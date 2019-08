Beginnendes «Buggeli» – Was kann man tun dagegen?

Monika Neidhart.

Ratgeber

Wie werden wir die lästigen Silberfischchen wieder los?

Seit einiger Zeit haben wir in unserer Wohnung im vierten Stock mit Silberfischchen zu kämpfen. Mit natürlichen Methoden wie dem Auslegen von Honig auf Plastik konnten wir ihnen nicht den Garaus machen. Jede Nacht sammeln wir rund zehn Silberfischchen ein, in Bad und Schrank. Was tun gegen diese Plage?