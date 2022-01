Psychologie Warum Dickschädel und sture Böcke aller Altersklassen gerade Hochkonjunktur haben – und wie man dagegen ankommt Bild: Getty Sturheit kann Beziehungen zerstören, Karrieren verhindern und vernünftige Menschen zu Verschwörungstheoretikern machen. Warum Kinder trotzen müssen und wie Erwachsene bessere Strategien entwickeln können. Katja Fischer De Santi 0 Kommentare 29.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Sie lauern überall und machen uns das Leben schwer: Sture Grinde, die auf ihren Meinungen beharren, nicht mit sich diskutieren lassen, sich verweigern. Manchmal stehen wir auch selbst mit dem Rücken zur Wand und rufen innerlich mit dem Fuss stapfend: «Sicher nicht mit mir!» Trotz scheint gerade Hochkonjunktur zu haben.

Wobei es da zuerst einer kleinen Begriffserklärung Bedarf

Trotz ist nicht das Gleiche wie Eigensinn oder Sturheit. Wer eigensinnig ist, ist immer noch kritikfähig und offen für andere Meinungen, wohingegen der oder die Sture sich von den besten Argumenten nicht überzeugen lässt – aus Prinzip oder eben Trotz. Denn Trotz ist kein Gefühl, es ist eine Reaktion auf ein Gefühl wie Angst, Unsicherheit, Enttäuschung oder Wut und leider ist es keine gute.

Der Arbeitskollege, der bockig jede Zusammenarbeit verweigert

Sie zeigt sich etwa bei Tom, der auf die Bitte, ob er Ideen der Kollegen auch noch in seinen Vortrag einbauen könnte, stets auf stur stellt. Ohne wirkliche Argumente zu bringen, lehnt er kategorisch ab. Mit ihm will irgendwann niemand mehr zusammenarbeiten. Die Beförderung bleibt aus. Nur, was macht erwachsene Menschen so bockig, dass sie sich selbst und anderen schaden?

Aus psychoanalytischer Sicht sei unser Seelenleben eine frühkindliche Veranstaltung, sagt Michael Bertschinger. Er ist Psychiater und Psychoanalytiker mit eigener Praxis in Zürich. Er erklärt:

«Zwischen null und fünf Jahren entwickelt sich der Kern unserer Psyche, alles was danach kommt, lehnt sich daran an.»

Michael Bertschinger

Psychoanalytiker Bild: zVg

Womit wir beim dreijährigen Yaris wären, der sich seit 20 Minuten vor der Garderobe am Boden wälzt, sich weigert, eine Jacke anzuziehen, während sein Vater verzweifelt versucht, ihm zu erklären, dass sie nun zu spät zu Omis Geburtstag kommen werden und es draussen minus zwei Grad sei. Yaris trotzt – und er kann im Gegensatz zu Tom auch nicht anders.

Die Trotzphase geht vorbei, aber der Trotz als Impuls bleibt

Denn der Ursprung des Trotzes liegt im Kleinkindhirn, genauer im präfrontalen Kortex, unserer emotionalen Kon­trollinstanz. Nur mit seiner Hilfe können wir beispielsweise den Impuls beherrschen, einfach zu schreien, wenn uns etwas ärgert. Bei Kleinkindern wie Yaris ist diese Kontrollinstanz im Hirn rudimentär entwickelt. Die neuronalen Bahnen müssten erst durch viele Übungen richtig eingespurt werden.

Das geht leider meist einher mit sehr viel Gebrüll, Tränen und kindlichen Ausrastern in der Garderobe, wenn die Schuhe nicht an die Füsse wollen. Je grösser das neu erweckte Autonomiebedürfnis des Kindes ist, desto massiver sind oft die Trotzanfälle. Mit etwa fünf Jahren werden diese weniger, der präfrontale Kortex nimmt seinen Dienst auf.

Nur, der Trotz ist damit noch lange nicht von der Welt. «Der Impuls, zu trotzen und auf stur zu machen, der geht nicht einfach weg, der bleibt tief in uns drin», erklärt Psychoanalytiker Bertschinger. Erwachsene können in der Regel diesen Impuls aber besser regulieren und werfen sich bei Meinungsverschiedenheiten nicht schreiend in den Dreck. Trotzige Erwachsen verweigern dafür das Gespräch oder die kon­struktive Mitarbeit, scheuen jede Neuerung, tun vielleicht sogar Dinge, die ihnen schaden. Wie etwa Peter, der mit 75 immer noch rüstig unterwegs ist, aber komplett auf Durchzug stellt, sobald seine Kinder davon reden, dass er in eine kleinere Wohnung ziehen könnte oder zumindest für den Garten eine Hilfe anstellen sollte. Lieber steigt er noch selber auf die Leiter, als dass sie sich helfen lassen würde.

Für Trotz im Alter gibt es einen eigenen Begriff: Altersstarrsinn das Pendant zur Trotzphase im Kindesalter. Bild: John Rensten / The Image Bank RF

Trotz entsteht dort, wo das Autonomiebedürfnis bedroht wird und der eigene Handlungsspielraum sehr klein scheint.

Kleinkinder und alte Menschen erleben das am heftigsten und reagieren auch am heftigsten. Der Altersstarrsinn ist das Pendant zur Trotzphase. Gerade jetzt haben wir mit der Pandemie und den bundesrätlichen Massnahmen aber eine Situation, welche das Autonomiebedürfnis aller Altersklassen einschränkt. «Bei nicht wenigen kommen da unbewusst Erinnerungen aus der Kindheit hoch», sagt Bertschinger.

Alain Berset verbietet uns alles Mögliche – da trotzen einige

Plötzlich ist da wieder jemand, der sich erdreistet, zu sagen, wo man hindarf und wo nicht, dass man sich die Hände waschen und in den Ellenbogen niesen soll. Kindlich fällt dann teilweise auch die trotzige Reaktion darauf aus. «Ich mach sicher nicht, was die sagen!» Und hat der Trotz das Spiel übernommen, nützen alle rationalen Argumente nichts mehr. Wer richtig trotzt, dem schaltet die Ratio aus – fast wie beim dreijährigen Yaris in der Garderobe.

Auf Durchzug zu stellen, bringe aber nur kurzfristige Entlastung, sagt Andrea Lienhart, Coach und Sachbuchautorin, die sich mit dem Umgang mit schwierigen Zeitgenossen befasst. Niemand sei einfach immer trotzig oder stur, betont sie.

Trotz ist eine Form des Selbstschutzes, ein starker Impuls, dass da Gefühle hochkommen, mit denen wir gerade nicht klar kommen.

Andrea Lienhart

Business Coach und Mediatorin Bild: zVg

Der Trotz verschafft uns eine Pause. Diese müssten wir aber auch nutzen, um zu analysieren, wie wir aus dieser Verweigerung wieder rauskommen. Haben wir zu wenig Selbstwert und reagieren deshalb auf Kritik so massiv? Haben wir Angst vor Kontrollverlust, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten müssen, fürchten wir bei jeder Neuerung, den Anschluss zu verlieren, und bocken deshalb? Das eigene Handeln zu hinterfragen, sei natürlich viel anstrengender, als trotzig und allein in der Ecke stehen zu bleiben, aber auch viel erfolgversprechender, sagt Psychiater Bertschinger.

Der junge Winston Churchill etwa war ein notorischer Sturkopf und Lernverweigerer. Bei Prüfungen gab er leere Blätter ab. Seinem strengen Vater konnte und wollte er es nicht recht machen. Bis der Vater starb und Churchill realisierte, dass er in etlichen Bereichen «nicht die leisesten Kenntnisse» besass. Im Eiltempo versuchte er, alles nachzuholen, und las sich quer durch die Weltliteratur. Aus einem sturen Kind wurde ein eigensinniger Staatsmann, der Hitler die Stirn bot.

