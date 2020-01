Ratgeber Konkubinat: Wie kaufen wir eine Eigentumswohnung? Mein Partner (40) und ich (37) wollen aus verschiedenen Gründen nicht heiraten. Wir wollen nun zusammen eine Eigentumswohnung kaufen. Wir bringen aber unterschiedlich hohe Eigenmittel ein und verdienen auch unterschiedlich viel. Wie können wir unsere Eigentumsverhältnisse regeln? Sharam Shad* 02.01.2020, 11.30 Uhr

Shahram Shad.

Wenn Sie in der Schweiz eine Liegenschaft kaufen, kommen verschiedene Wohneigentumsformen in Frage: Alleineigentum, Miteigentum und Gesamteigentum. Wie der Name es schon sagt, kauft im Alleineigentum eine Person allein die Immobilie, bringt also die eigenen Mittel ein, ist aber auch allein für zukünftige Kosten und die Hypothekarfinanzierung verantwortlich.