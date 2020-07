Ratgeber Ich habe ein belastetes Verhältnis zu meiner betagten Mutter Wenn ich (m, 45) meine Mutter (79) besuche, ist sie oft verletzend, macht mir Vorwürfe, ich würde mich zu wenig um sie kümmern, behauptet Dinge, die nicht stimmen. Auch an meine Kindheit habe ich negative Erinnerungen. Meine Schwester hat den Kontakt zur Mutter abgebrochen, aber ich bringe das nicht über mich. Josef Jung* 22.07.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Jung.

Unser Zusammenleben lebt auch von Geschichten und Mythen. Ein solcher Mythos ist, dass die Eltern ihre Kinder lieben. Das trifft überwiegend zu. Doch es gibt auch Elternteile, denen ihre Kinder egal sind, manche lehnen sie ab oder hassen sie sogar. Dies kann wegen ihrer eigene Geschichte sein, etwa wegen selber erlebter Ablehnung, fehlender Unterstützung durch die eigenen Eltern, die Entwicklung zu einer wenig empathischen, aber sehr fordernden Persönlichkeit und anderes.

So wie Sie das beschreiben, könnte Ihre Mutter solche Persönlichkeitszüge zu haben. Ihrer Schwester wurde das offenbar zu viel – sie hat die Konsequenz des Beziehungsabbruches gezogen. Vielen erwachsenen Kindern fällt es jedoch schwer, den Kontakt zu den Eltern einzuschränken, selbst wenn er ihnen nicht guttut. Häufig spielen Schuldgefühle bei den Kindern eine Rolle. Man fühlt sich für die Eltern verantwortlich, gerade im Alter, wenn sie gebrechlich werden. Auch das 4. Gebot «Du sollst Vater und Mutter ehren…» kann, falls in der heutigen Zeit missverstanden, die Schuldgefühle vermehren.

Als erwachsene Sohn sollten Sie sich klar machen, welche konkrete Verantwortung sie wirklich übernehmen und wo Sie sich abgrenzen wollen.

Sich konkret wehren

Vielleicht hilft eine Aussprache. Dazu müssten Sie die Angst vor der Mutter überwinden und ihr mitteilen, zu was Sie unter welchen Bedingungen bereit sind – und zu was nicht mehr. Sie brauchen Mut, um ihr zu sagen, was Sie als respektlos und herablassend erleben. Sie riskieren damit, dass Ihre Mutter gar nicht versteht, wovon Sie sprechen. Doch manchmal muss man an einer verschlossenen Türe nochmals heftig rütteln, um sicher zu gehen, dass sie wirklich verschlossen bleibt.

Falls die Tür doch einen Spalt aufgeht, können Sie Ihrer Mutter mitteilen, wie Sie die Beziehung künftig gestalten möchten, wie oft Sie sie für jeweils wie lange besuchen, zu welchen Hilfen Sie bereit sind und wo Sie womöglich externe und somit emotional neutralere Unterstützung organisieren wollen. Ihre Mutter kann dann entscheiden, ob Sie dieses Beziehungsangebot annimmt.

Falls Ihre Mutter dies ausschlägt, Sie weiterhin beschimpft und als undankbaren Sohn hinstellt, so können Sie es sich anrechnen, es versucht zu haben. Das erwähnte 4. Gebot enthält keine Anweisungen, welche Handlungen notwendig sind, um die Eltern zu «ehren». Wenn Ihnen der Kontakt zu Ihrer Mutter nicht guttut, Sie sie aber nicht im Stich lassen möchten, gibt es auch andere Möglichkeiten. Sie können sich an entsprechende Organisationen wenden (Spitex, Mahlzeitendienst, Pro Senectute usw.) um sich beraten zu lassen, was für Ihre Mutter notwendig und hilfreich sein könnte. Vielleicht zeigt Ihre Mutter Dritten gegenüber mehr Respekt.

* Dr. phil. Josef Jung ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch