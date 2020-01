Ratgeber Mein Bruder lebt noch bei den Eltern und drangsaliert sie Mein Bruder und ich (beide über 30) wohnen noch bei unseren Eltern. Er macht sie für seine Misserfolge im Leben verantwortlich. Sie hätten uns nicht gefördert, weshalb er nicht die gewünschte Ausbildung hätte machen können. Im Moment ist er stellenlos. Letzthin warf er vor Wut Gegenstände herum. Wie können wir ihn beruhigen? Josef Jung* 15.01.2020, 11.24 Uhr

Ihn beruhigen? Das können Sie gar nicht! Ihr Bruder ist offensichtlich mit sich und seinem Leben unzufrieden. Das führt zu Enttäuschung und Wut. Nun stellt sich die Frage, was er mit der Kraft anfängt, die in diesen Gefühlen steckt. Statt sie für sich zu nutzen, um Änderungen zu bewirken, wendet er die Aggression nach aussen. Er lässt seinen Ärger an seinen Angehörigen aus. Dort, wo es punkto Konsequenzen wohl am wenigsten gefährlich ist.