Ratgeber Die heikle Lage rund um Corona setzt mir zu. Was tun? Während mir der Lockdown im Frühjahr relativ wenig ausmachte, macht mir (m, 56) die zweite Welle der Pandemie nun wesentlich mehr zu schaffen. Ich bin nervös und schlafe schlecht. Baldrian habe ich ausprobiert, mag aber dessen Geruch nicht. Könnten Sie mir etwas anderes aus der Naturheilkunde empfehlen? Ulrike von Blarer Zalokar * 30.11.2020, 10.00 Uhr

Die Sorge, sich anzustecken, kann auf Dauer belastend werden. Der Frühling hat in Ihnen Kräfte frei gesetzt, Sie etwa zum Spazieren animiert. Jetzt im Herbst, da es früh eindunkelt, die Natur sich zurückzieht, da sieht es anders aus. Statt dass Sie ruhiger werden wie die Natur um Sie herum, zehrt die Dauerbelastung an Ihren Kräften. Symptome wie Unruhe zeigen sich. Baldrian kann sicherlich gut beruhigen und Ihnen zu neuer Kraft verhelfen, indem er Ihren Schlaf fördert. Dass Sie den Geruch nicht mögen, ist aber gut nachvollziehbar.

Lavendel löst Ängste

Probieren Sie es stattdessen mit Lavendel (Lavandula angustifolia). Lavendel wird in der Naturheilkunde eingesetzt, um zu beruhigen, Ängste zu lösen und um den Schlaf zu verbessern. Am einfachsten machen Sie sich Tee. Dazu holen Sie sich in der Apotheke oder der Drogerie getrocknete Lavendelblüten. Für Ihre erste Tasse nehmen Sie aber nur sehr wenige Blüten, einen Viertel Teelöffel. Den meisten Menschen schmeckt Lavendeltee gut, vor allem mit wenig Blüten. Probieren Sie dann den Tee auch einmal mit einem halben und einem ganzen Teelöffel Blüten und finden Sie Ihre eigene Dosierung, die Ihnen am besten schmeckt.

Eine Tasse Tee zur Nacht

Für eine Tasse zu etwa 250 ml übergiessen Sie die Lavendelblüten mit heissem, nicht kochendem Wasser, und lassen den Tee fünf bis zehn Minuten ziehen. Dann abseihen und in kleinen Schlucken trinken. Morgens und mittags eine Tasse zur allgemeinen Beruhigung und vor dem Zubettgehen eine für einen guten Schlaf. Machen Sie das einfach einmal drei Wochen lang.

Wenn Sie dafür empfänglich sind: Machen Sie sich den Tee in einem Glas, so sehen Sie, wie sich seine Färbung entwickelt. Und am Anfang ist da dieses wunderbare Blau. Die beruhigende Wirkung soll vor allem am Linalylacetat liegen, einem Bestandteil des ätherischen Öls. Deswegen können Sie auch zwei, drei Tropfen des reinen ätherischen Lavendelöls abends auf Ihr Kopfkissen geben.

Sie werden merken: Lavendel ist erstaunlich. Er bringt Ruhe, sediert sogar ein wenig, besänftigt und entspannt. Dabei regt er gleichzeitig auch an und wirkt aufbauend: Man wird wieder aktiv, nicht aus einer Unruhe heraus, sondern aus einer Ruhe heraus.

Schwangere verzichten

Eine zusätzliche Empfehlung: Spaziergänge sind wichtig, pflegen Sie solche unbedingt. Bewegung tut gut, und frische Luft sowieso. Vorsicht bei Problemen mit der Blutgerinnung: Die Lavendel-Hydroxycumarine können sie hemmen. Schwangere verzichten auf Lavendel. Idealerweise besprechen Sie Ihre Beschwerden mit Ihrer Naturheilpraktikerin oder Ihrer Ärztin.

Ulrike von Blarer Zalokar, Heilpraktikerin für TCM und TEN; Komplementär-Therapeutin mit eidg. Diplom in Shiatsu.