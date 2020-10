Ratgeber Kann ich Kartoffeln im Kühlschrank lagern? Unser Keller ist leider viel zu warm, um dort frische Nahrungsmittel zu lagern. Nun kaufe ich im Herbst jeweils einen grossen Sack frische Kartoffeln bei Bekannten. Wie lagere ich diese am besten? Ich würde es gerne mal mit dem Kühlschrank versuchen, bin mir aber nicht sicher, ob das gut für die Kartoffeln ist. Monika Neidhart* 11.10.2020, 11.30 Uhr

Kartoffeln dürfen im Kühlschrank im Gemüsefach gelagert werden, wenn die Temperatur zwischen 6 und 10 Grad Celsius beträgt. Getty

Unsere Wohnungen und Häuser sind nicht mehr so ausgestattet, dass der Keller wie selbstverständlich ein optimaler Lagerraum für frische Nahrungsmittel ist. Das geht auch mir so. Entsprechend habe ich rohe Kartoffeln jeweils nur für eine, zwei Mahlzeiten im Kühlschrank vorrätig.

Da der Kühlschrank je nach Einstellung um die 8°C aufweist, können die Kartoffeln problemlos im Gemüsefach gelagert werden. Erst unter 4°C wird es kritisch. Die natürliche Kartoffelstärke verwandelt sich bei tiefen Temperaturen in Zucker. Ab rund 10°C beginnen die Knollen frühzeitig zu altern, werden folglich schrummelig oder keimen bei mehrmonatiger Lagerdauer gar aus.

Bei grösseren Mengen jedoch, reicht die Kapazität des Gemüsefaches im Kühlschrank selbstverständlich nicht mehr aus. Steht kein Keller zur Verfügung, können die Kartoffeln auch in anderen Räumen gelagert werden, die eine Lagertemperatur zwischen 6-10° C und 90% Luftfeuchtigkeit garantieren. Das könnte die Garage oder ein unbeheizter Bastel-Raum sein. Sollten auch diese Räume nicht geeignet oder nicht vorhanden sein, können Ihnen isolierte Boxen (meist aus Styropor) helfen. Diese können auch auf dem Balkon gelagert werden. Beachten Sie in diesem Fall unbedingt das Wetter. Schützen Sie die Behälter vor zu starker Sonneneinstrahlung oder zu tiefen Temperaturen.

Nie neben Äpfeln lagern

Kartoffeln brauchen Luft während der Lagerung. Entsprechend sind die Plastiksäcke, in denen Kartoffeln im Handel verkauft werden, nicht für eine längere Lagerung geeignet. Kartoffeln könnten darin schnell faulen. Besser geeignet sind Leinen-/Jutesäcke oder Holzkisten. Bei einer Holzkiste den Boden mit Zeitungspapier auslegen. Dann die Knollen möglichst flach darin ausbreiten. Vorsicht, damit keine Schläge entstehen. Idealerweise nicht zu viele Lagen aufeinanderschichten, damit keine Druckstellen entstehen.

Kartoffeln sind dunkel zu lagern, damit kein Solanin produziert wird. Dieses erzeugt grüne Flecken auf der Knolle, die beim Rüsten grosszügig entfernt werden müssen. Lagern Sie Kartoffeln nicht neben reifen Früchten, insbesondere auch nicht neben Äpfeln. Diese sondern das Gas Ethylen ab, das die Kartoffeln schneller keimen lässt. Interessant ist, dass Ethylen in professionellen Lagern gezielt eingesetzt wird. Wenn die Konzentration konstant und genügend hoch ist, verlängert das Gas die Lagerzeit der Kartoffeln. Diese Bedingungen sind im Haushalt jedoch nicht zu erreichen.

Frühkartoffeln eignen sich nicht für die Lagerung, da ihre Schale noch nicht ganz ausgebildet ist. Gut lagerfähig sind Bintje oder Désirée. Kartoffeln, die noch im alten Jahr gegessen werden, keimen im Normalfall auch ohne Keimhemmer kaum aus. Die Knolle ist in den ersten Monaten nach der Ernte in der sogenannten «Keimruhe».

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch