Eignet sich Triggerpunkttherapie gegen meine Nackenschmerzen? Ich (w, 40) leide oft an Nackenschmerzen. Gleich zwei Bekannte berichteten mir über gute Erfahrungen mit einer Triggerpunktbehandlung. Wie funktioniert diese Methode? Könnte sie auch für mich geeignet sein? Sarah Hummel* 24.08.2020, 12.06 Uhr

Die sogenannten myofaszialen Triggerpunkte sind lokale Muskelverhärtungen in der Skelettmuskulatur, welche Schmerzen auslösen, die sich oft an anderen Körperstellen bemerkbar machen. Zum Beispiel kann ein Triggerpunkt in der Schulter Unterarmschmerzen verursachen oder ein Triggerpunkt zwischen den Schulterblättern zu Nacken- und Kopfschmerzen führen.

Triggerpunkte entstehen durch verkürzte und fehlbeanspruchte Muskeln, durch dauerhafte Fehlhaltungen wie etwa bei PC-Arbeit und durch den mangelnden Trainingszustand der entsprechenden Muskelgruppen.

Durch die Triggerpunkttherapie werden die sogenannt aktiven, also Schmerzen und andere Beschwerden verursachenden Punkte mit gezieltem Druck und passiven Dehnungen reduziert und gelöst. Als Prophylaxe vor erneuten Beschwerden durch Triggerpunkte gilt es, die ungünstige Arbeitshaltung zu korrigieren und gezielt diese Muskelgruppen zu trainieren. Unter www.suva.ch finden Sie Anleitungen zum ergonomischen Einrichten des Arbeitsplatzes (auf der Seite nach «Ergonomie» und «Homeoffice» suchen).

Bis zu einem gewissen Grad kann man selber eine Triggerpunkttherapie durchführen. Sind akute Beschwerden vorhanden, kann eine Selbstmassage mit einem Ball an einer Wand oder Boden schnell Linderung verschaffen. Hierzu massieren Sie sich mit dem Ball an der schmerzlichsten Stelle eines empfindlichen Punktes. Zirka 30 Sekunden Druck ausüben und danach für rund 2 Minuten mit langsamen und sanft kreisenden Bewegungen ausmassieren.

Schmerzgrenze nicht ausreizen

Wichtig: Maximieren Sie den Schmerz dabei nicht. Auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 sollte er sich zwischen 4 und 7 bewegen. Der Schmerz unter der Selbstmassage sollte noch von «angenehmer» Qualität sein. Andernfalls können sich die Beschwerden im Nachhinein sogar verstärken.

Ebenso können Wärmeanwendungen hilfreich sein. Bei Verspannungen im Nackenbereich mit eventuell sogar Kopfschmerzen können Sie zum Beispiel ein Traubenkernenkissen erwärmen und in der Nacht als Kopfkissen benutzen. Die anhaltende Wärmeanwendung lindert die Spannung im Muskel.

Ein «Geheimtipp» bei Muskelverspannungen ist die Einnahme des Schüsslersalzes Nummer 7, Magnesium phosphoricum. Viele Betroffene haben damit gute Erfahrungen gemacht. Nehmen Sie hierfür etwa 10 bis 15 Minuten lang pro Minute eine Tablette in den Mund und lassen Sie diese zergehen. Nach etwa 15 Minuten wird in der Regel eine deutliche Minderung der Beschwerden verspürt. Sollten Sie an Laktoseintoleranz leiden, fragen Sie in der Drogerie nach einer laktosefreien Alternative zu den herkömmlichen Schüsslersalzen.

Selbsthilfe kann an Grenzen stossen und nicht den gewünschten Effekt bringen. In diesem Fall oder auch, wenn Sie unter immer wiederkehrenden oder sogar dauerhaften Beschwerden leiden, sollten Sie sich in die erfahrenen Hände einer Therapeutin oder eines Therapeuten begeben und allenfalls auch den Hausarzt konsultieren.

* Sarah Hummel ist Medizinische Masseurin mit eidg. Fachausweis, www.medpraxis.ch