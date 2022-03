Digital Detox am Arbeitsplatz: Diese 6 Tipps machen effizient

Ratgeber zu Digitaler Balance – Teil 2 Ständig von der Arbeit abgelenkt? 6 Tipps um fokussierter zu arbeiten Mails, Anrufe, Pushnachrichten: Digitale Kommunikationsmittel lenken uns von den wirklich wichtigen Aufgaben ab. Was kann man dagegen tun? Teil 2 unserer Serie «Besser leben in einer digitalen Welt». Anna Miller und Martin Oswald Jetzt kommentieren 21.03.2022, 22.07 Uhr

Der digitale Mensch kann sich im Schnitt nicht mehr länger als ein paar Minuten auf eine Sache konzentrieren. Unter anderem deshalb, weil das Digitale immer verfügbar ist, die Ablenkungen riesig. Für viele von uns ist es ganz normal geworden, unsere Aufgaben alle paar Minuten zu unterbrechen, um eine Nachricht zu beantworten, zu telefonieren oder die Mails zu checken.

Was auf den ersten Blick wie eine Kleinigkeit aussieht, ist in Tat und Wahrheit ein grosses Problem: Weil wir unserem Gehirn abgewöhnen, sich über längere Zeit auf eine Aufgabe einlassen zu können.

Im Podcast unterhalten sich der Journalist Martin Oswald und die Psychologin Anna Miller über die Herausforderung, einen gesunden Umgang mit all den digitalen Ablenkungen und Verführungen zu finden. Unten im Text finden Sie die wichtigsten Punkte aus dem Podcast auch in schriftlicher Form.

Studien zeigen, dass wir die Arbeit in der Regel schlechter abschliessen, länger dafür brauchen, aber vor allem auch: unglücklicher sind. Denn einerseits will das Gehirn Unangenehmes vermeiden, und ist deshalb froh, mal kurz in einen Posteingang schauen zu können, wenn wir mit der Präsentation gerade nicht weiterkommen. Gleichzeitig aber ist der Mensch dazu gemacht, sich herausfordern zu wollen. Wir wollen unsere Fähigkeiten einsetzen, Erfolg haben, in den Flow kommen.

Im Hier und Jetzt sein

Denn genau dieser Flow, das Fliessen im Moment also, ist es, der uns glücklich macht. Widmen wir uns mindestens 15 Minuten lang einer Aufgabe, die uns weder langweilt noch überfordert und in der wir einen Sinn sehen, können wir Flow erleben. Einen Zustand, in dem Zeit und Raum verschwimmen, und in dem wir ganz im Moment aufgehen können.

Viele Menschen erleben Flow beispielsweise beim Tanzen, beim Schwimmen, beim Sex, beim Schreiben oder Spielen eines Instruments. Damit wir überhaupt in den Flow kommen und ein bestimmtes Level an Konzentration erschaffen können, müssen wir aber Zeit und Raum haben, um ganz eintauchen zu können. Und unser Gehirn von Mikrounterbrechungen befreien.

Raus aus der Digital-Falle: Wir haben es selbst in der Hand. Bild: Sabelskaya / Getty

Deshalb ist auch am Arbeitsplatz, wollen wir effizient und zufrieden arbeiten, wichtig, uns Zeiten zu nehmen, die frei von Ablenkung sind. Cal Newport, ein amerikanischer Professor für Informatik und ausgewiesener Experte für Produktivität im digitalen Zeitalter, nennt diese Zeiten «deep work»-Zeiten.

Nachfolgend geben wir Ihnen Tipps für mehr digitale Balance bei der Arbeit und mehr Flow-Momente, die Sie zufriedener machen.

Blockieren Sie regelmässig Zeit in Ihrem Kalender für die Arbeit an grossen Projekten oder Aufgaben, die Ihnen wichtig sind, aber nicht dringend. Diese Art von Projekten fällt oft zwischen Stuhl und Bank, dabei sind es genau diese Aufgaben, die Ihnen Sinn stiften. Deaktivieren Sie in diesen Blöcken Benachrichtigungen, legen Sie das Smartphone ausser Reichweite und helfen Sie sich beispielsweise mit einem Wecker dabei, Konzentrations-Spannen einzuhalten, beispielsweise mit der Pomodoro-Technik: Den Wecker auf 25 Minuten Fokus-Zeit einstellen, dann 5 Minuten Pause, nach vier Durchgängen 20 Minuten Pause. Sie werden staunen, wie viel Sie schaffen! Organisieren Sie Ihre Projekte auf Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesbasis. Wann ist was zu tun? Wann sind Ferien angesagt, wann ein freies Wochenende? Wann bin ich digital sehr involviert, wann mache ich Pause? Eine vorausschauende Planung hilft, sich nicht zu verzetteln und Sie können sich rechtzeitig darauf vorbereiten, offline zu gehen. Hinterfragen Sie Ihre digitalen Gewohnheiten: Auf welche Art kommunizieren Sie? In welchen Abständen? Braucht es diese Email gerade wirklich? Liesse sich diese Aufgabe delegieren? Wann sind Meetings digital sinnvoll, wann mal einen ganzen Tag Retraite, dafür fokussiert und an einem schönen Ort? Und vor allem: Was ist wirklich dringend, muss jetzt erledigt werden, was kann warten? das Digitale suggeriert uns oft Dringlichkeit, wo gar keine besteht. Klären Sie implizite Erwartungen. Welche Erwartungen stellt Ihre Chefin wirklich an Ihre Erreichbarkeit? Suchen Sie bewusst das Gespräch. Und fixieren Sie klare Zeiten, an denen Sie erreichbar sind - und solche, in denen Sie sich zurückziehen dürfen, um für das Unternehmen ungestört arbeiten zu können. Struktur und Klarheit geben Orientierung. Organisieren Sie Ferienabwesenheiten. Schreiben Sie Ihre «digitalen Öffnungszeiten» in Ihre Signatur. Sprechen Sie eine Nachricht auf Ihre Combox, die klärt, wie und wann Sie verfügbar sind. So geben Sie dem Gegenüber Sicherheit und Klarheit. Und erleichtern sich das Leben. Lernen Sie, sich abzugrenzen. Sagen Sie Nein. Delegieren Sie an Team-Kollegen. Kommunizieren Sie proaktiv, wie Sie im Notfall erreichbar sind. Und wann Sie frei haben. Und ziehen Sie das dann auch durch.

Morgen im dritten Teil der Serie erfahren Sie an dieser Stelle, wie man als Eltern seinen Kindern einen sinnvollen Umgang mit dem Digitalen vermitteln kann.

