Ratgeber Braucht es bei mir noch einen jährlichen Krebsabstrich? Jährlich gehe ich (60) zur Frauenärztin zur Vorsorgekontrolle. Nebst einer Untersuchung der Gebärmutter und dem Abtasten der Brüste macht sie dabei auch einen Krebsabstrich. Ich frage mich, ob dieser Abstrich für ältere Frauen, die in einer festen und langjährigen Beziehung leben, überhaupt noch nötig ist. Dr. med. Anne-Catherine Girard* 13.07.2020, 15.31 Uhr

Welche Vorsorgeuntersuchungen mit welchem Alter Sinn machen, ist eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Die klassische jährliche Kontrolle beim Frauenarzt entspricht nicht mehr den aktuellen Empfehlungen. Der Umfang und die Häufigkeit der Vorsorgeuntersuchungen sollten in jedem Fall individuell festgelegt und auf Ihren Gesundheitszustand sowie Ihre medizinische Vorgeschichte abgestimmt werden.

Grundsätzlich umfasst eine gynäkologische Untersuchung bei einer bereits bekannten Patientin zuerst die Erfragung allfälliger neuer Beschwerden. Anschliessend folgt die körperliche Untersuchung, bei der das gesamte Erscheinungsbild beurteilt und mit einer sogenannten Scheidenspiegel- Untersuchung eine Inspektion der Scheide und eine lupenoptische Betrachtung des Gebärmutterhalses vorgenommen wird. Die Gebärmutter, Eierstöcke und Brüste werden mittels Abtasten untersucht. Am Gebärmutterhals entnimmt die Gynäkologin oder der Gynäkologe ausserdem einen Abstrich, der in ein Speziallabor für Zell-Beurteilungen geschickt wird. Dort überprüft man die entnommenen Zellen und sucht nach krankhaften Veränderungen. Solche Veränderungen sind meist harmlos und heilen mit der Zeit wieder ab. Einige können jedoch, falls unbemerkt und ohne Behandlung, schlimmstenfalls zu Gebärmutterhalskrebs führen. Wenn das Labor bei der Untersuchung des Abstriches eine Veränderung feststellt, kann es je nach Situation sinnvoll sein, in derselben Probe weiterführend nach den sogenannten Human Papilloma Viren (HP-Virus) zu suchen.

Welche dieser Vorsorgeuntersuchungen in welchen Abständen für Sie sinnvoll sind, sollten Sie – wie eingangs erläutert – am besten mit Ihrer Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen besprechen. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfiehlt grundsätzlich bei Frauen im Alter von 21 bis 70 Jahren alle drei Jahre einen Krebsabstrich durchzuführen. Diese Empfehlung gilt unabhängig davon, ob Sie in einer langjährigen Partnerschaft leben oder wechselnde Sexualpartner haben.

Voraussetzungen für Verzicht auf Krebsabstrich

Bei fehlenden Risikofaktoren und bis dahin normalen Abstrich-Resultaten kann ab dem Alter von 70 Jahren auf die Entnahme eines Krebsabstrichs verzichtet werden. Ebenfalls keinen Krebsabstrich mehr abnehmen muss man bei Frauen, bei denen die Gebärmutter aufgrund einer gutartigen Erkrankung entfernt wurde. Andererseits wird Patientinnen, bei denen in der Vergangenheit einmal eine Zellveränderung festgestellt wurde, weiterhin die jährliche Kontrolle des Krebsabstrichs empfohlen. Ebenso eine jährliche Kontrolle benötigen auch Patientinnen, die immunsupprimiert sind.

* Dr. med. Anne-Catherine Girard Netzer ist Fachärztin FMH Gynäkologie und Geburtshilfe bei der Hirslanden-Gruppe; www.hirslanden.ch