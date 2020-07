Ich will keine Hände mehr schütteln. Aber höflich sein. Weiche ich auf eine andere Begrüssungsform aus? Immer wieder strecken mir Leute ihre Hand zur Begrüssung entgegen. Dabei wissen wir doch inzwischen alle, dass wir derzeit lieber kein Händeschütteln pflegen sollten. Wie ziehe ich mich am elegantesten aus der Affäre, wenn ich diesen Körperkontakt höflich ablehnen möchte? Doris Pfyl* 19.07.2020, 11.30 Uhr

In Zeiten von Corona ersetzt man das Händeschütteln durch andere Rituale, etwa eine Begrüssung mit dem Ellbogen. Das allerdings sieht doch eher nach Kampf oder Flirt aus - eine leichte Verbeugung, wie in Asien üblich, ist vermutlich gefälliger. Getty

Rituale gehören zu uns Menschen. Sie sorgen dafür, dass wir uns aufgehoben fühlen. Der Händedruck gehörte bis anhin fest zu unserer Kultur. Mit einem Händedruck zeigten wir dem Gegenüber Respekt und nahmen Kontakt mit ihm auf. Ausserdem verriet er uns einiges über den Charakter des Gegenübers. Das gab uns Sicherheit. Allerdings müssen wir uns ehrlicherweise eingestehen, dass wir in Zeiten des unablässigen Begrüssens per Händeschütteln auch immer wieder mit unangenehmen Situationen konfrontiert waren. So wurden uns schweissnasse, schmerzhaft heftige, schlampig schwache oder viel zu lange Versionen zugemutet.