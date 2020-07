Mieterin will nicht ausziehen: Was kann ich tun?

Wir vermieten eine 2,5-Zimmer-Wohnung an eine Frau. Diese hat seit Januar die Miete nicht bezahlt. Wir haben ihr eine Frist gesetzt und da diese ungenutzt verstrich, fristgerecht gekündigt. Sie weigert sich aber auszuziehen. Was können wir tun? Wir sind auf die Mieteinnahmen angewiesen. Können wir das Schloss an der Wohnung wechseln?

Ignaz Walker* 28.07.2020, 12.55 Uhr