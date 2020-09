Ratgeber Ausländische Arbeiter: Welche Regeln gelten für Einsätze in der Schweiz? Wir überschreiben demnächst unser Haus auf unseren Sohn. Er hat eine Frau aus Lettland, und sie möchte für den geplanten Umbau kostengünstigere Arbeiter aus Lettland holen. Wie sieht das rechtlich aus? Was muss unsere Schwiegertochter dabei beachten? Raetus Cattelan* 15.09.2020, 11.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Raetus Cattelan.

Aufgrund der Personenfrei­zügigkeit mit der EU dürfen lettische Handwerker grundsätzlich in der Schweiz tätig sein, entweder als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende. Arbeitgeber müssen aber insbesondere den Einsatz vorgängig (online) anmelden, und sie sind dazu verpflichtet, gegenüber ihren Arbeitnehmenden in einigen Bereichen (z.B. Lohn und Arbeitszeiten) die gleichen Vorgaben einzuhalten, die auch Schweizer Arbeitgeber beachten müssen.

Gemäss dem sogenannten Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU (kurz: FZA) dürfen in der EU ansässige Unternehmen während 90 Ar- beitstagen pro Kalenderjahr Dienstleistungen in der Schweiz erbringen (und umgekehrt). Dabei bezieht sich die Maximaldauer von 90 Tagen sowohl auf das Unternehmen, das seine Arbeitnehmenden in die Schweiz entsendet, als auch auf die entsandten Ar- beitnehmenden selbst. Für diese Zeit gilt lediglich eine Meldepflicht, das heisst, die Arbeitnehmenden benötigen keine Aufenthaltsbewilligung. Die Meldung der Arbeiter für einen Einsatz von maximal 90 Arbeitstagen erfolgt durch den Arbeitgeber. Die Meldung muss mindestens 8 Tage vor dem geplanten Einsatz gemacht werden und Angaben betreffend insbesondere die Identität der Arbeitnehmenden, deren Bruttostundenlohn sowie Dauer und Ort des Ein- satzes enthalten .

Diese Meldepflicht ist Be- standteil der sogenannten flan- kierenden Massnahmen zum FZA, welche die Schweiz aufgrund der Befürchtung eines Lohn- und Sozialdumpings als Folge der Personenfreizügigkeit erlassen hat. Diese flankierenden Massnahmen verlangen auch, dass der ausländische Arbeitgeber in gewissen Bereichen gegenüber seinen Arbeitnehmenden dieselben rechtlichen Vorgaben einhält, die auch ein Schweizer Arbeitgeber zu beachten hätte. Darunter fallen u. a. die Vorgaben betreffend minimale Entlöhnung, Arbeits- und Ruhezeiten, Mindestdauer der Ferien und Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Art. 2, Entsendegesetz).

Im Übrigen unterstehen auch selbstständige Handwerker der Meldepflicht, das heisst, auch sie haben sich spätestens 8 Tage vor Arbeitsbeginn in der Schweiz anzumelden. Der Lohn muss dabei allerdings nicht gemeldet werden. Sie müssen aber auf Verlangen ihre Selbstständigkeit belegen können.

Selbstständigkeit belegen

Der Begriff der selbstständigen Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach Schweizer Recht. Engagiert Ihre Schwiegertochter die Handwerker direkt, weil sie annimmt, diese seien selbstständig, kann das zu Problemen führen, wenn sich herausstellt, dass diese Selbstständigkeit nach Schweizer Recht nicht akzeptiert wird. Denn dann gälte Ihre Schwiegertochter als Arbeitgeberin, und sie wäre für die Lohnzahlungen usw. verantwortlich. Der sicherere Weg bestünde darin, eine lettische Firma zu beauftragen, die ihre Arbeitnehmer in die Schweiz entsendet, um den Auftrag auszuführen.

* Lic. iur. Raetus Cattelan ist Fachanwalt SAV Arbeitsrecht; Tschümperlin Lötscher Schwarz AG; www.tls-partner.ch