Ratgeber Erbteilung: Wann wird Grundstückgewinnsteuer fällig? Wir sind seit über 30 Jahren eine Erbengemeinschaft mit einem Haus. Nun möchten meine Geschwister das Haus übernehmen und mich anteilsmässig ausbezahlen. Wie können wir dies rechtlich regeln? Besteht die Möglichkeit, dass die Grundstückgewinnsteuer aufgeschoben wird? Lic. iur. Marcel Vetsch* 18.08.2020, 16.17 Uhr

Die Erbengemeinschaft kann durch einen Teilungsvertrag ganz oder teilweise aufgelöst werden. Dabei kann vereinbart werden, dass ein Erbe gegen Auszahlung aus der Erbengemeinschaft ausscheidet und die verbleibenden Erben die (Rest-)Erbengemeinschaft fortführen.

Kein Notar nötig

Der Erbteilungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit auch dann nur der schriftlichen Form und nicht der öffentlichen Beurkundung, wenn eine Liegenschaft einem Erben zum Alleineigentum übertragen wird oder – wie in Ihrem Fall –ein Erbe aus der Erbengemeinschaft ausscheidet und die Erbengemeinschaft mit den weiteren Erben fortgeführt wird.

Die Übertragung einer Liegenschaft unterliegt grundsätzlich der Grundstückgewinnsteuer, welche kantonal geregelt ist. In Ihrem Kanton, wie in den meisten anderen, bildet der Eigentumsübergang infolge einer Erbteilung gemäss kantonalem Steuergesetz einen Aufschubtatbestand. Dies bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt (noch) keine Steuern auf einem allfälligen Gewinn auszurichten sind, obwohl Ihnen Ihr Erbanteil jetzt ausbezahlt wird, die Grundstückgewinnsteuer wird aufgeschoben. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Veräussern die verbleibenden Erben zu einem späteren Zeitpunkt die Liegenschaft, so haben sie den gesamten angefallenen Gewinn zu versteuern.

Verkehrswert festlegen

Sie haben nach Gesetz das Recht, dass Sie für Ihren Erbanteil zum Verkehrswert ausbezahlt werden. Zur Bestimmung des Verkehrswerts wird in der Regel eine Verkehrswertschätzung bei einem Schätzungsexperten in Auftrag gegeben. Den in der Liegenschaft «schlummernden» bzw. «versteckten» Steuern wird in der Praxis üblicherweise dadurch Rechnung getragen, dass von dem vom Experten ermittelten Verkehrswert ein Abzug für diese sogenannte latente Grundstückgewinnsteuerlast gemacht wird.

50 Prozent angerechnet

Die Höhe der Anrechnung der latenten Grundstückgewinnsteuern hängt von der konkreten Wiederveräusserungswahrscheinlichkeit ab. Ist nicht klar, ob und wann ein späterer Verkauf geplant ist, dann wird in der Regel eine Grundstückgewinnsteuerlast von 50 Prozent angerechnet. Das heisst, es wird die Hälfte des Steuerbetrags als Abzug angerechnet, welcher anfallen würde, wenn die Liegenschaft jetzt zum ermittelten Verkehrswert an einen Dritten verkauft würde.

Sowohl den Übernahmepreis als auch eine allfällige Berücksichtigung dieser latenten Steuerlast können die Er- ben aber frei vereinbaren, das heisst, die Erben können sich auf einen anderen Wert als den auf diese Weise ermittelten Betrag einigen.

* Lic. iur. Marcel Vetsch ist Fachanwalt SAV Erbrecht, Vetsch Rechtsanwälte AG; www.vetsch-rechtsanwaelte.ch