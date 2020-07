Ratgeber Mein Mann ist eifersüchtig auf meine beste Freundin, was soll ich tun? Ich (w, 32) habe eine Freundin, mit der ich sehr gut reden kann. Für mich ist sie eine Seelenverwandte. Mein Mann aber sagt mir, er wolle nicht, dass ich auch mit jemand anderem eine tiefere Beziehung habe. Soll ich nun meine Freundin nur im Geheimen treffen oder mich meinem Mann zuliebe sogar von ihr zurückziehen? Eugen Bütler* 29.07.2020, 16.38 Uhr

Seelische Verbundenheit und Beziehungen lassen sich nicht einfach über Verbote regulieren. Sie haben ein Recht darauf zu entscheiden, mit wem Sie eine tiefere Freundschaft eingehen wollen. Natürlich wäre die Eifersucht Ihres Partners eher nachvollziehbar, wenn Sie mit einem Mann oder einer Frau eine Art Liebes­beziehung leben würden.

Doch so, wie Sie die Beziehung beschreiben, geht es einfach um eine gute und tiefgehende Freundschaft, in der Sie sich gegenseitig vertrauen. Und offenbar kann Ihr Partner nicht damit umgehen. Eigentlich sollte er Freude daran haben, dass Sie eine solch gute Freundin gefunden haben. Viele Männer profitieren davon, wenn Ihre Frau eine oder mehrere gute Freundinnen hat, mit denen sie über alles reden kann.

Warum also hat Ihr Partner etwas gegen diese Freundschaft? Womöglich betrachtet er Sie als seinen exklusiven Besitz, den er auch nicht mit einer anderen Frau teilen will. Eher verbreitet ist eine solche Sichtweise in gewissen anderen Kulturkreisen. In unserer Gesellschaft ist sie verpönt. Wenn ein Mann so auf Beziehungen seiner Frau reagiert, würde man ihm eher krank­hafte Eifersucht zuschreiben.

Verlustängste als Grund

Und vielleicht läge man damit gar nicht falsch. Vielleicht musste er in seiner Vergangenheit schwere Verlusterfahrungen machen, die er zu wenig verarbeitet hat. Und nun hat er grosse Angst, dass ihm so etwas wieder geschieht. In einem solchen Fall könnte die Aufarbeitung der Lebenserfahrung in einer biografischen Trancearbeit oder einer Beratung hilfreich sein, falls er sich darauf einlassen würde.

Was immer der Hintergrund für sein Verhalten ist, Sie müssen das nicht auf sich beruhen lassen. Ich empfehle Ihnen, Ihren Partner zu fragen, was ihn denn an dieser Form der Beziehung so stört, welche Angst er damit verbindet oder welche Vorstellungen er von Verbundenheit und Liebe hat. Im Anschluss können Sie sich überlegen, ob Sie sich wirklich mit diesem Besitzanspruch Ihres Partners abfinden wollen oder ob Sie beide an Ihrer Beziehung arbeiten können.

Freundschaft nicht beenden

Vielleicht gibt es für Sie Gründe, den Wunsche Ihres Partners zu erfüllen und die Beziehung zur Freundin abzubrechen. Empfehlen würde ich es Ihnen aber nicht. Eine Beziehung, in der so wenig Freiheit möglich ist und so wenig Verständnis für weitergehende soziale Bedürfnisse, führt zu innerer Verarmung und zu Unzufriedenheit. Sie gleicht mehr einem Korsett als einer Beziehung, die auf dem Wunsch beruht, dass beide glücklich sind. Liebe und Partnerschaft leiden, wenn einer den andern als Besitz betrachtet und ihn allzu sehr einengt. Ich wünsche Ihnen die Klarheit, die Sie brauchen, um Klartext zu reden und sich gegen unstimmige Ansprüche Ihres Partners abzugrenzen.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, dipl. Ergotherapeut, Theologe, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch