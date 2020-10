Darf ich einer Kollegin zum Gewichtsverlust gratulieren? Eine Kollegin von mir hat sichtlich Gewicht verloren. Ich persönlich finde, dass ihr das sehr gut steht. Darf ich ihr ein Kompliment dafür machen? Ich möchte jedoch in kein Fettnäpfchen treten, denn ich weiss nicht, ob der Gewichtsverlust überhaupt gewollt war. Doris Pfyl* 23.10.2020, 11.30 Uhr

Spontan ist man versucht, Ihre Frage mit einem «Ja klar, unbedingt möglichst bald ansprechen» zu beantworten. Denn die Vermutung liegt nahe, dass hinter der Frau ein monatelanges Martyrium liegt und sie nun förmlich nach anerkennenden Hinweisen lechzt. Zudem zeugt es von Aufmerksamkeit der anderen, wenn diese registrieren, dass frau schlanker geworden ist.

Mit einem Kompliment soll Ihrer Kollegin vermittelt werden, dass sie alles bestens im Griff und den richtigen Weg eingeschlagen hat. Denn die Botschaft «Dick ist schlecht und dünn ist gut» ist in unserer Gesellschaft fest verankert. Das bekommen schon Kinder mit. Wenn sie hören, dass ihre Eltern einer Bekannten oder einem Bekannten zum Gewichtsverlust gratulieren, verinnerlichen sie: Dünn ist besser. Also kann es ja nicht falsch sein, einem Menschen betreffend Gewichtsverlusts ein Kompliment zu machen.

Vorsicht ist geboten

Allerdings gestaltet sich das Thema um einiges komplexer. Nicht alle dünnen Menschen sind gesund und schön, und nicht alle Dicken sind krank und hässlich. Hinter dem Dünn oder Dick sein versteckt sich unter Umständen eine schwerwiegende Störung. Nicht nur sehr schlanke Menschen leiden an Essstörungen. Also ist Vorsicht geboten mit schnellen Äusserungen.

Warum Ihre Kollegin an Gewicht verloren hat, ist Ihnen nicht bekannt. Vielleicht wollte sie tatsächlich abnehmen und hätte Freude an Ihrer Aussage wie «Wow, bist du schlank geworden». Sie wollen aber nicht mit der Türe ins Haus fallen. Das zeigt Feingefühl und Einfühlungsvermögen Ihrerseits.

Denn auch ich bin klar der Meinung, dass das eigene Körpergewicht nur von einem selbst, vom Arzt und allenfalls noch von der Partnerin oder dem Partner kommentiert werden sollte. Und auch da ist es nicht ganz unproblematisch. Wer mag denn schon, wenn die Liebste sagt «Schatz, du bist dick geworden». Diese Aussage müsste dann mindestens etwas nett verpackt daher kommen – im Stil von «Ich liebe dich sehr, auch mit Bäuchlein. Aber ich mache mir etwas Sorgen, dass du gesundheitliche Probleme bekommen könntest. Was hältst du eigentlich von der Idee, gemeinsam etwas Bewegung in unseren Alltag einzubauen?»

Beim Thema Körpergewicht ist also definitiv Fingerspitzengefühl angesagt. Wenn Sie Ihrer Kollegin etwas Gutes tun möchten, dann sagen Sie ihr doch, dass sie gut aussieht. Oder Sie platzieren ein Kompliment zu ihrem Lachen, ihrem Schmuck oder zu ihrer Kleidung. Vielleicht ergibt sich daraus ein Gespräch, in dem Sie erfahren, in welchem Zusammenhang der Gewichtsverlust steht. Letztendlich wollen wir alle einfach gesehen und wertgeschätzt werden. Um Wertschätzung transportieren zu können, eignen sich Komplimente hervorragend.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM, www.imagemodestil.ch