Wärmepumpe, Fernwärme oder Pellets: Heizungen im Vergleich

Energie-Ratgeber Heizungen im Vergleich: So schneiden Öl, Gas und Wärmepumpen punkto Kosten und Ökobilanz ab Eine Heizung ist mit grossen Investitionen verbunden. Wie sollen Hauseigentümer bei der Suche vorgehen? Und was sind die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Heizsysteme? Hier die Tipps vom Energieberater. Sabine Camedda 1 Kommentar 15.02.2022, 17.19 Uhr

Bis wohlige Wärme durch die Räume strömt, muss das passende Heizsystem gefunden werden. Illustration: Oliver Marx

Wer ein Haus besitzt oder eines bauen will, muss irgendwann diesen Entscheid treffen: Welches Heizsystem soll eingebaut werden, oder womit wird das Alte ersetzt? Fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas, aber auch direktelektrische Systeme dürfen gemäss der aktuellen Gesetzgebung in Neubauten nicht mehr installiert werden.

Ruedi Giezendanner, Energieberater, Energietal Toggenburg. Bild: Simon Walther

Aber wie sieht es beim Ersatz einer fossilen Heizung aus? Bei bestehenden Wohngebäuden ist der Ersatz von Heizungen mit fossilen Energieträgern wie Heizöl und Erdgas nicht immer möglich. Es lohne sich daher auf jeden Fall, die verschiedenen Möglichkeiten zu prüfen sowie die Vor- und Nachteile abzuwägen, sagt Ruedi Giezendanner. Er ist Energieberater bei Energietal Toggenburg und hat schon zahlreiche Hausbesitzende bei der Erneuerung der Heizung ihrer Häuser beraten und begleitet.

Die Heizsysteme im Vergleich

Das bedeuten die verwendeten Symbole. Grafik: Oliver Marx

Zurzeit werden viele Wärmepumpen installiert, sei es beim Ersatz einer Heizung oder bei Neubauten. Dabei entscheiden sich die Liegenschaftsbesitzer häufig für Luft-/Wasser-Wärmepumpen.

Dabei wird Umgebungsluft – die kann auch sehr kalt sein – angesogen und in einen Wärmetauscher eingeleitet. Dort wärmt sie ein Kältemittel auf, das verdampft und verdichtet wird. Dieses strömt ins Heizungsnetz, gibt dort die Wärme ab und kondensiert wieder. Die so gewonnene Wärme wird zum Heizen von Räumen und von Wasser verwendet.

Zunehmend würden Gebäude auch an Wärmeverbunde angeschlossen, sagt Ruedi Giezendanner. In diesem Fall werden Gebäude an einen externen Heizkreislauf angeschlossen, der in manchen Fällen mit Holz Wärme produziert. Ein Anschluss ist aber nur dort möglich, wo es solche Wärmeverbunde auch gibt. Das ist vorwiegend in den dichter bebauten Siedlungsgebieten der Fall – Aussengebiete und Gebäude in Streusiedlungsgebieten sind davon ausgeschlossen.

«Erdsonden können nicht überall eingesetzt werden», gibt Ruedi Giezendanner zu bedenken. Bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen gelte es den Lärmschutz zu beachten. Heizungen mit Holzpellets oder Stückholz weisen einen hohen Platzbedarf für den Brennstoff auf. Ausserdem hätten je nach Qualität der Gebäudehülle und der Wärmeverteilung unterschiedliche Systeme eher Vor- oder Nachteile.

Letztlich sind es häufig die Kosten, die den Ausschlag für das eine oder andere Heizsystem geben. Ruedi Giezendanner hat auch hierzu einen Tipp:

«Es empfiehlt sich, die Kosten über die gesamte Betriebsdauer anzuschauen.»

Die einen Systeme haben höhere Anschaffungskosten, zeichnen sich aber durch tiefere Betriebskosten aus. Eins hält der Energieberater aber fest: «Die Tendenz zeigt bei den Energiepreisen eindeutig nach oben. Systeme mit tiefen Energiekosten haben daher grosse Vorteile.»

Energieberater Ruedi Giezendanner rät den Hauseigentümern, sich frühzeitig mit der Erneuerung einer Heizung zu befassen. Seine Erfahrung zeigt, dass es zwischen der Idee und der Umsetzung schnell einmal vier bis sechs Monate dauert.

Gerade wer eine fossile Heizung ersetzen muss, müsse viele Abklärungen treffen. Zudem braucht es bei einem Heizungsersatz immer auch eine Baubewilligung. Bei den aktuellen Lieferengpässen könne es sogar noch länger dauern.

«Zuwarten, bis die alte Ölheizung ein Burn-out erleidet, ist definitiv keine gute Idee.»

Der Entscheid, welches Heizsystem am Ende verwendet wird, liegt beim Eigentümer. Erneuerbare Heizungen würden, was die langfristigen Kosten angehen, immer mehr konkurrenzfähig. Vor allem, wenn die Energiepreise weiterhin steigen und auch eine höhere CO 2 -Abgabe fällig wird.

Etwas vermisst Ruedi Giezendanner aber: Finanzierungsmodelle, die bei der Anschaffung von erneuerbaren Heizungen helfen, die höheren Initialkosten zu tragen. «Ich würde mir wünschen, dass hier Banken oder andere Institutionen Hand bieten.»

1 Kommentar Simon Schlauri vor 2 Monaten Danke für den Vergleich. Die St. Galler Fernwärme wird ja mit 25 Prozent Gas erzeugt, was prima vista ungünstig erscheint. Wäre mal interessant, warum man trotzdem auf so tiefe CO2-Werte kommt. Ist das plausibel? Oder wird das irgendwie schöngerechnet? Oder stimmen die Zahlen einfach nicht für St. Gallen? Gäbe es Alternativen zu Gas? (Warum verbrennt man im Winter zB nicht zusätzlich Holzschnitzel in der KVA? Wie wäre es mit einem Folgeartikel? Alle Kommentare anzeigen