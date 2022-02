Ratgeber Ist Bello ausgebüxt oder das Büsi auf Wanderschaft? So verhalten sich Tierhalterinnen und Finder richtig Wenn die Katze nach mehreren Tagen nicht mehr heimkommt oder der Hund entlaufen ist, machen sich Besitzerinnen und Besitzer grosse Sorgen. Wie Sie Ihre Lieblinge wiederfinden und was Sie über GPS-Tracker, Vermisstmeldungen und gechippte Haustiere wissen müssen. Jolanda Riedener 03.02.2022, 13.07 Uhr

Am besten ist es, auf verschiedenen Wegen nach dem vermissten Haustier zu suchen. Bild: Roger Grütter

Wenn die Hauskatze nach einem Aufenthalt im Freien nicht mehr zurückkommt oder der Hund nach einem Feuerwerk verängstigt das Weite sucht, leiden die Besitzerinnen und Besitzer.

Die Schweizerische Tiermeldezentrale (STMZ) bearbeitet mehr als 30'000 Fund- und Vermisstmeldungen pro Jahr und es werden immer mehr. Einerseits, weil es mehr Haustiere gibt, andererseits, weil die Tiermeldezentrale immer etablierter wird. In 80 Prozent der Fälle handelt es sich um Katzen. Dies, weil Katzen das häufigste Haustier der Schweizerinnen und Schweizer sind. Aber auch, weil sie besonders neugierig sind, sagt Bernadette Christen, Geschäftsführerin der STMZ.

Die Schweizerische Tiermeldezentrale (STMZ) Gegründet wurde die STMZ vor 20 Jahren mit dem Ziel, eine schweizweit einheitliche Meldestelle zu schaffen. Such- und Fundmeldungen von Haustieren können mittels Datenbank einfach online erfasst werden. Jährlich sind es über 30'000 Meldungen schweizweit – jedes Jahr kommen mehr dazu. 2010 waren es noch über 10'000 Meldungen. Jede Vermisstmeldung wird innerhalb des STMZ-Helfernetzwerks verbreitet, das aus über 35'000 Freiwilligen besteht: Diese bekommen Vermisstmeldungen aus der Nähe direkt aufs Smartphone und können vor Ort beim Suchen helfen. Die Non-Profit-Organisation erhält keine staatlichen Gelder und finanziert sich über private Spenden.

Dank des Engagements der Tiermeldezentrale kann die Mehrheit der vermissten Tiere laut Christen wieder zum Besitzer oder zur Besitzerin zurückgebracht werden. Dabei ist es für Suchende wichtig, sich an folgendes Vorgehen zu halten:

Ein Haustier wird vermisst Als Erstes eine Vermisstmeldung auf stmz.ch erfassen, unbedingt mit Foto.

Diese Vermisstmeldung wenn möglich in sozialen Netzwerken teilen.

Vermisstmeldung als Plakat ausdrucken und in der Nachbarschaft zum Beispiel in Briefkästen verteilen oder im Quartier aufhängen.

Die Nachbarn informieren.

Falls Sie kürzlich umgezogen sind: Suchen Sie am alten Wohnort, gehen Sie den Weg ab und informieren Sie die damaligen Nachbarn.

Fund- und Vermisstmeldungen kann man kostenlos aufgeben. Bernadette Christen empfiehlt vor allem bei vermissten Katzen dringend, die Anwohnerinnen und Anwohner zu informieren und sie zu sensibilisieren. Da die Tiere sehr neugierig sind, verstecken sie sich in Kellern, Garagen oder Gartenhäuschen und werden versehentlich eingesperrt.

Finderinnen und Finder sollten Folgendes beachten:

Ein Haustier gefunden Als Erstes eine Fundmeldung auf stmz.ch erfassen. Alle Fundmeldungen werden von der Tiermeldezentrale an die zuständige kantonale Stelle weitergeleitet: Ihre gesetzliche Meldepflicht haben Sie damit erfüllt. Unbedingt ein Foto des Tiers machen und zur Fundmeldung anfügen.

Gehen Sie mit dem Tier zum Tierarzt, um zu prüfen, ob es über einen Chip verfügt.

Falls die Besitzerin oder der Besitzer dann gefunden wurde: Die Fundmeldungen aktualisieren oder löschen.

Ausführlichere Tipps und was man aus rechtlicher Sicht beachten muss, erklärt STMZ-Geschäftsführerin Bernadette Christen.

Bernadette Christen ist Geschäftsführerin der Tiermeldezentrale. Bild: PD

Ich habe ein Haustier gefunden, soll ich es füttern oder mit nach Hause nehmen?

Bei Hunden, die offensichtlich ohne ihr Frauchen oder Herrchen unterwegs sind, empfiehlt Bernadette Christen, umgehend die Polizei zu involvieren. Da alle Hunde in der Schweiz gechippt werden müssen, kann diese die Besitzerin oder den Besitzer durch Einlesen des Chips ermitteln. Ausserdem gibt es insbesondere in der Nähe von befahrenen Strassen ein Unfallpotenzial, das man mit Hilfe der Polizei verringern kann.

Beim Füttern empfiehlt die STMZ-Geschäftsführerin Zurückhaltung: «Das Füttern von Katzen oder Hunden sollte man unterlassen. Beobachten Sie ein unbekanntes Tier immer als Erstes einige Zeit.» Vielleicht ist es neu in die Nachbarschaft gezogen.

Eingreifen sollte man erst dann, wenn das Tier ungepflegt ist. In diesem Fall sollte man, nachdem man eine Fundmeldung erfasst hat, es einzufangen versuchen und zum Tierarzt bringen. Wenn das Tier Verletzungsspuren hat oder eingefangen werden soll, kann der lokale Tierschutz helfen.

Alternativ kann man auch eine Sichtmeldung auf der Website der STMZ machen: So kann man das Tier fotografieren und beschreiben, wo es sich aufhält, ohne dass man es mitnimmt.

Wenn ich den Besitzer oder die Besitzerin nicht finde, darf ich das Tier behalten?

Gemäss Gesetz geht das Eigentum eines Fundtiers nach zwei Monaten an die Finderin oder den Finder über. Das gilt nur bei Haustieren und unter bestimmten Voraussetzungen.

In jedem Fall muss eine Fundmeldung gemacht werden. Diese muss während zweier Monate publiziert sein. Weiter muss man versuchen, alles zu tun, um die Besitzerin oder den Besitzer ausfindig zu machen. Etwa die Fundmeldung teilen und einen Tierarzt aufsuchen, der überprüft, ob das Tier gechippt ist. Vögel tragen oft auch einen Ring, mit diesem man Besitzer ausfindig machen kann.

Soll man Katzen chippen oder mit GPS-Trackern verfolgen?

Bernadette Christen empfiehlt Katzenbesitzerinnen und -besitzern, ihre Haustiere zu chippen. Dass dies in der Schweiz nur bei Hunden obligatorisch ist, bedauert sie:

«Viele wissen gar nicht, dass man auch Katzen chippen lassen kann.»

Deshalb würden auch Tierärzte vermehrt darauf hinweisen. Die Kosten für den reiskorngrossen Transponder, der unter der Haut eingesetzt wird, betragen weniger als 100 Franken. Empfehlenswert sei ein Chip übrigens auch für Hauskatzen, denn gerade wenn diese einmal weglaufen, würden sie sich nicht zurechtfinden.

Der Chip wird mit Hilfe einer Nadel unter der Haut des Tiers angebracht. Bild: TZ

Das STMZ bietet ausserdem eine Tierfindermarke für 20 Franken an: Die kleine Plakette trägt eine einmalige Nummer, die man der Organisation telefonisch melden kann. Im Gegensatz zu Anis, eine Organisation, welche die Datenbank zur Registrierung der Haustiere führt, ist das STMZ täglich 24 Stunden besetzt und bietet deshalb einen Mehrwert zum implantierten Transponder. Das Auslesen der Nummer ist zwar jederzeit möglich, die hinterlegte Adresse muss aber in der Datenbank separat abgefragt werden.

Nicht alle Katzenhalterinnen und Katzenhalter wollen ihren Tieren ein Halsband anlegen, da die Tiere dadurch auch hängen bleiben und sich verletzen könnten. «Aber es habe auch eine Wirkung, wenn man eine Katze mit Halsband sieht, weiss man, dass sie jemandem gehört», sagt Bernadette Christen.

Auch GPS-Tracker müssen an einem Halsband befestigt werden. Sie sind recht gross, weil die Sender- und Empfänger einen Akku brauchen. «Es gibt einige, die darauf schwören», sagt Christen. So erfahren Tierhalterinnen und Tierhalter bequem via App, wo die Lieblingsplätze ihrer Katze sind und wo sie sich gerne aufhält. Das könne hilfreich sein, wenn man sein Tier einmal vermissen sollte.

Ich vermisse meinen Vierbeiner: Gibt es noch Hoffnung?

Manche Fälle würden den Besitzerinnen und Besitzern Hoffnung machen: Auch schon ist es vorgekommen, dass Katzen in Autos oder Lieferwagen einsteigen und beim nächsten Halt, viele Kilometer entfernt, aussteigen und sich nicht zurechtfinden. Oder dass sie auf dem Weg zum Tierarzt ausbüxen. Solch kuriose Fälle machen den Betroffenen Mut: Denn es kann gut sein, dass das geliebte Haustier auch Monate oder Jahre später gefunden wird.

Auch tote Tiere melden

Insbesondere auch wenn man ein totes Tier entdeckt, sollte man dies melden. «Niemand übergibt gerne Todesmeldungen, aber für die Besitzerinnen und Besitzer ist das einfacher zu verarbeiten, anstatt mit einer Ungewissheit zu leben», sagt Christen.