Queere Tiere Homosexuell, bisexuell, oral, anal: In der Natur gibt es alles – warum das biologisch Sinn macht Affen, Schafe, Delfine: Bei über 1500 Tierarten finden sich gleichgeschlechtliche Paare für Sex oder für die Aufzucht von Nachwuchs. Eine Ausstellung in Bern gibt Einblick. Niklaus Salzmann 15.04.2021, 05.00 Uhr

Bonobos lieben Zärtlichkeit und Sex. Besonders oft vergnügen sich Weibchen miteinander. Getty Images Bei Schafen zeigen sowohl Weibchen als auch Männchen sexuelles Interesse am gleichen Geschlecht. Getty Images Lange Zeit bemerkte niemand, dass es sich bei brütenden Albatrospärchen nicht immer um ein Weibchen und ein Männchen handelte. Getty Images Das Männchen des Clownfisch kann sich im Lauf des Lebens in ein Weibchen verwandeln. Getty Images Bei Delfinen ist bis zur Hälfte des Sexes gleichgeschlechtlich. Dabei penetriert das Männchen auch mal das Blasloch auf dem Kopf des Partners. Getty Images

Ganz gesittet stehen die beiden Schafböcke im Naturhistorischen Museum Bern nebeneinander. Wären sie nicht ausgestopft, sondern lebendig, könnte es anders zu- und hergehen. Vielleicht würden sie miteinander schmusen, ­einander an den Geschlechtsteilen lecken, Analverkehr haben.

Homosexuelles Verhalten ist beim Hausschaf nichts Ungewöhnliches, bei beiden Geschlechtern. Es gibt sogar Widder, die sich gar nicht für Weibchen interessieren, sondern sich ausschliesslich mit Böcken paaren, wie in einer neuen Ausstellung in Bern zu erfahren ist.

Das Argument der «Natürlichkeit»

Nachwuchs geht aus gleichgeschlechtlichem Sex keiner hervor. Manche Menschen betrachten Homo- und Bisexualität deshalb als «unnatürlich». So heisst es auf der Website des Referendumskomitees gegen die «Ehe für alle» (das am Montag, einen Tag nach der Ausstellungseröffnung in Bern, seine Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht hat): «Die Ehe ist die natürliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Nur aus dieser Verbindung entstehen Kinder, welche die Zukunft der Gesellschaft sicherstellen.»

Klar, zumindest beim Menschen braucht es Frau und Mann, um Nachwuchs zu erzeugen. Aber heisst das, dass alles andere unnatürlich ist? Diese Frage kann nur der Blick in die Natur beantworten. Schieben wir dazu das Hausschaf, das seit Tausenden Jahren vom Menschen gezüchtet wird, mal beiseite und betrachten wir Wildtiere.

Bei den Vorbildern der Lady Bush gibt es Frauenpaare

Laura Bush, die Frau des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, hatte in ihrer Zeit als First Lady einst in einer Rede die Monogamie der Laysan-Albatrosse gelobt. In der Tat bilden sich bei diesen Vögeln auf Hawaii Paare, die ein Leben lang zusammenbleiben. Trotzdem passen sie nicht ganz ins konservative Familienbild. Denn bei vielen Paaren handelt es sich um zwei Weibchen. Biologisch ergibt das durchaus Sinn: Wenn es in einer Kolonie an Männchen mangelt, können gleichgeschlechtliche Paare zusätzliche Eier ausbrüten und Nachwuchs grossziehen.

Das funktioniert auch mit Männchenpaaren, wie etwa von Pinguinen und Flamingos bekannt ist. Bei den Trauerschwänen hat der Nachwuchs sogar grössere Überlebenschancen, wenn er von zwei kräftigen Männchen beschützt wird als von einem gemischten Paar. Für Männchen stellt sich allerdings die Frage, wie sie an ein Ei kommen. Wenn sie kein verwaistes finden, müssen sie eines stehlen. Um das zu verhindern, ist es in Zoos bei Pinguinen üblich, Männchenpaaren ein Gipsei zu geben.

Einfacher ist es für Weibchen: Sie müssen nur einmal pro Jahr kurz ein Männchen ranlassen, um sich befruchten zu lassen. Bei den Albatrossen wechseln sich die Weibchen ab, im einen Jahr legt die eine, im anderen die andere. Gleichgeschlechtliche Paare haben in der Natur also durchaus ihren Sinn und tragen dazu bei, dass sich eine Art vermehrt. Um Sex geht es bei den gleichgeschlechtlichen Vogelpaaren aber nicht. Von Homosexualität zu sprechen, ist also nicht ganz zutreffend.

Delfine nutzen alle Körperöffnungen für Sex

Doch wie steht es mit gleichgeschlechtlichem Sex? Die Ausstellung in Bern zeigt: Schafe sind nicht die Einzigen. Beim Reismehlkäfer dient der Sex zwischen Männchen sogar dazu, die eigenen Gene weiterzugeben. Das funktioniert so: Ein Männchen deponiert sein Sperma im Genitaltrakt eines anderen. Wenn sich dieses andere danach mit einem Weibchen paart, haben auch die Spermien des ersten Männchens Chancen, beim Weibchen zu landen.

Den Delfinen hingegen macht Sex vermutlich einfach nur Spass, egal mit welchem Geschlecht. Laut dem Naturhistorischen Museum sind bis zur Hälfte der sexuellen Aktivitäten homosexuell. Die Männchen dringen dabei mit dem Penis nicht nur in den After ein, sondern auch mal ins Blasloch auf dem Kopf des andern.

Flotter Dreier bei den Bonobo-Schimpansen

Verspielten Sex, der sich nicht um Geschlechter schert, sehen wir auch bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Bei Orang-Utans wurde beobachtet, dass Männchen den erigierten Penis eines anderen ablecken. Und bei den Bonobo-Schimpansen kopulieren besonders die Weibchen oft miteinander – häufiger als mit Männchen. Gelegentlich liegt auch ein Dreier drin. Dieses reiche Sexleben wirkt sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt der Gruppe aus.

Laut der Ausstellung sind bei über 1500 Arten homosexuelle Verhaltensweisen bekannt. Vor zehn Jahren waren es noch 500 Arten. Das bedeutet nicht, dass die Tiere sich verändern – sondern dass wir Menschen es eher erkennen. Wer im zwanzigsten Jahrhundert ein Albatros-Pärchen beim Brüten beobachtete, war einfach davon ausgegangen, dass es sich um ein Weibchen und ein Männchen handeln musste.

«Nemo ist trans» – wirklich?

Die Fachleute sind also sensibler geworden und haben einige falsche Vorstellungen über Bord geworden. Viele warnen aber davor, menschliche Begriffe wie «lesbisch» und «schwul» für Tiere zu verwenden. Sie würden sich wohl daran stören, dass in der Ausstellung in Bern steht: «Nemo ist trans.» Zwar kommt es vor, dass sich ein männlicher Clownfisch im Laufe des Lebens in ein Weibchen verwandelt, aber mit transsexuellen Menschen hat das herzlich wenig zu tun. Und erst recht nicht können zwittrige Tierarten, bei denen jedes Exemplar sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane hat, in irgendeiner Weise mit intersexu­ellen Menschen verglichen werden.

Um Menschen zu verstehen, die von den Geschlechternormen in unseren Köpfen abweichen, müssen wir diesen zuhören. Auch dazu bietet die Ausstellung reichlich Gelegenheit – im grösseren Teil geht es nicht um Tiere, sondern um queere Menschen.

Trotzdem bringt auch der Blick in die Tierwelt eine Erkenntnis: Unnatürlich ist weder Bi- noch Homosexualität, weder Oral- noch Analsex, weder Polyamorie noch Masturbation. Was in der Natur hingegen nicht vorkommt, ist, dass Artgenossen wegen solcher sexueller Vorlieben ausgegrenzt werden.

«Queer – Vielfalt ist unsere Natur», Naturhistorisches Museum Bern, bis 10.4.2022. Empfohlen ab 12 Jahren. Wegen der coronabedingten Einlassbeschränkungen ist mit Wartezeiten an der Kasse zu rechnen.