Ratgeber Kann ich nach dem Schenkelhalsbruch wieder aufs Thermofit-Gerät? Im letzten März hatte ich (w, 66) einen Skiunfall mit Schenkelhalsfraktur. Sie wurde konservativ gut behandelt. Kann ich ohne Bedenken wie vor dem Unfall wieder mit dem mir sehr zusagenden Thermofit-Gerät Übungen machen und trainieren, oder sind diese Schüttel- und Rüttelbewegungen nicht empfehlenswert? Dr. med. Christian Ryf* 16.11.2020, 16.18 Uhr

Da vielleicht nicht die gesamte Leserschaft weiss, was ein Thermofit-Gerät ist, beginne ich meine Antwort mit einer kurzen Erklärung zu diesem Trainingsgerät. Bei Thermofit-­Geräten handelt es sich um ein Beispiel der sogenannten Vibrationsplattensysteme, die heute sehr häufig beispielsweise in Physiotherapiezentren, in der Rehabilitation, in Fitnessstudios oder im Spitzensport zum Muskelaufbau verwendet werden. Sie funktionieren folgendermassen: Die Vibrationen aktivieren bis zur Tiefenmuskulatur sämtliche Muskeln im Körper. Der Körper reagiert automatisch auf diese «Störungen» und aktiviert somit sämtliche Muskeln zur Kompensation.

Dr. med. Christian Ryf



Damit kann ein hoher Trainingseffekt erzielt werden, allerdings nicht passiv. Es sind aktive Übungen auf der Vibrationsplatte nötig, damit die entsprechenden Körperteile trainiert und gestärkt werden. Es existieren Übungen für alle Körperbereiche. Das Vibrationstraining wird allgemein als anstrengend und schweisstreibend beschriebenen. Es besteht allerdings der Vorteil einer gewissen Zeitersparnis und verbesserten Effizienz. Damit sich die erwünschten Effekte innert Wochen oder Monaten einstellen, ist eine regelmässige Anwendung empfehlenswert. Diese liegt in der Regel bei 10 bis 15 Minuten pro Tag.

Vorbeugender Effekt gegen Osteoporose

Durch die allgemeine Muskelkräftigung wird dem Vibrationstraining nebst Muskelaufbau auch ein vorbeugender Effekt gegen Osteoporose zugeschrieben. Es sind sehr viele Geräte unterschiedlicher Preisklassen und Ausstattungen im Handel erhältlich. Beim Kauf ist unter anderem wichtig, dass Gebrauchsanweisungen, Trainingsanleitungen und Instruktionen verfügbar sind. Grundsätzlich wird eine allmähliche Steigerung der Vibrationsintensität empfohlen.

Nun zu Ihrer Frage wegen des Skiunfalls mit der konservativ behandelten impaktierten, medialen Schenkelhalsfraktur. Sechs Monate nach einem solchen Unfall kann bei Beschwerdefreiheit und einer entsprechend vorliegenden röntgenologischen Dokumentation von einer abgeschlossenen Knochenheilung ausgegangen werden. Damit steht der Benutzung Ihres Thermofit-Gerätes grundsätzlich nichts mehr im Weg.

Verzichten auf ein Training mit dem Gerät sollte man hingegen, falls nicht verheilte Frakturen vorliegen oder Frakturen in Abheilung oder die Einsetzung von Gelenksimplantaten weniger als sechs Monate zurückliegen. Auch bei akuten oder chronischen Infektionen, Tumoren oder Metastasen sowie akuten Bandscheibenvorfällen sollten Thermofit-Geräte in der Regel nicht benutzt werden. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich immer, die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt zu kontaktieren.

* Dr. med. Christian Ryf ist Facharzt FMH für Chirurgie, speziell Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie, www.hirslanden.ch