Ratgeber Gibt es Alternativen zur Teilentfernung des Meniskus? Bei einem Sportunfall habe ich (m, 48) einen Meniskusriss erlitten. Der Hausarzt hat mir zur Teilentfernung des Meniskus geraten, da ich nach dem ambulanten Eingriff bald wieder fit und schmerzfrei sei. Bei einem jüngeren Arbeitskollegen wurde der Meniskus allerdings repariert. Wäre das auch bei mir möglich und sinnvoll? Dr. med. Pascal Müller Greber* 19.10.2020, 16.20 Uhr

Schäden am Meniskus sind das am häufigsten diagnostizierte und behandelte Krankheitsbild am Kniegelenk. Der Meniskus und seine Schutzfunktion wurden erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts erkannt. Zuvor wurden Meniskusver­letzungen daher grosszügig operativ mittels teilweiser oder totaler Meniskusentfernung behandelt. Dies führte zwar zur raschen Schmerzlinderung, jedoch wurde hierdurch das Risiko einer Arthroseentwicklung stark beschleunigt. Daher sollte jeder Meniskusschaden genau abgeklärt und individuell nach definierten Kriterien eingeteilt werden. Mit dem MRI können der exakte Rissverlauf wie auch die Lage und die Ausdehnung zuverlässig dargestellt werden.