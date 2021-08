Ratgeber Wenn Sie das lesen, sparen Sie Geld: Tipps für den Finanzhaushalt Die Sommerferien haben das Portemonnaie strapaziert. Mit diesen Tipps kriegen Sie ihr Haushaltsbudget in den Griff. Jolanda Riedener 12.08.2021, 12.00 Uhr

Wenn möglich, sollte man 20 Prozent des Einkommens sparen. Bild: Manuela Jans-Koch

Es gibt verschiedene Gründe, regelmässig etwas Geld auf die Seite zu legen. Sei es, um sich etwas Grösseres leisten zu können oder um sich ein Reservepolster anzulegen. Wir haben einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, Ihr Sparziel zu erreichen.

Den Ist-Zustand erfassen

Bevor man sich konkrete Sparziele setzt, empfiehlt sich eine Auslegeordnung über die eigenen Finanzen. Am besten erstellt man ein Budget. Einnahmen wie Lohn, Rente oder Alimente werden den Ausgaben in einer Bilanz gegenübergestellt. Hierbei unterscheidet man zwischen Fixkosten und variablen Kosten. Fixkosten sind Ausgaben, die jeden Monat anfallen und gleich hoch sind.

Zu den Fixkosten gehören: Steuern

Krankenkassen sowie Hausrats- und Privathaftpflichtversicherung

Strom

Internet-, TV-, Mobiltelefon-Abonnements

Wohnkosten

Fahrzeugkosten oder Abos für den öffentlichen Verkehr

Mitgliedschaften und Jahresbeiträge für Hobbys

Kinderbetreuung

Schulden

Zu den variablen Kosten zählen: Lebensmittel und auswärtige Verpflegung

Kleidung

Coiffeur

Haustiere

Ferien und Freizeit

Immer mitberücksichtigen sollte man Ausgaben, die allenfalls noch anstehen könnten oder zu erwarten sind. Dafür empfiehlt es sich, einen jeweiligen Betrag zurückzubehalten. Etwa für Besuche beim Zahnarzt oder Optiker, für Geschenke und den Selbstbehalt entsprechend der Krankenkassen-Franchise, aber auch für Unvorhergesehenes.

Der Dachverband Budgetberatung Schweiz stellt auf seiner Website Vorlagen zur Budgeterstellung zur Verfügung. Die Einnahmen und Ausgaben werden pro Monat aufgeführt, jährliche Gebühren werden auf zwölf Monate aufgeteilt.

Wer statt handschriftlich lieber mit einer App arbeitet, kann das zum Beispiel mit der App Budget CH tun. Die App wird vom Dachverband Budgetberatung bereitgestellt. Neben einer grossen Anzahl an Budgetapps bieten auch viele Banken entsprechende Apps an.

Budget anpassen und Massnahmen treffen

Sind alle Einnahmen und Ausgaben ins Budget übertragen, empfiehlt der Dachverband Budgetberatung Schweiz, dieses, wenn nötig, zu optimieren. Resultiert statt einer positiven Differenz ein Minus, geht man sein Budget am besten nochmals Punkt für Punkt durch. Dabei schaut man, in welchen Bereichen man sich einschränken kann.

Besteht ein grösserer Fehlbetrag, sind andere Massnahmen nötig. Diese sind meist nicht kurzfristig umsetzbar und müssen gut überlegt werden: zum Beispiel das Auto zu verkaufen oder in eine günstigere Wohnung zu ziehen.

Wer Unterstützung möchte und eine fachliche Einschätzung zur finanziellen Situation braucht, lässt sich am besten individuell beraten. Auf der Website des Dachverbands Budgetberatung sind Adressen aus allen Regionen zu finden. Bei vielen seriösen Budgetberatungen ist ein Erstgespräch kostenlos, auch Caritas oder Pro Senectute bieten kostenlose Beratungen an.

Vorsicht bei Krediten

Es gibt aber auch schwarze Schafe. Seien Sie vorsichtig bei Schuldenberater, die Ihnen einen Kredit aufschwatzen wollen. Das ist selten eine gute Lösung. Davor warnt auch die Caritas in ihrem Schuldenratgeber: «Nach unserer Erfahrung sollte ein Kredit nur nach reiflicher Überlegung und niemals dazu aufgenommen werden, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken.» Falls Sie Schulden haben und Sie sich Geld leihen müssen, fragen Sie die Familie oder Ihren Freundeskreis.

Caritas bietet neben einer persönlichen und einer online Schuldenberatung auch eine SOS-Hotline an. Die Website Schuldeninfo.ch der Berner Schuldenberatung hat in diesem Zusammenhang in einem Glossar hilfreiche Begriffe erklärt, die für die ganze Schweiz gültig sind.

Die 50-30-20-Regel anwenden

Eine Richtlinie um sein Budget zu planen, ist die 50-30-20-Regel. Sie sagt aus, wie die Ausgaben strukturiert sein sollten. 50 Prozent der im Budget vorhandenen Auslagen sollten für die Grundlagen und Fixkosten reichen. 30 Prozent stehen für persönliche Bedürfnisse wie Hobby, Shopping oder Ferien zur Verfügung und die restlichen 20 Prozent des Einkommens sollte man sparen.

Wer sein Geld auf dem Bankkonto lässt, erhält derzeit kaum noch Zinsen. Deshalb kann es sinnvoll sein, Aktien zu kaufen oder in einen Fonds einzuzahlen. Solche Investitionen sollte man aber langfristig tätigen. Geld anzulegen, birgt ein gewisses Risiko, das üblicherweise mit der Höhe des Ertrags zusammenhängt.

Ausgaben überprüfen und vergleichen

Das schweizer Vergleichsportal Comparis empfiehlt, verschiedene Abos und Ausgaben zu vergleichen. Zum Beispiel bei Krankenkassenprämien oder anderen Versicherungen kann man durch einen Wechsel unter Umständen viel Geld sparen. Dasselbe gilt für Handyabos und Hypotheken. Wer ein tiefes Einkommen hat, kann eine Verbilligung der Krankenkassenprämien beantragen.

Bei Streaming-Diensten oder anderen Apps, die monatlich Gebühren kosten, sollte man generell ab und zu hinterfragen, ob man diese überhaupt noch nutzt. Falls die Antwort Nein lautet, kann man das Abo auch gleich künden.

Zahlen Sie öfters mit Bargeld statt mit der EC-Karte, so ist Ihnen bewusster, wie viel Ihr Einkauf kostet. Setzen Sie sich Limiten, wie viel Sie für ein Produkt oder eine Besorgung ausgeben wollen.

Daueraufträge erfassen

Haben Sie ein Budget erstellt, helfen Daueraufträge, sich daran zu halten. Überweisen Sie am besten, gleich nachdem Sie den Lohn erhalten haben, einen bestimmten Betrag aufs Sparkonto. Falls Sie in eine Säule 3a einzahlen, empfiehlt sich ebenfalls ein monatlicher Dauerauftrag. Geld, dass Sie in eine Säule 3a einzahlen, können Sie von den Steuern abziehen. Falls Sie angestellt sind und an einer zweiten Säule angeschlossen sind, können Sie maximal 6826 Franken im Jahr 2021 abziehen. Selbstständigerwerbende, die über keine zweite Säule verfügen, können in die Säule 3a 20 Prozent ihrer Erwerbseinkünfte und maximal 34'416 Franken einzahlen.

Am besten zahlen Sie auch gleich regelmässig, zum Beispiel jeden Monat, einen fixen Betrag für Ihre Steuern ein. Denn laut der Caritas sind Steuerschulden die häufigste Schuldenart in der Schweiz.

Wer beim Ausfüllen der Steuererklärung Abzüge geltend macht, spart ebenfalls Geld. Einige Tipps dazu sind in diesem Artikel nachzulesen:

Realistische Ziele setzen

Sparen heisst nicht automatisch, verzichten zu müssen. Setzen Sie Prioritäten und kaufen Sie weniger Kleinigkeiten ein, um dafür auf ein neues Auto oder die Ferienreise zu sparen. Setzen Sie sich beim Sparen realistische Ziele und zielen Sie nicht auf die Villa am See oder den Ferrari ab, den Sie sich ohnehin nicht leisten können. Erreichen Sie lieber ein kleineres Ziel, anstatt frustriert aufzugeben.

Praktische Spartipps für den Alltag

Auch bei der Ernährung kann man sparen, ohne auf gesundes Essen zu verzichten. Kochen Sie selbst, statt auswärts zu essen oder den Lieferdienst zu beanspruchen, und trinken Sie Leitungswasser. Kaufen Sie lange Haltbares in grösseren Mengen ein und achten Sie darauf, dass Sie keine Lebensmittel wegwerfen. Das hilft auch der Umwelt.

Kaufen Sie antizyklisch ein: Skis sind nach der Saison günstiger als davor. Wählen Sie nicht das neueste, sondern das Vorgängermodell. Und vergleichen Sie Preise. Ein weiterer beliebter Trick beim Onlineshopping ist, nach Gutscheincodes zu googeln.

Bevor Sie etwas kaufen: Überlegen Sie sich, ob Sie das Objekt wirklich brauchen. Handelt es sich dabei um etwas, das Ihnen längerfristig Freude bereitet? Fragen Sie sich zum Bespiel auch, ob das, was Sie kaufen wollen, zu Ihrem jetzigen Leben und in Ihren Alltag passt.

Budget bei neuen Lebensabschnitten überarbeiten

Gerade junge Leute mit kleinem Einkommen laufen Gefahr, sich zu verschulden. Mit dem ersten Lohn kommen auch Kosten und Pflichten auf einen zu. Bei einer Veränderung der Lebenssituation sollte man sein Budget überprüfen und den neuen Umständen anpassen – sei es mit dem Einstieg ins Berufsleben, einer Scheidung oder der Pensionierung.