Hilft alles nichts, so ist es immer noch möglich, stark befallene Blätter zu entfernen und zu entsorgen oder allenfalls mit einer selbst hergestellten Mischung aus Gallenseife, Wasser und Essig zu behandeln.

Ein frischer Salat mit Zutaten aus dem Garten. Bild: Monika Pearson

Feine und vitaminreiche Salate aus dem Garten machen besonders Spass, sind besonders vitaminreich und zart. So macht das Monika Pearson:

Kopfsalat oder was grad parat ist, frisch gepflückt aus dem eigenen Hochbeet oder Garten

Waschen Blätter und auf Teller verteilen

Weitere Zutaten je nach Lust und Laune drauf legen, zum Beispiel: Fetakäse, Gurken, Tomaten, Gehobelter Fenchel

Frische Kräuter oder Wildblumen aus dem Garten je nach Saison und Lust: Basilikum oder Liebstöckel, Peterli, Frühlingszwiebeln gehackt oder

Zaunwickenspitzen, Brennesseln fein gehackt, oder Teufelskralle.

Lust auf ein Gartenprojekt mit Kindern?

Wir bauen ein Topf-Häuschen für Ohrwürmer. Eine Anleitung in 6 Schritten.

Bild: Monika Pearson

Ohrwürmer lieben Blattläuse. Ein Ohrwurmhaus zu bauen ist ganz einfach. Dieses Material wird benötigt:

Blumentöpfe aus Ton mit einem Loch im Boden

Eine dünnere Schnur und eine Nadel

Gemüse- oder Obstnetze

Eine stabile Schnur aus Hanf oder Sisal

Kleine Holzstücke oder etwas Holzwolle oder Stroh

Schritt 1:

Bevor Sie mit dem eigentlichen Bau starten, sollten Sie schauen, ob der Tontopf sauber ist. Sollte dieser gebraucht sein, müssen Sie ihn zuerst gründlich reinigen.

Schritt 2:

Nun wird es bunt! Denn jetzt können Sie das Ohrwurmhaus mit wasserfesten Farben verschönern. Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie müssen den Tontopf aber nicht unbedingt bemalen, denn Ohrwürmern ist es egal, wie die Fassade ihres Zuhauses aussieht. Basteln Sie mit Kindern, macht es den Kleinen aber grossen Spass die Tontöpfe mit Farben zu verschönern. Achten Sie jedoch immer darauf, dass die Farben wasserfest sind, denn ansonsten verabschieden sie sich schon nach dem ersten Regen. Lassen Sie den Tontopf anschliessend gut trocknen.

Schritt 3:

Nun gilt es zu klären, ob der Tontopf zukünftig am Boden stehen oder an einem Baum hängen soll. Möchten Sie das Ohrwurmhaus aufhängen, kommt nun die dicke Schnur zum Einsatz. Diese müssen Sie durch das Loch am Boden fädeln und innen gut verknoten, sodass die Schnur als Halterung eingesetzt werden kann. Am anderen Ende der Schnur können Sie dann eine grosse Schlaufe formen oder das Insektenhotel direkt an einen Baum binden. Möchten Sie den Tontopf am Boden lagern, wird keine Schnur benötigt.

Schritt 4:

Nun wird der Tontopf mit Stroh gefüllt. Hier können Sie schon etwas mehr Stroh verwenden. Der Tontopf darf gut gefüllt sein, sodass nur wenig oder gar kein Stroh herausfällt, wenn Sie den Tontopf umdrehen. Das Stroh können Sie mit der Gartenschere zurechtschneiden und anschliessend in den Topf stopfen.

Schritt 5:

Jetzt kommt das Zwiebel- bzw. Kartoffelnetz zum Einsatz. Damit das Stroh gut hält und nicht herausfällt, müssen Sie es über die Öffnung des Tontopfes spannen. Das hilft den Ohrwürmern leichter in das neue Zuhause zu schlüpfen. Das Netz kräftig über die Öffnung spannen und an einer Seite zusammenknoten, sodass es nicht mehr abgeht.

Sie können aber auch etwas Drahtgitter nehmen. Das einfach über die Tontopföffnung stülpen, die überstehenden Enden des Gitter an der Topfaussenseite umschlagen und anschliessend festbinden. Wenn Sie mit Kindern basteln, dann verwenden Sie aber lieber ein Zwiebel- bzw. Kartoffelnetz. Kinder könnten sich schliesslich am Kükendraht verletzen.

Schritt 6:

Nun ist das Ohrwurmhaus auch schon fertig. Jetzt können Sie es mit der Öffnung nach unten auf den Boden stellen oder an einen Baum hängen. Es wird dann nicht lange dauern, bis die kleinen Insekten ihren Weg ins neue Zuhause gefunden haben.