Ratgeber Mein Partner regt sich rasch auf: Wie beruhige ich ihn? Mein Mann regt sich oft schnell auf. Und ich weiss dann jeweils nicht, wie ich ihn beruhigen kann. Im Gegenteil: Oft komme ich an einen Punkt, an dem ich selber so frustriert bin, dass ich auch wütend werde. Dann eskaliert der Streit. Gibt es Möglichkeiten, die Situation für beide Seiten zu entspannen?

Intensive Gefühlsmomente sind ein Teil unseres Lebens. Doch wenn eine akute Konfliktsituation nur immer weiter­eskaliert und keine Be­ruhigung möglich ist, kann es von Vorteil sein, den Streit vorübergehend zu beenden und sich zurückzuziehen. Teilen Sie dem Partner mit, dass Sie eine Pause möchten, und bieten Sie an, danach weiterzureden. Idealerweise akzeptiert auch er den Stopp, und Sie vereinbaren konkret, wann sie das Gespräch wieder aufnehmen.

Dies verhindert weitere Eskalationsstufen. Und manche Menschen benötigen Zeit, um die eigenen Gefühle zu beruhigen und Gedanken zu ordnen. Wenn sich die Gemüter beruhigt haben, wird das Gespräch wohl besser laufen.

Man kann sich aber auch auf solche Auseinandersetzungen vorbereiten. Zu wissen, wie man gemeinsam die Situation beruhigen kann, stärkt die Resilienz (psychisches Immunsystem) eines Paares sehr.

Zuhören und nachfragen

Ein Training zu zweit könnte so aussehen: Sprechen Sie jeweils pro Person fünf Minuten und stellen dafür einem Timer. Während dieser Zeit hört die andere Person nur zu. Diese gibt dann eine Rückmeldung, was sie verstanden hat. Der Partner, der zuerst geredet hat, präzisiert falls nötig. Danach tauschen Sie die Rollen.

Zuhören und wiederholen klingt simpel, ist jedoch anspruchsvoll. Manchmal hört man nicht das, was das Gegenüber sagen will. Indem man das Gesagte wiederholt, kann sich der andere entspannen, weil sie/er nicht dafür kämpfen muss, gehört zu werden. Durch die Wiederholung wird klar, ob die Botschaft richtig angekommen ist, und kann gegebenenfalls berichtigt und ergänzt werden. So wird klar, dass das Gegenüber bemüht ist, wirklich zuzuhören.

Auch in der akuten Streitsituation ist Wiederholen oder Nachfragen sinnvoll. Wenn Ihr Partner sehr aufgeregt oder wütend ist, vermitteln sie ihm so, dass Sie dieses Gefühl wahrnehmen, und zeigen Interesse. Das Akzeptieren von ­Ge­fühlen hilft, diese zu beruhigen und zu entschärfen.

Man kann zum Beispiel sogar sagen: «Es tut mir leid, dass das dich so wütend macht, das wollte ich nicht.» Anschliessend warten Sie die Reaktion des Partners ab.

Berührung kann helfen

Auch eine körperliche Berührung kann die Situation entspannen, denn Gefühle werden im Körper wahrgenommen und können dort auch verändert werden. Das setzt natürlich voraus, dass Ihr Partner Berührungen in einer solchen Situation wünscht.

Auch das können Sie ansprechen, wenn sie mal in einer entspannten Situation bereden, wie Sie beide sich in Zukunft in einem Konflikt verhalten wollen. Zu üben, sich gegenseitig in schwierigen Zeiten zu unterstützen, wird Sie insgesamt als Paar stärken und Sie auch durch schwierige Lebenslagen bringen.

* David Siegenthaler ist dipl. Psychologischer Berater und zert. Paarberater/Sexualberater