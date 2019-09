Darf ich mich im Zug wegsetzen, wenn Platz frei wird?

Doris Pfyl.

Welche Kleidung passt ins Klassenzimmer?

An der Sekundarschule meiner Tochter sind Trainerhosen im «normalen» Unterricht schlicht verboten. Andererseits dürfen die Schüler löchrige Jeans tragen, weil diese in Mode sind. Trainerhosen sind jedoch auch in Mode – warum also sollte man diese nicht tragen dürfen? Passt das zusammen?