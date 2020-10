Ratgeber Ich will mich beruflich entwickeln: Wie kann ich meine Leseschwäche wettmachen? Ich (w., 23) Jahre) möchte nach meiner Tätigkeit im Detailhandel in den sozialen Bereich umsatteln. Nun habe ich Angst, die Ausbildung nicht zu schaffen, denn ich leide seit der Primarschule an einer Leseschwäche. Die Rechtschreibung ist für mich kaum nachvollziehbar, das Lesen selber braucht immer viel Zeit. Was kann ich tun? Dr. phil. Margareta Reinecke* 21.10.2020, 10.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Margareta Reinecke.

Gut, dass Sie Ihre Ziele trotz Ihrer Behinderung erreichen wollen. Seit einigen Jahren gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz. Es besagt, dass eine Behinderung wie eine Lese-/Rechtschreibstörung (LRS) oder Rechenstörung (RS) nicht verhindern darf, dass jemand eine passende Schule oder Ausbildung absolvieren kann. Hier setzt der sogenannte Nachteilsausgleich (NA) an.

Trotz oft hoher Intelligenz

Viele Legastheniker oder Dyslexiker – wie Leute mit einer LRS auch genannt werden – fühlen sich minderwertig, wenn nicht gar dumm. So viel sie sich auch bemühen, sie erleben nur Buchstabensalat, gängige Rechtschreibregeln ergeben keinen Sinn. Um trotzdem ihre Ziele zu erreichen, müssen sie sich viel mehr anstrengen als Menschen ohne diese Behinderung. Dies trotz guter bis sehr guter Intelligenz.

Gemäss WHO wird die LRS diagnostiziert, wenn die Werte der Leistungen im Lesen und Rechtschreiben mindestens zwei Standardabweichungen unterhalb des Niveaus liegen, das aufgrund des Alters und der allgemeinen Intelligenz zu erwarten wäre. Das heisst, wenn die Behinderung in krasser Diskrepanz zum intellektuellen Leistungspotenzial steht. Im Primar- und Sekundarschulalter ist der Schulpsychologische Dienst für die Diagnosestellung zuständig.

Es kann aber auch vorkommen, dass die Problematik schon immer vorhanden war, jedoch bis zum Besuch einer weiterführenden Schule aus diversen Gründen nicht entdeckt worden ist. So werden viele Jugendliche in der Berufsschule und nicht weniger Erwachsene bei einer Weiterbildung von ihren alten Problemen eingeholt. Dann sollte möglichst bald eine entsprechende Abklärung erfolgen.

Ausbildungsniveau bleibt

Da Sie als Erwachsene nicht mehr von einem Schulpsychologischen Dienst abgeklärt werden können, müssen Sie eine private Abklärungsstelle finden. Neben einer Beratung brauchen Sie ein Attest, der Ihre Störung bestätigt und Ihnen erlaubt, einen individuellen NA zu beantragen.

Dabei gilt es zu bedenken, dass eine LRS die Leistung in allen Schulfächern beeinflussen kann. Denn Lernende mit einer LRS benötigen ein Vielfaches an Zeit, um Informationen aus einem Text aufzunehmen und zu verarbeiten. NA heisst, den Nachteil, den eine LRS mit sich bringt, mit geeigneten Massnahmen auszugleichen. Wichtig dabei: Die inhaltlichen Anforderungen einer Aus- oder Weiterbildung dürfen nicht gesenkt werden.

In Zusammenarbeit von Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten wurde der Verband Dyslexie Schweiz gegründet. Dieser will die Situation von Menschen mit Legasthenie und Dyskalkulie verbessern und versteht sich als Forum und Anlaufstelle. Das heisst für Sie: Melden Sie sich beim Verband, decken Sie sich mit all den nützlichen Infos ein, erkundigen Sie sich zu Fachpersonen in Ihrer Region, bei denen Sie sich beraten und abklären lassen können.

Und ein Tipp zum Schluss: Geben Sie nie auf, Ihr Gehirn bezüglich Lesen und Schreiben zu fordern. Es gibt viele Hilfsmittel und unterstützende Technologien sowie Trainingssoftware, um Lesen und Schreiben zu verbessern.

Am Donnerstag, 22. Oktober, ist der Welttag der Legasthenie mit vielen Veranstaltungen auch in der Schweiz. Infos: www.verband-dyslexie.ch.

* Dr. phil. Margareta Reinecke ist Fachpsychologin für Psychotherapie FSP