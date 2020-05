Ratgeber Ist das Vermieten einer Eigentumswohnung zulässig? Der Eigentümer einer Stockwerkeinheit vermietet seine Eigentumswohnung bzw. einen Teil davon über Airbnb. Die Zustimmung der anderen Eigentümer hat er nicht eingeholt. Seither haben wir erhebliche Lärm­belästigungen insbesondere in der Nacht zu ertragen. Was können wir dagegen tun? Martina Frischkopf* 27.05.2020, 10.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grundsätzlich sind Stockwerkeigentümer (STWE) in der Verwaltung, der Benutzung und der baulichen Ausgestaltung der in ihrem Sonderrecht stehenden Räume frei. Diese Freiheit kann jedoch Einschränkungen erfahren, namentlich durch die vereinbarte Zweckbestimmung und Benutzungsweise der Liegenschaft.

Um die Vereinbarkeit einer Vermietung der Stockwerk­einheit über Plattformen wie Airbnb mit der Zweckbestimmung des Stockwerkeigentums zu beurteilen, kommt es gemäss Lehre und Rechtsprechung entscheidend auf die konkreten Umstände an.

Martina Frischkopf.

Das Bundesgericht hatte 2018 einen Fall zu beurteilen, in dem es um gehobenes Wohnen mit entsprechender Infrastruktur ging (Schwimmbad und Sauna). Es entschied, dass konkret die Einquartierung von Gästen weder dem Wort- noch dem Rechtssinn des «Wohnens» entspreche und somit unzulässig sei. Entscheidend war in diesem Fall das Vorhandensein gemeinschaftlicher Einrichtungen, die von ihrer Natur her nicht für Dritte bestimmt sind. Zudem wurde der Charakter der Liegenschaft als (Erst-) Wohnresidenz berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund war das Verhältnis der Stockwerkeigentümer trotz der Grösse der Liegenschaft (26 Wohnungen) als eng und die besagte Vermietungsform als mit dem vorgesehenen Nutzungszweck unvereinbar zu qualifizieren.

Diese Rechtsprechung kann nicht ohne weiteres auch auf Ihren Fall angewendet werden. Ob das Vermieten der Wohnung über Airbnb in Ihrer Liegenschaft zulässig ist, muss anhand der konkreten Gegebenheiten geprüft werden und hängt primär von der reglementarisch vorgesehenen Nutzungsweise, dem Charakter Ihrer Liegenschaft (Erstwohnresidenz oder Ferienliegenschaft), deren Ausstattung, der Häufigkeit der Vermietung usw. ab. Um Klarheit hinsichtlich der Zulässigkeit der tage-, wochen- oder monatsweisen Wohnungsvermietung schaffen zu können, empfiehlt sich ein entsprechender Beschluss der Stockwerkeigentümergemeinschaft (Mehrheitsbeschluss, wobei die Zustimmenden zugleich zu mehr als der Hälfte anteilsberechtigt sind).

Materielle Schranken

Dabei sind gewisse materielle Schranken zu beachten. Ins- besondere darf das Sonderrecht des Einzelnen wertmässig nicht ausgehöhlt werden. So darf z.B. kein generelles Vermietungsverbot (d.h. lang- zeitige Vermietung) der Stockwerkeinheiten beschlossen werden, da dies auf einen unzulässigen Zwang zur Eigennutzung hinauslaufen würde. Ein Verbot der tage-, wochen- oder monatsweisen Vermietung ist hingegen gestattet. Ferner bestünde auch die Möglichkeit der Vereinbarung eines Einspracherechts für häufige und kurze Vermietungen (Art. 712c Abs. 2 ZGB) – wobei diesfalls ein einstimmiger Beschluss der Stockwerkeigentümer erforderlich wäre.

* Martina Frischkopf, MLaw Juristische Mitarbeiterin, Rudolf & Bieri AG; www.rudolf-bieri.ch