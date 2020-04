Homeoffice: Ich vermisse meine Kollegen! Wie so viele Menschen während der Corona-Pandemie befinde ich mich seit ein paar Wochen im Homeoffice. Von manchen Kollegen weiss ich, dass sie das Zuhausesein schätzen. Doch mir fehlt der Kontakt zu den Arbeitskollegen, ich fühle mich sozial isoliert. Was kann ich tun, um besser mit dem Alleinsein zurechtzukommen? Lic. phil. Irène Wüest* 05.04.2020, 11.30 Uhr

Vielen Menschen ergeht es aktuell wie Ihnen. Sie vermissen im Homeoffice die räumliche und körperliche Nähe zu den Arbeitskollegen, den sozialen Austausch und Kontakt, sei es in der Teamarbeit, in der Kaffeepause, beim Mittagessen oder bei der gemeinsamen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nach der Arbeit. Sie fühlen sich abgeschnitten, sozial isoliert, allein. Das kann schon nach wenigen Tagen zu einem Lagerkoller führen.