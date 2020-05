Ich möchte Verbindlichkeit, mein Partner hält mich hin, was soll ich tun? 

Ich (33 J., w.) habe seit einem Jahr eine Beziehung, die mir viel bedeutet. Doch auf Verbindlichkeit will sich mein Partner nicht einlassen. So will er sich nicht festlegen, wann wir zusammenziehen könnten. Und für eine Diskussion über Familienplanung ist es gerade «nicht der richtige Zeitpunkt». Das macht mir grosse Mühe. Soll ich weiter geduldig sein? Oder muss ich mich irgendwann von ihm trennen?

Andrea Munz* 06.05.2020, 11.30 Uhr