Ratgeber Hilfe, ich muss in Quarantäne: Welche Regeln jetzt gelten – und wie man nicht die Krise bekommt Über hunderttausend Menschen müssen zurzeit in der Schweiz wegen Corona zu Hause bleiben. Doch wer muss in Isolation? Und wer in Quarantäne? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und geben Tipps, wie man gut durch diese schwierige Zeit kommt. Maja Briner, Katja Fischer De Santi Hansruedi Kugler, Anna Raymann, Daniel Fuchs 1 Kommentar 07.01.2022, 16.00 Uhr

Eine gute Nachricht zu Beginn: Die Quarantäne dauert neu nur noch sieben statt zehn Tage. Das Bundesamt für Gesundheit empfahl den Kantonen Ende Dezember, die Dauer zu verkürzen. Das soll verhindern, dass allzu viele gleichzeitig im Job ausfallen. Inzwischen haben alle Kantone die verkürzte Quarantäne eingeführt (im Aargau und Solothurn gilt sie erst ab dem 10. Januar).

Ob Sie in Quarantäne müssen, hängt davon ab, wie eng der Kontakt war, ob Sie geimpft oder genesen sind – und wie lang der letzte Piks her ist. Es gilt:

In den allermeisten Kantonen betrifft die Quarantäne – egal ob geimpft oder ungeimpft – nur noch Personen, die im gleichen Haushalt wohnen wie eine angesteckte Person oder «sehr engen» Kontakt mit ihr hatten (relevanter Zeitraum: ab 48 Stunden vor Auftreten der Symptome). In einigen Kantonen wie Aargau und Graubünden müssen auch alle «engen» Kontakte in Quarantäne.

Geimpfte und Genesene sind aber von der Quarantäne befreit, falls die Impfung/der Booster oder die Genesung länger als vier Monate zurückliegt. (Ausnahme: Im Kanton Aargau müssen nach wie vor alle Geimpften und Genesenen grundsätzlich nicht in Quarantäne).

Hatten Sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person, müssen aber nicht in Quarantäne? Dann raten die Behörden: Seien Sie besonders vorsichtig, schränken Sie ihre Kontakte so weit wie möglich ein und lassen Sie sich vier bis sieben Tage nach dem Kontakt testen.

Nach sieben Tagen können Sie die Quarantäne beenden, sofern Sie keine Symptome haben. (Ausnahme: In Graubünden müssen Sie sich testen lassen. Anderswo wird das lediglich empfohlen.)

Wenn Sie positiv getestet wurden, müssen Sie in Isolation – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben. Das heisst: zu Hause bleiben, möglichst ohne Kontakt zu anderen Menschen. Wer mit anderen Personen im Haushalt zusammen wohnt, soll sich gemäss Bundesamt für Gesundheit allein in ein Zimmer zurückziehen und dieses nur wenn nötig verlassen.

Die Isolation dauert grundsätzlich zehn Tage. Dabei gilt: Falls Sie Symptome haben: Die Isolation dauert ab Symptombeginn mindestens 10 Tage, je nach Krankheitsdauer auch länger. Die Symptome müssen seit 48 Stunden verschwunden sein. Ausnahme: Falls Sie noch einen leichten Husten haben oder der Geruchs- oder Geschmackssinn noch nicht zurück ist, dürfen Sie die Isolation trotzdem beenden.

Falls Sie keine Symptome haben: Sie müssen ab dem positiven Testresultat für zehn Tage in Isolation.

Infizierte Kinder sollten zu Hause eine Maske tragen. Cavan Images / RF

Ist man ungeimpft, ist es nötig, ältere Kinder zu isolieren. Bei Geimpften wird es zumindest empfohlen. Aber halten Sie auf jeden Fall Abstand, waschen Sie regelmässig die Hände. Lüften Sie stets gründlich die Innenräume. Ist ihr Kind schon etwas älter, sollte es ausserhalb seines Zimmers eine Maske tragen und die Mahlzeiten getrennt von der Familie einnehmen. Bei Kindern unter 5 Jahren ist eine Isolation nicht angebracht, empfehlen Kinderärztinnen.

Gut zu wissen: Kinder, die in Quarantäne sind, dürfen an die frische Luft, wenn sie draussen niemanden ausser Familienmitglieder treffen. Das Bundesamt für Gesundheit erlaubt unter 12-Jährigen offiziell «kurze Frischluftepisoden».

Empfehlung des Hausarztverbandes: Paracetamol gegen Fieber

gegen Fieber Ibuprofen: Bei Bedarf kann man Paracetamol mit Ibuprofen kombinieren, um Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen zu behandeln (falls Paracetamol nicht ausreicht). Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und anderen Grunderkrankungen unbedingt zuerst mit einer Ärztin oder einem Arzt absprechen.

Bei Bedarf kann man Paracetamol mit Ibuprofen kombinieren, um Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen zu behandeln (falls Paracetamol nicht ausreicht). Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und anderen Grunderkrankungen unbedingt zuerst mit einer Ärztin oder einem Arzt absprechen. ein abschwellendes Nasenspray (rezeptfrei)

(rezeptfrei) ein rezeptfreier Hustensirup oder Honig, um Husten zu lindern

Bei welchen Symptomen muss ich mir Sorgen machen?

Die meisten Covid-Infektionen verlaufen zurzeit recht mild (wenn Sie geimpft sind, ist diese Wahrscheinlichkeit noch höher). Zu den häufigsten Krankheitszeichen zählen trockener Husten, Schnupfen und

Fieber über 38°C. Bei vielen Betroffenen ist der Geruchs- und Geschmackssinn vorübergehend beeinträchtigt.

Haben Sie Symptome, dann schonen Sie sich. Trinken Sie möglichst viel, um Ihr Immunsystem zu unterstützen. Bei Bedarf auf die oben genannten Medikamente zurückgreifen. Um ihren Gesundheitszustand zu beobachten, bewegen Sie sich regelmässig im Haus oder auch kurz an der frischen Luft.

Am besten messen Sie jeden Morgen und Abend Ihre Temperatur, steigt diese über 40 Grad und wirken auch Medikamente nicht mehr dagegen, rufen Sie ihre Ärztin an. Auch starke Atmenbeschwerden sind ein Grund, sich sofort beim Arzt zu melden.

Ist es normal, dass man sich von Covid-19 nicht so schnell erholt?

Das Coronavirus wirkt sich bei jedem Menschen anders aus. Etwa 1 von 10 Erkrankten haben 3 Wochen oder länger Symptome. Dazu können Atemprobleme, Müdigkeit, Schmerzen in der Brust, Geruchs- und Geschmacksverlust oder auch neurologische Symptome gehören. Es ist ganz normal, sich über mögliche Langzeitfolgen von Corona zu sorgen. Versuchen Sie geduldig zu sein und sich auf kleine Fortschritte zu konzentrieren.

Schnelle Hilfe: Gemeinsam lesen, statt sich zu langweilen. Getty Images

Wochen- oder Tagesplan erstellen. Zeiten für Schulaufgaben, Ämtli, Musik, Spiel und TV eintragen. Den Kindern auch Zeit für sich lassen. Dann können sie alleine Hörspiele hören, lesen, malen und zur Ruhe kommen.

Ältere Kinder können einen Tag in der Woche für das Mittagessen zuständig sein. Rezept auswählen, Einkaufsliste schreiben, Kochen und Servieren.

Mit den Kindern einzeln das Gespräch suchen und herausfinden, was sie bewegt. Wovor haben sie jetzt Angst? Das gibt Nähe und so lernen auch die Kinder, dass man über solche Themen reden kann.

Digitale Lern-Tipps

Anton: Beliebte Lernapp mit Mathe- und Deutsch-Übungen von der 1. bis zur 10. Klasse. Kostenlos.

Lazuli.com: Vier interaktive Lernspiel-Apps ab vier Jahren bis zur 2. Klasse. Pro App 4 Fr.

SRF MySchool bietet tolle Dokus mit Lernmaterial an. Das Programm wurde aktuell extra ausgebaut. Kostenlos.

Sendung mit der Maus (wdrmaus.de): Tolle Website mit dazugehöriger App, gut auch für Vorschulkinder geeignet. Kostenlos

Schlaumeier. Online: Online-Lektionen zu vielen Themen. Teils kostenlos

Sofern es möglich ist, sollte jeder und jede den eigenen Arbeitsraum haben. Jemand im Schlafzimmer, der andere in der Stube? So sitzt man nicht die ganze Zeit beieinander und verliert sich auch mal für ein paar Stunden aus den Augen.

Das Positive aus dem Tag ziehen und es dem jeweils anderen vor Augen halten.

Die (erzwungene) Zweisamkeit auch nutzen. Beispielsweise für einen Spiele- oder Fernsehabend, Massagen, gemeinsam Fotoalben gestalten, gemeinsamer Wohnzimmersport.

Mit anderen in Kontakt bleiben. Telefonieren, chatten, skypen. Wichtig ist: sehen und gesehen werden, mit der Welt verbunden bleiben.

Für das leibliche Wohl sorgt der Lieferdienst oder die Nachbarn, die einem die Einkaufstasche vor die Türe stellen. Was aber hilft bei geistigem Hunger? Zum Glück ist in Film und Literatur trotz Krisen und Shutdowns einiges entstanden, was schwere Tage leichter macht.

Buchtipp 1: Franz Hohler – vergnüglich unheimlich

Als Stimmungsaufheller ist Franz Hohler ein sicherer Tipp. Elf Geschichten versammelt er im neuen Erzählband «Der Enkeltrick». Drei davon sind während der Coronakrise entstanden. Mal beiläufig, mal zwangsläufig bricht das Unheimliche in den Alltag seiner Figuren ein. Da regnet es plötzlich bar jeder Physik in der Restaurantküche Steine und am Stammtisch eines Ausflugslokals darf man auf keinen Fall absitzen. Erfrischend variantenreich und fast immer mit überraschenden Wendungen nimmt er sich vor allem Pensionäre vor. Etwa einen Steuerberater, der nichts mit seiner Zeit anzufangen weiss und sich in Geburtstagsgratulationen hineinsteigert, dabei aber seine Frau vergisst. Mal melancholisch, mal schelmisch, mal hinterlistig – und immer sehr vergnüglich.

Franz Hohler: Der Enkeltrick. Erzählungen. Luchterhand, 154 Seiten.

Buchtipp 2: Mithu Sanyals Identitätsgroteske

Mit «Identitti» hat die deutsch-indische Kulturwissenschafterin Mithu Sanyal einen fulminanten Roman geschrieben um eine deutsche Professorin, die sich als Inderin ausgibt und auf das Recht einer frei gewählten kulturellen Identität beharrt. Sanyal verarbeitet damit einen grossen Stapel Sachbücher zu Gender, Antirassismus, Identitätspolitik und Cancel Culture. Dieser kluge, witzige Roman stochert also vergnüglich im Wespennest aktueller Debatten herum. Professorin Saraswati verdreht ihren Anhängerinnen gehörig den Kopf, denn sie liebt Provokation als Mittel einer dialektischen Debatte. Wenn sie sagt «Weiss ist das neue N-Wort», dann bleibt ihren Fans mal kurz die Luft weg. Mithu Sanyal gehört ohnehin zu den interessantesten Denkerinnen Deutschlands.

Mithu Sanyal: Identitti. Roman. Hanser, 430 Seiten

Buchtipp 3: Liv Strömquist zerstört den Schönheitswahn

Mit Trainerhose und verstrubelten Haaren mal kurz ausruhen von der alltäglichen Schönheitskonkurrenz in der Öffentlichkeit. Das zwangsweise Rumhocken im Zuhause kann ja auch was Gutes haben. Und dabei empfehle ich die Unterstützung durch die feministische Comic-Ikone Liv Strömquist. In ihrem neuen Comic «Im Spiegelsaal» seziert sie cool und amüsant den Schönheitskult, anhand der Kaiserin Sissi sowie der aktuellen Instagram-Ikone Kylie Jenner.

Liv Strömquist: Im Spiegelsaal. Avant-Verlag, 168 Seiten.

Filmtipp 1: Hilfe, warum ist der Weltuntergang so witzig?

Sie haben den Glauben an die Menschheit verloren? Dann wird dieser Film sie darin noch bestätigen. Der Plot von «Don’t Look Up» geht so: Gigantischer Meteoroid entdeckt, keiner will es glauben, keiner fühlt sich zuständig, keiner handelt, bumm, alle tot. Klingt schrecklich, ist aber sehr witzig. Leichtfüssiger, unterhaltsamer und gleichzeitig böser und eindringlicher kam noch nie ein Katastrophenfilm auf die Leinwand als diese sehr gelungene Satire, die freilich den Umgang mit der drohenden Klimakatastrophe aufs Korn nimmt.

«Don’t Look Up» (USA 2021, 138 Min.); Regie: Adam McKay, auf Netflix

Filmtipp 2: Lieber anderen beim Streiten zusehen

Ein alter Firmenchef, der nicht an seine Kinder abgeben kann: «Succession» dreht sich um eine steinreiche Medienunternehmerfamilie, die im Streit um die Nachfolge unterzugehen droht. Die Serie aus dem Hause HBO ist das Beste, was es derzeit im Fernsehen zu sehen gibt. In «Succession» ist alles krasser, perverser – besser, und das ganz ohne Sex. Die Dialoge sind brillant-komisch. Aber Achtung: Fast kein Satz kommt ohne «Fuck» aus.

«Succession» (seit 2008), Staffeln 1–3 auf Sky Show

Filmtipp 3: Endlich die Bildungslücke schliessen

20 Jahre ist es bereits her, seit der amerikanische TV-Sender HBO die erste Folge dieser Serie ausstrahlte. Bei Kritikern gilt sie bis heute als das Non-Plus-Ultra in der Serienlandschaft. Erfolgsformate wie die italienische Top-Serie «Gomorrha» sollen daran angelehnt sein. «The Wire» dreht sich um den Kampf gegen die Drogen in der niedergewirtschafteten US-Stadt Baltimore. Mehr kann der Autor dieser Zeilen auch gar nicht verraten, plant er doch selbst, die eigene «The Wire»-Bildungslücke bald zu schliessen.

«The Wire» (2002 bis 2008), alle fünf Staffeln gibt es bei Streaminganbietern wie Sky Show oder im VoD

Podcast: Wenn die Augen müde werden

Ken Jebsen, ehemals harmloser Radiomoderator, ist heute Deutschlands berüchtigtster Verschwörungsideologe. Er befeuert Mythen und Theorien, die gefährlich laut rezipiert werden. Der Podcast «Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?» geht auf Spurensuche und fragt: Wie kann man derart abdriften? Antworten geben Weggefährten, Fans, Arbeitgeber – und Jebsen selbst. Acht Monate Recherche klug und packend erzählt.

1 Kommentar Pascal Imfeld vor etwa einer Stunde Müsste es nicht korrekterweise heissen: "Geimpfte und Genesene sind aber von der Quarantäne befreit, falls die Impfung/der Booster oder die Genesung ***NICHT*** länger als vier Monate zurückliegt."??? Alle Kommentare anzeigen