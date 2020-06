Ratgeber Kann Borreliose nach Zeckenbiss chronisch werden? Ich (m, 31) erkrankte 2016 nach einem Zeckenstich an Borreliose. Ich wurde mit Antibiotika behandelt und verspüre heute keine Symptome. Bin ich definitiv geheilt, oder sollte ich mich regelmässig untersuchen lassen? Dr. med. Erik Mossdorf* 22.06.2020, 14.07 Uhr

So wie Ihnen geht es zum Glück den allermeisten Menschen, die nach einem Zeckenbiss an Borreliose erkranken, und bei denen die Krankheit rechtzeitig erkannt und adäquat behandelt wurde: Sie erholen sich vollständig und weisen danach keine Symptome mehr auf.

Bei der Borreliose handelt es sich um eine Infektionskrankheit mit dem Bakterium Borrelia burgdorferi, das durch Zeckenbisse übertragen wird.

Ebenfalls durch Zecken übertragen wird die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die im Gegensatz zur Borreliose nicht behandelbar ist und potenziell schwere oder gar tödliche Komplikationen haben kann. Vor dieser FSME, nicht aber vor Borreliose, kann man sich mit einer Impfung schützen, im Volksmund «Zeckenimpfung» genannt.

Nicht jeder Zeckenbiss führt automatisch zu einer Borreliose-Infektion: Bei uns trägt nur rund jede dritte Zecke die Erreger in sich. Die Krankheit äussert sich zunächst meistens in einer ringförmig um die Bissstelle herum auftretenden Rötung der Haut, deren Radius sich mit der Zeit vergrössert (Wanderröte). Bisweilen klagen Betroffene auch über Kopfschmerzen, Fieber oder Müdigkeit. Sobald diese Symptome nach einem Zeckenbiss auftreten, sollte man zum Arzt gehen. Je früher eine Borreliose diagnostiziert und mit Antibiotika behandelt wird, desto besser stehen die Chancen auf schnelle und dauerhafte Genesung.

In weiteren Stadien der Erkrankung können andere Hautveränderungen auftreten sowie Gelenke, Herz und Hirn sowie die Nerven betroffen sein. Auch dann kann die Borreliose noch erfolgreich behandelt werden.

Falscher Verdacht durch lang anhaltende Symptome

Die Frage, ob es chronische Verläufe der Krankheit gibt, ist umstritten. Gewisse Symptome können monatelang anhalten, bevor sie abklingen, was fälschlicherweise den Verdacht eines chronischen Infektionsverlaufs aufkommen lässt. Weiter kommt es vor, dass aufgrund unspezifischer Symptome wie Abgeschlagenheit oder Gelenkschmerzen das Blut auf Antikörper gegen Borrelien untersucht wird, was ebenfalls zu Fehlschlüssen führen kann, da gewisse Personen Antikörper aufweisen, ohne je an Borreliose erkrankt zu sein. In Ihrem Fall sehe ich also keinen Grund zur Sorge und würde von prophylaktischen Arztbesuchen abraten.

Viel wichtiger erscheint mir der Hinweis, dass man sich vor Zeckenbissen schützen kann und soll. Dazu gehören das Tragen von langer Arm- und Beinkleidung sowie einer Kopfbedeckung, sofern man sich auf Wiesen und in Wäldern aufhält. Auch ein Insektenschutzmittel hilft gegen Zecken. Nach einem Aufenthalt im Freien sollte man den Körper nach Zecken absuchen, insbesondere an warmen, leicht versteckten Hautstellen, etwa am Haaransatz, hinter den Ohren, in Achselhöhlen oder der Leistengegend. Hinweise zum fachgerechten Entfernen einer Zecke finden sich im Internet.

Die erwähnte Impfung gegen die nicht behandelbare FSME wird generell empfohlen, sowohl bei Erwachsenen wie bei Kindern ab 1 Jahr.

* Dr. med. Erik Mossdorf ist Facharzt für Infektiologie und Allgemeine Innere Medizin, www.hirslanden.ch