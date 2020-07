Ratgeber Müssen Miteigentümer einer Klimaanlage zustimmen? Darf der Eigentümer einer Attikawohnung an der Aussenfassade ein Klimaaggregat anbringen, ohne die Miteigentümer darüber zu orientieren? Zudem ist das Nachbarhaus nur 12,5 Meter entfernt. Braucht es hier nicht auch eine Bewilligung oder ein Näherbaurecht der Nachbarn? Lic. iur. Reto von Glutz* 15.07.2020, 16.09 Uhr

Für die baulichen Massnahmen gelten im Stockwerkeigentum die Bestimmungen über das gewöhnliche Miteigentum und das Reglement über die Verwaltung und die Benutzung (oft Hausordnung).

Jeder Miteigentümer ist befugt, die Sache insoweit zu vertreten, zu gebrauchen und zu nutzen, als es mit den Rechten der andern verträglich ist (Art. 648 ZGB).

Dabei kommt es darauf an, ob eine Veränderung oder eine (neue) Nutzung im allgemeinen Bereich oder in dem zu Sonderrecht ausgeschiedenen Bereich vorgenommen werden soll. Das Anbringen eines Klimagerätes an der Aussenfassade betrifft einen allgemeinen von aussen wahrnehm­baren Bereich.

Immer, wenn die Massnahme in die reglementarisch festgehaltene Aufteilung von Miteigentum und Sonderrecht eingreift, bedarf diese Massnahme der Zustimmung aller Miteigentümer (Einstimmigkeit). Dies kann bereits der Fall sein, wenn Veränderungen an der Fassade vorgenommen werden, z.B. durch den Einbau eines Klimagerätes. Eine solche Massnahme verändert die im Begründungsakt vorgesehene Form und Erscheinung des Gebäudes und bedarf deshalb der Einstimmigkeit.

Rückbau droht

Wenn ein Stockwerkeigentümer ohne die nötige Zustimmung der Stockwerkeigentümer Änderungen am Gebäude oder an der Umgebung vornimmt, kann er sich grosse Umtriebe einhandeln. Denn sollten die Miteigentümer damit nicht einverstanden sein, können sie im äussersten Fall den Rückbau auf Kosten des fehlbaren Miteigentümers verlangen und auch durchsetzen.

Innerhalb der Eigentumswohnung kann der Eigentümer aber walten, wie es ihm gefällt: Solange es sich nicht um tragende Mauern handelt – denn die gehören wiederum der Gemeinschaft –, dürfen sogar nicht tragende Wände versetzt werden. Darüber hinaus stellt sich generell die Frage nach dem Einholen einer Baubewilligung für das Anbringen eines Klimagerätes. Denn alle Bauten und Anlagen mit Auswirkungen auf Raumentwicklung und Umweltschutz bedürfen der Bewilligung durch den Gemeinderat.

Beim beschriebenen Projekt wird ein Teil der Anlage aussen an der Hauswand angebracht. Das verändert die Fassade, und deshalb muss – neben der bereits erwähnten notwendigen Zustimmung der Miteigentümer – eine Baubewilligung eingeholt werden. Ohne eine Bewilligung darf keine feste Klimaanlage eingebaut werden. Eine Dienstbarkeit wie etwa ein Näherbaurecht der Nachbarn im Gebäude nebenan wird nicht benötigt.

Für eine Anlage mit geringfügigen Auswirkungen steht in der Regel das sogenannte «vereinfachte Baubewilligungsverfahren» zur Verfügung, wozu auf die jeweils kantonale Bauverordnung verwiesen werden kann. Die Bewilligung einer kleinen Anlage kostet in der Regel zwischen 150 und 500 Franken – je nach Kanton.

* Lic. iur. Reto von Glutz ist Rechtsanwalt