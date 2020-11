Ratgeber Meine Familie hat mich hintergangen und verletzt Ich (w, 52) leide seit Jahren darunter, dass mich meine Geschwister bei einem Geschäft hintergangen haben. Ich hatte viel Zeit und Geld investiert. Als ich dahintergekommen bin, haben sie Aussprachen verweigert und laden mich nicht mehr zu Familientreffen ein. Mein Vertrauen in andere und meine Selbstsicherheit sind erschüttert. Ich würde gerne alles loslassen, aber es beschäftigt mich immer wieder.

Birgit Kollmeyer * 18.11.2020, 14.00 Uhr

Sie sind von den Menschen, die Ihnen Unterstützung und Sicherheit geben sollten, denen Sie vertraut haben, betrogen und geschädigt worden. Es ist verständlich, dass Ihr Vertrauen in andere tief erschüttert ist. Belastende Gedanken quälen in so einer Situation: Haben meine Geschwister das absichtlich gemacht? Wollten sie auf meine Kosten profitieren? Warum haben sie mich nicht informiert? War ich das nicht wert? Solche Gedanken haben verheerende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl.

(Noch) nicht verzeihen

Vielleicht haben Sie auch schon versucht, Ihren Geschwistern zu vergeben und das Geschehen einfach loszulassen. Sicherlich wurde Ihnen schon oft gesagt, dass es für Sie selbst, für Ihren eigenen Frieden, besser wäre zu verzeihen. Vielleicht ist aber genau das (noch) nicht möglich. Manchmal kann oder will man nicht verzeihen. Und Sie haben das Recht, sich so zu entscheiden. . Ist es vielleicht deshalb so schwierig für Sie, weil es keine Aussprache gab und Sie Ihre Gefühle nicht ausdrücken konnten?



Guttun könnte Ihnen, einen Brief an Ihre Geschwister zu schreiben. Vielleicht mit der Überschrift «Was ich euch nicht verzeihen kann». Drücken Sie darin aus, was ungerecht und unfair war. Sie brauchen diesen Brief dann nicht einmal abzuschicken. Vielleicht verbrennen Sie ihn später sogar, um ein Loslassen auch symbolisch zu vollziehen.

Für zentral halte ich in Ihrer Situation, sich selber zu stärken, sich Ihrer eigenen Kräfte und Wurzeln bewusst zu werden. Weil Sie sich vermutlich wünschen, das Erlebte zu verarbeiten, beschäftigen Sie sich immer wieder damit. Doch vielleicht könnte es Ihnen helfen, sich auf andere Weise mit Ihren Wurzeln zu beschäftigen? Etwa indem Sie einen Stammbaum zeichnen und zu Ihren Vorfahren Nachforschungen anstellen: Wie sind oder waren Ihre anderen Verwandten, wie die Beziehungen zueinander, wie war ihr Leben? Welche Erinnerungen haben Sie an diese Menschen, was haben Sie mit ihnen zusammen erlebt?

Selbstwertgefühl stärken

Durch das, was Sie mit Ihren Geschwistern erlebt haben, sind vielleicht negative Glaubenssätze wie «Ich bin es nicht wert, dass man mich fair behandelt» entstanden. Doch in Ihnen gibt es sicher auch einen anderen Teil, der sagt, dass Sie liebenswert und wertvoll sind. Ihm können Sie mehr Kraft geben, etwa mit dem Satz «Auch wenn meine Geschwister mich so behandelt haben, liebe und schätze ich mich selbst».

Dieser Satz kann Sie stärken, wenn Sie ihn mehrmals am Tag über einige Wochen denken oder laut aussprechen. Schreiben Sie ihn auch auf und ergänzen Sie ihn auf möglichst viele verschiedene Arten mit «…, weil ich ...». So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl. Und damit auch die Basis, dass irgendwann auch Loslassen, Verzeihen und Versöhnung möglich sind.

* Birgit Kollmeyer, Dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern