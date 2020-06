Ratgeber Mein Partner wurde als Kind von der Mutter missbraucht Mein Partner (42) wurde vor über 30 Jahren von seiner Mutter sexuell missbraucht. Als er sie vor Jahren damit konfrontierte, stritt sie alles ab. Manchmal trifft er sie, etwa an Familienfesten. Ich hasse diese Frau und finde, mein Partner sollte den Kontakt zu ihr abbrechen. Doch wenn ich ihm das sage, geraten wir oft in Streit. Josef Jung* 17.06.2020, 09.00 Uhr

Josef Jung.

Zum Vorkommen von sexuellen Handlungen an Kindern: Durchgängig zeigen alle Studien eine höhere Betroffenheit bei Mädchen als bei Knaben, unabhängig von der Art der Befragung, der Stichprobe und der sozialen oder geografischen Herkunft. Es wird häufig darauf hingewiesen, dass zu dieser Differenz auch eine höhere Hemmschwelle des Berichtens bei Männern beitrage, ein bedeutsamer Teil dürfte jedoch auf tatsächliche Unterschiede zurückzuführen sein.

Ferner zeigen Studien, dass der sexuelle Missbrauch in etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle durch Männer und männliche Jugendliche stattfindet.

Ein wesentliches Motiv ist der Wunsch, Macht auszuüben und durch die Tat das Gefühl von Überlegenheit zu erleben. Die oft gehörte Formulierung «Das sind ja alles Kranke!» ist falsch. Sie kann zudem von betroffenen Kindern so verstanden werden, dass der Täter oder die Täterin nicht wirklich für die Tat verantwortlich sei.

Auch gute Erfahrungen

Dass Sie wegen seiner Mutter mit Ihrem Partner in Streit geraten, ist bedauerlich, dürfte aber an den unterschiedlichen Standpunkten liegen: Ihr Partner lebte als Kind mit seiner Mutter und war auf verschiedenen Ebenen abhängig von ihr. Möglicherweise gab es auch gute Erfahrungen mit ihr. Ferner ist nicht zu unterschätzen, dass es vielleicht weiterhin noch eine Sehnsucht nach einer guten Beziehung zur Mutter gibt.

Es könnte auch noch eine leise Hoffnung da sein, dass die ganze Angelegenheit auf eine gute Art geklärt werden könnte, z.B. dadurch, dass die Mutter sich einsichtig zeigt und sich entschuldigt. Das erweist sich meist aber als Illusion.

Die Machtverhältnisse haben sich jetzt geändert, die Tendenz zur Machtausübung bei der Mutter wohl kaum, also wird sie abstreiten, womöglich sich selber als Opfer hinstellen. Ihr Partner wiederum dürfte seiner Mutter gegenüber sehr widersprüchliche Gefühle erleben. Da sind Sie in einer anderen, viel distanzierteren Position, da Sie diese Frau erst in Ihrem erwachsenen Leben kennen lernten und nicht die kindlichen Abhängigkeiten erlebten.

Eigenen Hass loswerden

Eine Überlegung wert ist Ihr Hass auf seine Mutter: Könnte es sein, dass Sie den Hass erleben, den Ihr Partner nicht fühlt, weshalb es dann zu den Konflikten kommt? Sie finden vermutlich, er soll Ihren Hass doch übernehmen und dann entsprechend handeln! Damit Sie hierbei klarer sehen können, wünsche ich Ihnen einen weniger drängenden Umgang mit dem Thema. Öffnen Sie in Gesprächen den Raum für die vermutlich sehr unterschiedlichen Gefühle Ihres Partners seiner Mutter gegenüber, ohne gleich eine Handlung daraus abzuleiten. Es geht darum, die verschiedenen Bedürfnisse des Partners seiner Mutter gegenüber zu erkennen. Dann wird Ihr Partner die richtigen Schlüsse und entsprechende Handlungen daraus ableiten.

* Dr. phil. Josef Jung ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch