Mir fehlt das Vertrauen, dass eine Liebesbeziehung halten kann

In der Beziehung zu meiner Freundin fehlt mir (m, 28) das Vertrauen in die Zukunft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau es jahrelang mit mir aushält. Darum liebe ich mit «angezogener Handbremse» und öffne mich nur vorsichtig, was meine Partnerin sicher spürt. Dabei finde ich sie wundervoll. Stehe ich mir selber im Weg?

Eugen Bütler* 28.10.2020, 13.26 Uhr