Ratgeber Ich will keine Hände mehr schütteln, aber höflich sein – weiche ich auf eine andere Begrüssungsform aus? Immer wieder strecken mir Leute ihre Hand zur Begrüssung entgegen. Dabei wissen wir doch inzwischen alle, dass wir derzeit lieber kein Händeschütteln pflegen sollten. Wie ziehe ich mich am elegantesten aus der Affäre, wenn ich diesen Körperkontakt höflich ablehnen möchte? Doris Pfyl* 20.07.2020, 05.00 Uhr

In Zeiten von Corona ersetzt man das Händeschütteln durch andere Rituale, etwa eine Begrüssung mit dem Ellbogen. Das allerdings sieht doch eher nach Kampf oder Flirt aus – eine leichte Verbeugung, wie in Asien üblich, ist vermutlich gefälliger. Bild: Getty

Rituale gehören zu uns Menschen. Sie sorgen dafür, dass wir uns aufgehoben fühlen. Der Händedruck gehörte bis anhin fest zu unserer Kultur. Mit einem Händedruck zeigten wir dem Gegenüber Respekt und nahmen Kontakt mit ihm auf. Ausserdem verriet er uns einiges über den Charakter des Gegenübers. Das gab uns Sicherheit.

Allerdings müssen wir uns ehrlicherweise eingestehen, dass wir in Zeiten des unablässigen Begrüssens per Händeschütteln auch immer wieder mit unangenehmen Situationen konfrontiert waren. So wurden uns schweissnasse, schmerzhaft heftige, schlampig schwache oder viel zu lange Versionen zugemutet.

Trotz dieser gelegentlichen Widrigkeiten war es eine uns bekannte Begrüssungsform, die wir schätzten. Dass wir diese nun nicht mehr ausführen sollen, verunsichert.

Auch mir fehlt der Körperkontakt. Wohl deshalb passiert es mir immer noch ab und zu, dass ich jemandem spontan meine Hand entgegenstrecke. Allerdings signalisiert mir in den meisten Fällen das Gegenüber schnell, ob ein Händedruck gewünscht ist oder nicht.

Die Suche nach einem Ersatzritual ist in vollem Gange. Sie wird uns noch eine Weile beschäftigen. Zur Auswahl steht zum einen die Begrüssung mit dem Ellbogen. Obwohl dieses Gelenk als sehr beweglich gilt und deshalb prädestiniert wäre für aussergewöhnliche Aktionen, empfinde ich es als unpassend, die Gelenkspitze dem Gegenüber entgegen zu strecken.

Eine weitere Variante ist der Faustgruss. Anfangs vor allem im Sport verbreitet, wurde er von Jugendlichen übernommen. Auf mich wirkt diese Begrüssungsform eher aggressiv.

Dann gibt es noch den Fussgruss, auch «Wuhan Shake» genannt. Man begrüsst den Bekannten mit dem rechten Fuss. Aber Vorsicht, diese Begrüssungsform birgt Gefahren. Ich habe kürzlich von einem älteren Herrn gehört, der beim Wuhan Shake das Gleichgewicht verlor, stürzte und sich dabei eine Schenkelhalsfraktur zuzog.

Eine Variante, die mir persönlich gut gefällt, ist die asiatische. Dabei werden die Hände aneinandergelegt, und das Gegenüber wird mit leichter Verbeugung und dezentem Kopfnicken gegrüsst. Obwohl für Europäer gewöhnungsbedürftig, spricht einiges für diese Begrüssungsart. Die herrschenden Hygieneregeln werden eingehalten und es entsteht keine Verwirrung.

Probieren Sie aus, welche Begrüssungsform für Sie die richtige ist. Allerdings muss Ihr Gegenüber «mitspielen». Entsprechend empfehle ich, eine kurze Kommunikation zu führen. Vermutlich wird es eine Weile dauern, bis wir wieder völlig sorglos begrüssen können. Eine Umarmung bedeutet wohl nicht nur für mich die Königsklasse der Begrüssung. Freuen wir uns auf dieses hoffentlich wiederkehrende Ritual.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM. www.imagemodestil.ch