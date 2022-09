Ratgeber Krankenkasse: Wechseln – oder doch bleiben? Antworten auf die wichtigsten Fragen Wie wähle ich die richtige Franchise? Was bringt mir die Zusatzversicherung? Zahlen Frauen mehr als Männer? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem letzten Kündigungstermin. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.09.2022, 08.59 Uhr

Die Krankenkassenprämien sinken in 14 von 26 Kantonen.

Bild: Thomas Hary

Die Krankenkassenprämien sollen im kommenden Jahr in der Schweiz durchschnittlich um 5 Prozent steigen. Das zeigt eine Prognose des Vergleichsdiensts Comparis.

Es ist wahrscheinlich, dass sich Versicherte überlegen, ihre Krankenkasse aufs nächste Jahr zu wechseln. Wir haben für Sie zusammengefasst, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich dafür entscheiden.

Wer in der Schweiz lebt, muss eine obligatorische Grundversicherung abschliessen. Alle Grundversicherungen müssen die gleichen Versicherungsleistungen anbieten. Deshalb lohnt es sich, die Prämien zu vergleichen. Unterschiede ergeben sich aber zum Beispiel bei der Kommunikation, die gewisse Kassen nur online führen. Die Höhe der Grundversicherung wird bestimmt durch den Wohnort, das Alter, die Höhe der Franchise und das Krankenkassenmodell. Heisst, ob man zum Beispiel den Hausarzt selber wählen möchte oder nicht.

Die Grundversicherung kann man jedes Jahr bis am 30. November wechseln. Es empfiehlt sich, Offerten einzuholen und Prämien zu vergleichen, zum Beispiel auf Comparis oder Priminfo. Wenn Sie ein passendes Angebot für die neue Grundversicherung gefunden haben, schliessen Sie diese vor dem 30. November ab.

Die neue Krankenkasse informiert dann die bestehende über den Wechsel. Danach müssen Sie die Grundversicherung zusätzlich schriftlich kündigen. Musterbriefe, die Sie für die Kündigung verwenden können, finden Sie zum Beispiel auf der Website der Stiftung für Konsumentenschutz. Die Vorlagen müssen Sie nur ausfüllen und unterschreiben. Sie müssen spätestens am 30. November beim Versicherer eingetroffen sein. Am besten verschicken Sie das Kündigungsschreiben bis Mitte November eingeschrieben, um einen Beweis für die rechtzeitige Kündigung zu haben.

Zusatz- und Grundversicherungen kann man unabhängig voneinander kündigen. Für die Zusatzversicherung unterscheidet sich der Kündigungstermin aber je nach Anbieter. Mehr über Zusatzversicherungen steht im Kapitel weiter unten.

Da in der Schweiz eine Krankenkasse obligatorisch ist, braucht die alte Krankenkasse eine Bestätigung der neu abgeschlossenen Grundversicherung, um die Kündigung zu akzeptieren. Sonst kann die Krankenkasse den Wechsel verweigern, und Sie bleiben bei der alten Versicherung.

Ausserdem zu beachten ist, dass Sie ausstehende Monatsprämien rechtzeitig begleichen. Verändert sich Ihre Krankenkassenprämie, muss Ihnen die Versicherung diese bis am 31. Oktober mitteilen. Tut sie das nicht, verlängert sich die Kündigungsfrist.

Die Prämien der Grundversicherung sinken im Schweizer Mittel. Zwar sind die Unterschiede zwischen den Kantonen gross, doch insgesamt werden die Schweizer Haushalte im nächsten Jahr leicht entlastet. Wie ist das während einer Jahrhundertkrise möglich? Die Antwort auf diese Frage steht in diesem Artikel.

Falls Ihre Gesundheitskosten weniger als 2000 Franken jährlich betragen, empfiehlt sich, eine hohe Franchise zu wählen. Mit der Franchise ist die Kostenbeteiligung gemeint, also der Teil der Kosten für Arztbesuche, Medikamente oder Spitalaufenthalte, den Sie selbst bezahlen müssen.

Bei der höchsten Franchise kommen Sie für Gesundheitskosten bis 2500 Franken selber auf, zahlen dafür aber monatlich weniger hohe Krankenkassenprämien. Man sollte also genug Geld auf der Seite haben, um die Kosten allfälliger Krankheitsfälle zu bezahlen. Wenn man hingegen hohe Gesundheitskosten erwartet, machen tiefe Franchisen Sinn, heisst es von der Stiftung für Konsumentenschutz.

Hat man die Franchise bereits ausgeschöpft, zahlt die Versicherung für anfallende Kosten. Jedoch muss auch dann ein Selbstbehalt von 10 Prozent weiterhin vom Versicherten bezahlt werden, jedoch nur bis zu einem Maximalbetrag von 700 Franken pro Jahr für Erwachsene. Die Jahresfranchise kann man jeweils per Ende Jahr anpassen, es gilt ebenfalls der 30. November als Frist, um die Anpassung der Versicherung mitzuteilen.

Mit dem Abschluss eines alternativen Versicherungsmodells – zum Beispiel des Telmed-, Hausarzt- oder HMO-Modells – profitiert man von günstigeren Prämien. Man verpflichtet sich zum Beispiel im Krankheitsfall, ein Gesundheitszentrum aufzusuchen oder vor einem Arztbesuch telefonisch mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen.

Ja, wenn Sie bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt krank werden, wird die notwendige medizinische Notfallbehandlung bezahlt. Nicht übernommen werden die Kosten bei einer freiwilligen Behandlung oder der Kauf von Medikamenten im Ausland.

Die Gesundheitskosten unterscheiden sich von Kanton zu Kanton und sogar innerhalb mancher Kantone. Grössere Kantone sind in zwei oder drei Prämienregionen aufgeteilt: In den Kantonen Bern, Graubünden, Luzern, St.Gallen und Zürich sind die Gemeinden in drei Prämienregionen eingeteilt, in den Kantonen Basel-Landschaft, Freiburg, Schaffhausen, Tessin, Waadt und Wallis gibt es zwei Prämienregionen. Der Grund für die unterschiedlich hohen Prämien liegt in je nach Region unterschiedlich hohen Gesundheitskosten oder der Bevölkerungsstruktur.

Die Höhe der Grundversicherung unterscheidet sich nicht nach Geschlecht, sondern nur nach Alter und Wohnort. Bei den Zusatzversicherungen zahlen Frauen bei vielen Krankenkassen mehr, da sie statistisch länger leben als Männer und die Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht.

Dauert der Militärdienst länger als 60 Tage, übernimmt die Militärversicherung der Suva die Kosten für die Prämien.

Die Zusatzversicherungen ergänzen die Grundversicherung mit Leistungen wie halbprivate oder private Spitalabdeckung und vergüten Brillen oder Fitnessabos. Welche Zusatzversicherungen sinnvoll sind, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Am besten schliesst man nur die Zusatzversicherungen ab, die man auch wirklich braucht. Zusatz- und Grundversicherung müssen dabei nicht beim selben Anbieter abgeschlossen werden.

Die Krankenkasse kann Kundinnen und Kunden, die eine Zusatzversicherung abschliessen wollen, auch ablehnen. Antragsstellende müssen einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Die Kassen können Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ohne Begründung ablehnen. Wer falsche Angaben macht, läuft Gefahr, nachträglich von der Krankenkasse abgelehnt zu werden oder keine neue Zusatzversicherung mehr zu bekommen.

Es empfiehlt sich ausserdem, Offerten verschiedener Anbieter einzuholen und frühzeitig eine Zusatzversicherung zu beantragen: Je älter man ist, desto schwieriger ist es, eine Zusatzversicherung zu erhalten. Wer die Zusatzversicherung wechseln möchte, sollte zuerst eine neue abschliessen. Denn es besteht ansonsten das Risiko, dass man ohne Versicherungsschutz dasteht. Wenn Sie Zusatz- und Grundversicherung beim selben Anbieter haben, schreiben Sie klar, welche Versicherungsleistungen Sie kündigen wollen. Die Kündigungsfristen betragen bei der Zusatzversicherung mindestens drei Monate, können aber auch länger sein.

Wer mindestens acht Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt ist, wird automatisch gegen Unfall versichert. Das gilt auch für Personen, die beim Regionalen Arbeitsvermittler RAV gemeldet sind. Falls Sie nicht erwerbstätig sind, lassen Sie sich auch für Unfall bei Ihrer Krankenkasse absichern.

Wer über wenig Geld verfügt, hat Anspruch auf eine individuelle Prämienverbilligung. Voraussetzung dafür ist, eine Krankenversicherung in der Schweiz zu haben. Ob man eine Prämienverbilligung erhält, hängt unter anderem vom Einkommen und steuerbaren Vermögen ab. Je nach Kanton sind die Schwellen unterschiedlich hoch, um von der Verbilligung zu profitieren.

