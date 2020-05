Ratgeber Ausmisten wäre gut – aber wo soll ich anfangen? Weil ich Corona-bedingt immer noch recht viel Zeit habe, könnte ich ja mal die Wohnung ausmisten. Zumal die Kinder endlich wieder in die Schule können. Bei uns herrscht ziemlich viel Chaos, auch im Keller. Wie gehe ich am besten vor, wo fange ich an? Und wie sorge ich dafür, dass das Chaos nicht rasch wieder Einzug hält? Astrid Kersting* 13.05.2020, 13.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Astrid Kersting.

Zusätzlich vorhandene Zeit zu nutzen, um Ordnung zu machen, ist eine gute Idee. Aber die Grösse der Aufgabe kann entmutigend wirken. Zumal man vielleicht die Ambition hat, alles auf einmal angehen zu wollen, um das Chaos sofort loszuwerden. Doch das birgt die Gefahr, dass Sie bald müde und frustriert sind. Ihr Projekt wäre wohl beendet, bevor es richtig angefangen hat.

So bereiten Sie sich vor

Gehen Sie deshalb in kleinen Schritten vor. Schauen Sie sich alle Räume Ihrer Wohnung an, beschaffen Sie sich einen Überblick und fragen sich, wo Sie die Unordnung am meisten stört. Beginnen Sie dann im ausgewählten Raum mit einer Schublade, einer Kommode oder einem Schrank. Einfach mit etwas, das in überschau­barer Zeit zu erledigen ist.

Besorgen Sie sich vor dem Ausmisten verschiedene Kisten/Kartons oder grosse Taschen, und beschriften Sie diese zum Beispiel mit «Behalten», «Reparieren», «Anderswo aufbewahren», «Verschenken», «Brockenhaus», «Ricardo» oder «Entsorgen». Auch benötigen Sie einen Abfall­-sack für die Dinge, die Sie mit gutem Gewissen in den Hauskehricht werfen können.

Räumen Sie nun alle Ge­genstände der ersten Schublade oder des ersten Regals aus und legen Sie sie in die vorbereiteten Kisten. Das Aussortieren wird Ihnen leichter fallen, wenn Sie sich folgende Fragen stellen: Brauche ich es wirklich? Wie viele habe ich davon? Gehört es in diesen Raum?

Die Gegenstände, die bleiben dürfen, räumen Sie – nach für Sie logischen Kategorien – wieder ein. Übersichtlich und ordentlich wirken Schubladen, Tablare und Schränke, wenn Gegenstände der gleichen Kategorie in Boxen oder hübschen Schuhkartons aufbewahrt werden. So schaffen Sie nach und nach Ordnung in der ganzen Wohnung. Wenn Sie das geschafft haben, loben Sie sich selber oder gönnen Sie sich sogar eine Belohnung: Sie haben Grosses geleistet! Nun geht es in den Keller.

Keller als Spezialfall

Wenn Sie ein kleines Keller­abteil besitzen, schaffen Sie eine Entrümpelungsaktion wohl in wenigen Stunden. Bei einem grossen Keller sollten Sie mindestens zweimal einen halben Tag einplanen. Müssen grosse Teile entsorgt werden, überlegen Sie sich im Vorfeld, wie die Dinge zum Beispiel zum Ökihof oder in ein Brockenhaus kommen. Fragen Sie sich auch, wie Sie Dinge zukünftig aufbewahren möchten. Haben Sie etwa genug Regale? Weil Keller häufig feucht sind, bewahrt man seine Lieblingsgegenstände am besten in Plastikboxen mit Deckel auf.

Damit das Chaos nicht in Ihre Wohnung zurückkehrt, sollten Sie sich eine tägliche Ordnungsroutine aneignen. Die effektivste ist, jeden Tag zehn Minuten zum Aufräumen einzuplanen. Das kann vor dem Zubettgehen oder nach dem Aufstehen sein oder wann immer es in Ihren Tagesablauf passt. Hauptsache, Sie tun es.

* Astrid Kersting ist zertifizierter Ordnungs-Coach bei ORDNUNGpunkt; www.ordnungpunkt.ch