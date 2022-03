Ratgeber zu Digitaler Balance – Teil 4 Besser erholen in einer digitalen Welt: konkrete Tipps, wie Sie richtig abschalten lernen Emails checken im Urlaub, am Morgen als Erstes das Smartphone in die Hand nehmen: Was brauchen wir, um digital Abstand zu gewinnen? Antworten gibt es in Teil 4 unserer Serie «Besser leben in einer digitalen Welt». Anna Miller und Martin Oswald Jetzt kommentieren 24.03.2022, 06.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Podcast unterhalten sich der Journalist Martin Oswald und die Psychologin Anna Miller über die Herausforderung, einen gesunden Umgang mit all den digitalen Ablenkungen und Verführungen zu finden. Unten im Text finden Sie die wichtigsten Punkte aus dem Podcast auch in schriftlicher Form.

Die Serie im Überblick 1: Macht uns die Sehnsucht nach Bindung handysüchtig?

2: Bei der Arbeit ständig abgelenkt – was tun?

3: So können Eltern den digitalen Konsum ihrer Kinder steuern

4: Tipps: So lernen Sie richtig abschalten

Besser leben in einer digitalen Welt Folge 4 Tipps: So lernen Sie richtig abschalten Hören

Wir kennen sie alle, die Momente, in denen wir wieder zum Smartphone greifen oder länger am Laptop sitzen, obwohl wir doch eigentlich etwas anderes hätten machen wollen. Oft fühlen wir uns dann schlecht und versuchen, mit reiner Willenskraft etwas am Status Quo zu ändern.

Doch der Mensch überschätzt sich, wenn es um seine mentale Stärke geht. Und unterschätzt, wie wichtig und wirksam einfache Verhaltensänderungen sein können, die auf neuen Gewohnheiten basieren. Denn wollen wir ein uns leidiges Verhalten ändern, ist es am Einfachsten, den Trigger «unsichtbarer zu machen».

Bitte nicht stören

Auf das Smartphone bezogen bedeutet das: Am Besten so weit vom Körper weg wie möglich. Und aus dem Sichtfeld raus. Möchten Sie also beginnen, öfter mal digital abzuschalten, deaktivieren Sie als Erstes sämtliche Benachrichtigungen, installieren Sie den Nicht-Stören-Modus und minimieren Sie die Rufe der Geräte nach Ihrer Aufmerksamkeit auf ein Minimum.

Raus aus der Smartphone-Falle. Bild: Sabelskaya / Getty

Gewöhnen Sie sich dann in einem zweiten Schritt an, das Gerät ausserhalb Ihres Schlafzimmers zu laden, es nicht auf dem Tisch liegen zu lassen, an dem Sie essen oder arbeiten und, wenn möglich, Ihre digitalen Geräte in der Freizeit in einer eigenen Schublade oder Tasche zu deponieren. Das signalisiert Ihrem Gehirn: Ah, ich habe jetzt Digitalpause.

Auch das komplette Herunterfahren des Geräts am Abend oder zu Beginn des Wochenendes signalisiert Ruhe und einen Modus-Wechsel. Zu Beginn kommt Ihnen das vielleicht noch seltsam vor, doch schon nach ein paar Tagen und Wochen etabliert sich eine neue Routine.

Analoger Zeitvertreib

Wichtig ist auch, dass Sie vermeintliche tote Zeiten wie Pendelstrecken oder die grosse Erschöpfung nach der Arbeit mit neuen, nicht digitalen Aktivitäten füllen. Denn: Haben wir keine Ersatzhandlung parat, ist es verlockend und ziemlich einfach, sich digital zu beschäftigen. Packen Sie also ein Buch ein, bevor Sie in den Zug steigen, und nehmen Sie sich 20 Seiten vor. Koppeln Sie die Zugfahrt an das Lesen.

Oder machen Sie es sich zur Gewohnheit, nach der Arbeit einzukaufen und zuhause gleich mit dem Kochen loszulegen. Und die digitale Pause auf danach zu verschieben. Denn ist das Gehirn erst einmal im digitalen Ablenkungsmodus, schaffen wir es danach kaum, uns noch aufzuraffen. Umgekehrt funktioniert das viel einfacher. Gitarre sollten wir also üben, bevor wir netflixen. Das kann auch morgens gleich nach dem Aufstehen passieren.

Achtsamkeit ist der Schlüssel

Freizeitgestaltung zum Runterkommen geht natürlich auch digital, solange sie bewusst gewählt ist: So können Sie sich abends auf eine neue Podcast-Folge freuen oder fürs Wochenende bereits online die Velotour googeln. Doch wichtig ist, dass sie körperliche, kreative und soziale Unternehmungen und Projekte priorisieren.

Helfen Sie sich selbst dabei, digital achtsam zu konsumieren, indem Sie den Podcast beispielsweise über die Stereoanlage laufen lassen. So haben Sie bessere Audioqualität und nicht immer das Smartphone zur Hand.

Was wollen Sie aus Ihrem Leben machen?

Wollen wir ein Verhalten ändern, ist es auch immer gut, sich zu fragen: Warum eigentlich? Viele Menschen legen zwar konkrete Ziele fest, wie beispielsweise, dass sie bloss noch 30 Minuten täglich auf Social Media verbringen oder fünf Kilo abnehmen wollen. Doch die Entscheidung ist nicht in ihren Werten verankert. Fragen Sie sich deshalb: Welcher Mensch will ich sein? Nach welchen Werten will ich leben? Richten Sie daran dann Ihr neues, digital bewussteres Verhalten aus.

Und schliesslich das Wichtigste: Sie werden digital nicht bewusster leben, wenn Sie sich nicht die Frage stellen, was Sie aus Ihrem Leben eigentlich machen wollen. Denn weniger Zeit am Screen bedeutet automatisch, dass Sie Ihre Zeit mit anderem füllen dürfen. Was möchten Sie mit dieser Zeit machen? Was tut Ihnen gut? Mit welchen Menschen fühlen Sie sich wohl? Wie wollen Sie leben?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen