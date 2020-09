Ratgeber Coronavirus: Nützen Luftbefeuchter in der kalten Jahreszeit, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren? Ich (w, 48) habe gelesen, dass sich das neue Coronavirus im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit deutlich schlechter überträgt als im Winter bei Trockenheit und tiefen Temperaturen. Deshalb stellt sich mir die Frage, ob Luftbefeuchter in Innenräumen der Ansteckungsgefahr entgegenwirken können. Was ist Ihre Meinung dazu? PD Dr. med. Rami Sommerstein* 28.09.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Ihrer Frage sprechen Sie ein brandaktuelles Thema an, das die Wissenschaft derzeit stark beschäftigt. Nach wie vor ist nämlich unklar, in welchem Ausmass das Coronavirus auch über die Luft übertragen wird. Als wahrscheinlich gilt, dass sich der Krankheitserreger hauptsächlich durch Tröpfchen überträgt, die etwa beim Sprechen oder Husten entstehen. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass auch kleinere Teilchen ausgestossen werden, welche das Potenzial zur Übertragung durch die Luft (Aerosole) über eine grössere Distanz (über 1,5 Meter) haben. Die grosse Frage ist nun, wie lange diese Teilchen in der Luft verbleiben, bis sie zu Boden sinken und nicht mehr eingeatmet werden können – und wie ansteckend sie zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Konditionen sind.

PD Dr. med. Rami Sommerstein



Aktuell gehen die Forscher davon aus, dass es sich bei Covid-19 wahrscheinlich ähnlich verhält wie bei der Grippe, die vom Influenza-Virus verursacht wird. Auch Grippeviren können für einen beschränkten Zeitraum in der Luft verbleiben, vor allem in schlecht gelüfteten Innenräumen. Trotzdem sind weder die Grippe noch Covid-19 «aerogen übertragbare Krankheiten» im klassischen Sinn, wie zum Beispiel Tuberkulose oder Spitze Blattern (die nicht ohne Grund «Windpocken» genannt werden). Bei diesen Krankheiten steckt eine infizierte Person oft mehr als ein Dutzend weitere (nicht-immune) Personen an, während bei der Grippe und auch bei Covid-19 in der Regel «nur» zwei bis drei weitere Ansteckungen pro Person verzeichnet werden.

Regelmässiges Lüften besser als Ventilatoren

Fest steht: Das regelmässige Lüften von Innenräumen gehört mit zu den Massnahmen, die einer Verbreitung des Virus entgegenwirken. Bei Ventilatoren, welche die Luft in Innenräumen verteilen und umwälzen, ist hingegen Vorsicht geboten.

Nun zu Ihrer konkreten Frage: Gesicherte Hinweise darauf, dass Luftbefeuchter das Übertragungsrisiko in Innenräumen senken können, gibt es derzeit nicht. Bei dem von Ihnen erwähnten Unterschied zwischen warmer, feuchter Sommerluft und kalter, trockener Winterluft sind es verschiedene Faktoren, die sich auf die unterschiedliche Übertragungsfähigkeit des Virus auswirken.

Vorab die Tatsache, dass wir uns im Sommer öfter im Freien an der frischen Luft aufhalten (oder wenigstens in Innenräumen mit geöffneten Fenstern), dürfte entscheidender sein als die Luftfeuchtigkeit. Es gibt sogar Studien, die auf ein grösseres Ansteckungsrisiko bei hoher Luftfeuchtigkeit hindeuten. Deshalb würde ich Ihnen raten, Innenräume im Herbst und Winter besser gut und regelmässig auszulüften, anstatt einen Luftbefeuchter zu installieren. Waschen Sie sich zudem häufig die Hände und tragen Sie eine Maske, sofern Sie in Innenräumen den Mindestabstand nicht einhalten können.

* PD Dr. med. Rami Sommerstein ist Facharzt für Infektiologie, www.hirslanden.ch