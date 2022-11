Auri Katariina putzt kostenlos die Wohnungen fremder Menschen rund um die Welt. Die gebürtige Finnin übt so ihre Leidenschaft aus und will gleichzeitig Menschen in Not etwas Gutes tun. Auf Tiktok werden die Videos ihrer Putzabenteuer millionenfach angeklickt.

08.11.2022, 15.27 Uhr