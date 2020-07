Ratgeber Meine Enkelin will weder Gemüse noch Obst essen Meine Enkelin (2½-jährig) ist so weit gesund, dynamisch und fröhlich, zum Teil aber auch müde, vor allem vormittags. Das Problem ist, dass sie keine Gemüse und kein Obst isst. Die Eltern und ich probieren mit allen Tricks, ihr Obst und Gemüse zu geben, aber ohne Erfolg. Wir machen uns Sorgen. Was raten Sie in solchen Fällen? Melanie Styger-Tschupp* 27.07.2020, 13.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass Kinder bei Gemüse das Gesicht verziehen, dürfte vielen Eltern vertraut sein. Die gute Nachricht aber vorneweg: Es ist völlig normal, dass Kinder phasenweise sehr einseitig essen. Für besonders wählerische Kinder gibt es im Englischen sogar eignes einen Fachbegriff: «Picky Eaters». Auch beruhigend: Vitamin- und Mineralstoffmangel sind nur selten die Folgen davon.

Melanie Styger-Tschupp

Kinder haben von Natur aus einen angeborenen Schutzmechanismus, Neuem zuerst kritisch zu begegnen. Deshalb ist in Sachen Ernährung vor allem eines gefragt: viel Geduld. Kinder können etliche Versuche benötigen, bis sie eine Geschmacksrichtung akzeptieren. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Geschmacksbildung erst mit zirka 12 Jahren abgeschlossen ist. Am wichtigsten ist, beim Essen keinen Druck aufzusetzen. Wenn die Kinder den Spass am Essen verlieren, wird es noch schwieriger, sie für eine gesunde Mahlzeit zu begeistern.

Probieren Sie deshalb, am Esstisch eine entspannte Atmosphäre zu bewahren. Geben Sie Ihrer Enkelin bei den Haupt- und Zwischenmahlzeiten eine Auswahl an Nahrungsmitteln inklusive verschiedener Gemüse- oder Obstsorten. Weichen Sie von diesem Angebot nicht ab und leben Sie vor, dass diese gesunden Lebensmittel zu jedem Essen dazu gehören. Als Eltern und Grosseltern sind Sie das wichtigste Vorbild. Auch wenn Ihre Enkelin das Gemüse oder Obst zuerst ablehnt: Bleiben Sie dran, und motivieren Sie sie ohne Zwang immer wieder zum Probieren. Akzeptieren Sie auch, wenn Sie nur eine kleine Menge davon isst.

Kinder in Zubereitung der Mahlzeiten einbinden

Zusätzlich hilft es, die Kinder bei der Vorbereitung der Mahlzeiten einzubinden, um so ihr Interesse zu wecken. Lassen Sie Ihre Enkelin beispielsweise selbst die Obstwähe belegen, oder nehmen Sie sie zum Einkaufen mit. Ein weiterer Tipp ist, das Essen anders zuzubereiten. Rohes, in lustige Figuren zugeschnittenes Gemüse zum Dippen ist in der Regel beliebter als ein Salat mit einer eher säuerlichen Sauce. Auch können Sie das Gemüse klein raspeln oder pürieren und beispielsweise in eine Sauce oder ins Risotto mischen, damit es geschmacklich und optisch nicht im Vordergrund steht. In der Regel mögen Kinder zudem farbenfrohes Essen. Sollte Gemüse und Obst über längere Zeit komplett verweigert werden, kann alternativ auch auf einen Deziliter Fruchtsaft oder -püree pro Tag ausgewichen werden. Beides sollte allerdings ungezuckert sein.

Wenn die Müdigkeit Ihrer Enkelin anhält und Sie weiter besorgt sind, ist es ratsam, einen Kinderarzt aufzusuchen. Für Müdigkeit gibt es verschiedenste Ursachen, so kann beispielsweise auch eine Umstellung des Schlafrhythmus Grund dafür sein. Eine Abklärung kann da Klarheit schaffen.

* Melanie Styger-Tschupp, BSc BFH, Ernährungsfachfrau, www.hirslanden.ch