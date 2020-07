Ratgeber Ist das Telefonieren im Auto in jedem Fall strafbar? Ich bin als Vertreter jeden Tag im Auto unterwegs und muss jederzeit erreichbar sein. Ist das Telefonieren im Auto in jedem Fall strafbar? Was riskiere ich, wenn ich bei wenig Verkehrsaufkommen nur kurz einen Anruf auf dem Handy entgegennehme? Beat Frischkopf* 07.07.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Frischkopf.

Die Verkehrsregelverordnung hält klar fest: «Der Fahrzeugführer muss seine Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden. Er darf beim Fahren keine Verrichtung vornehmen, welche die Bedienung des Fahrzeugs erschwert.»

Das Mass der Aufmerksamkeit, die der Fahrzeugführer der Strasse und dem Verkehr zuzuwenden hat, richtet sich nach den gesamten konkreten Umständen, namentlich der Verkehrsdichte, den Strassenverhältnissen, der Sicht, der Tageszeit usw. Wenn es die Verkehrssituation erlaubt, darf der Lenker durchaus zum Ablesen der Geschwindigkeit kurz auf das Armaturenbrett blicken.

Das Lenkrad ist mindestens mit der einen Hand zu halten. Die andere ist, wenn sie nicht zum Lenken gebraucht wird, für Handgriffe wie die Betätigung des Blinkers, des Schalthebels usw. zur Verfügung. Ob eine Verrichtung das Lenken oder einen dieser Handgriffe erschwert, hängt grundsätzlich von der Art der Verrichtung und der Verkehrssituation ab. Kein Problem ist es, wenn sie nur sehr kurz dauert und dabei weder der Blick vom Verkehr abgewendet noch die Körperhaltung geändert werden muss. Dauert sie aber länger oder erschwert sie in anderer Weise die sofortige Verfügbarkeit der sich nicht am Lenkrad befindenden Hand, so ist die Fahrzeugbedienung in unzulässiger Weise behindert.

Telefoniert der Fahrzeugführer während der Fahrt und hält dazu das Natel länger als einen kurzen Augenblick in der einen Hand oder klemmt es zwischen Kopf und Schulter ein, nimmt er eine unerlaubte Verrichtung vor. Entsprechend wird das Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage gemäss Ordnungsbussenverordnung mit 100 Franken gebüsst. Je nach konkreter Situation kann dies aber auch zu höheren Bussen oder gar einer Freiheitsstrafe sowie zum Entzug des Führerausweises führen. Selbst die Verwendung einer Freisprechanlage schützt nicht bedingungslos vor einer Sanktion. Wer nämlich länger an der Freisprechanlage manipulieren muss, um überhaupt ein Telefonat beginnen zu können, oder wer ein Telefongespräch in einer Situation führt, in welcher besondere Aufmerksamkeit gefordert ist, riskiert eine Freiheits- oder Geldstrafe und einen Ausweisentzug. Zudem sind bei einem Unfall Leistungskürzungen des Unfallversicherers denkbar.

SMS-Schreiben absolut tabu

Auch das SMS-Schreiben am Steuer oder das Eintippen einer Adresse im Navi bewirken eine (massive) Ablenkung vom Strassenverkehr. Das Schreiben eines SMS ist zwar kein Ordnungsbussentatbestand, kann aber gleichwohl zu Sanktionen führen. So stufte das Bundesgericht das Schreiben eines SMS vor einigen Jahren als grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2 SVG) ein, welche eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe und den Führerausweisentzug während dreier Monate zur Folge haben kann.

* Dr. iur. Beat Frischkopf ist Rechtsanwalt; www.frischkopf.ch