Ratgeber Ich arbeite nach der Pensionierung weiter: Wie läuft es mit 3a? Ich (65) bin seit Ende April 2020 pensioniert und arbeite selbstständig erwerbend weiter. Im Januar 2020 habe ich noch den Maximalbetrag für Angestellte in die Säule 3a einbezahlt (ich besitze mehrere solche Konten). Kann ich für die Monate Mai bis Dezember 20% meines Einkommens zusätzlich in die Säule 3a einzahlen? Livia Schnüriger * 05.11.2020, 11.31 Uhr

Alle Personen, die in der Schweiz ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielen, dürfen in die gebundene Säule 3a einzahlen. Bei der Säule 3a wird zwischen Personen, die keiner Vorsorgeeinrichtung angehören (dies sind in der Regel Selbstständigerwerbende) und Personen die Beiträge an eine Pensionskasse bezahlen (dies sind in der Regel Angestellte) unterschieden.

Alle 3a-Sparerinnen und 3a-Sparer können den einbezahlten gesetzlichen Maximalbetrag vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abziehen. Auf dem Vorsorgeguthaben ist zudem keine Vermögenssteuer zu entrichten. Allfällige Zins- und Kapitalerträge sind darüber hinaus von der Einkommens- und Verrechnungssteuer befreit.

Zur Förderung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat der Bundesrat am 17. Oktober 2007 beschlossen, dass Personen, die über das ordentliche Rentenalter hinaus erwerbstätig sind, weiterhin steuerbegünstigte Beitragszahlungen in die 3. Säule vornehmen können und den Bezug der Altersleistung der Säule 3a bis zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit aufschieben dürfen. Eine AHV-pflichtige Erwerbstätigkeit ist dafür eine zwingende Voraussetzung. Diese Aufschubmöglichkeit gilt für maximal fünf Jahre nach dem offiziellen AHV-Pensionierungsalter.

2020 waren Sie sowohl im Angestelltenverhältnis (mit Anschluss an eine Pensionskasse) als auch als Selbstständigerwerbender (ohne Anschluss an eine Pensionskasse) tätig. Für die Zeit, während der Sie als Angestellter Beiträge in eine Pensionskasse geleistet haben, können Sie den Maximalbetrag für Personen mit Pensionskassenanschluss in die Säule 3a einzahlen.

Dieser beträgt im aktuellen Jahr 6826 Franken (2021: 6883 Franken). Nach Ihrer Pensionierung sind Sie nicht mehr in der Pensionskasse versichert. Ob Sie Ihr Pensionskassenguthaben als Rente oder Kapital beziehen, spielt für die Betrachtung der Beitragsmöglichkeiten in die Säule 3a keine Rolle.

Weitere Einzahlung möglich

Entscheidend ist vielmehr, dass Sie durch die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit grundsätzlich steuerbares Einkommen erzielen. Somit haben Sie die Möglichkeit, für die Monate Mai bis Dezember, 20 % des Nettogewinnes einzuzahlen. Beachten Sie jedoch, dass die gesamthafte Einzahlung für das Jahr 2020 maximal 34128 Franken betragen darf (2021: 34416 Franken).

Fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters oder bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit endet die Möglichkeit zur Einzahlung in die Säule 3a. Mit diesem Zeitpunkt müssen Sie Ihre Vorsorgekonten auflösen. Um Steuern zu sparen, empfehle ich Ihnen, Ihre 3a-Vorsorgekonten zeitlich gestaffelt zu saldieren, also bereits mehrere Jahre vor Ablauf der fünfjährigen Frist mit der Auflösung einzelner Vorsorgekonten zu beginnen.

* Livia Schnüriger ist Geschäftsführerin der Vorsorgestiftung Sparen 3 der Luzerner Kantonalbank; www.lukb.ch