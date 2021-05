Psychologie Eltern aufgepasst: Ungefragte Tipps führen zur Selbstüberschätzung Man sollte Kindern erst helfen, wenn sie darum gebeten werden – das legt eine psychologische Studie nahe. Sonst drohen Enttäuschungen. Das gilt auch für Erwachsene. Jörg Zittlau 11.05.2021, 05.00 Uhr

Besser noch etwas warten mit dem Tipp – sonst wird die Wahrnehmung des Erfolges verfälscht. Bild: Getty

Ein Sprichwort sagt: «Ratschläge sind auch Schläge.» Ratschläge können den Empfänger klein machen. Eine US-Studie zeigt nun jedoch, dass eher das Gegenteil eintritt.

Die beiden US-Psychologen Matthew Fisher und Daniel Oppenheimer zeigten in einer Studie, dass wir wegen Ratschlägen, beziehungsweise Hilfeleistungen, unsere Handlungen falsch einschätzen. Die Forscher konfrontierten ihre knapp 2400 Probanden zunächst mit Gedächtnis- und Wissenstests sowie Anagramm-Aufgaben, bei denen es um das Bilden von sinnvollen Worten aus Buchstabenreihen geht.

Dabei wurden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt. Die eine wurde ungefragt von jemandem mit wertvollen Tipps unterstützt; die zweite musste sich zunächst den Kopf zermartern, bevor die Hilfe kam; und die letzte Gruppe musste bis zum Schluss der Tests zusehen, wie sie allein klarkam.

Klar macht uns Hilfe erfolgreicher, aber...

Das Ergebnis: Die Probanden mit der Unterstützung schnitten am besten ab. Was zu erwarten war, denn profunde Hilfe erhöht bei kniffligen Aufgaben die Erfolgsaussicht. Doch dabei ging es in der Studie eigentlich gar nicht. Deren eigentliches Thema war nämlich, dass man die Probanden noch in einen weiteren Anagramm-Testlauf schickte und vorher fragte, wie sie wohl dabei abschneiden würden.

Diejenigen, die in der Testreihe zuvor ungefragt Hilfe bekommen hatten, trauten sich zu, 50 Prozent der Anagramme lösen zu können. Tatsächlich schafften sie jedoch nur ein Drittel, und damit genauso viel wie die beiden anderen Gruppen. Nur dass die schon im Vornherein vermutet hatten, nur ein Drittel zu schaffen. Letztere hatten also sich selbst deutlich realistischer eingeschätzt.

Eigentlich gehört der Erfolg jemand anderem

Offenbar neigen wir zur Selbstüberschätzung, wenn uns ungefragt geholfen wird. Der Grund ist, wie Fisher und Oppenheimer erklären, eine klassische Fehlattribution: Wir halten uns für kompetent, obwohl unsere guten Leistungen nur aufgrund fremder Hilfe zustande gekommen sind. Dies sollten Eltern zum Beispiel bedenken, wenn sie ihren Kindern mal wieder ungefragt bei den Schulaufgaben helfen. Es könnte später für falsche Einschätzungen und Enttäuschungen sorgen.

Anders sieht es jedoch aus, wenn das Kind, nachdem es erst einmal alleine versucht hat, von sich aus nach Hilfe fragt. Das scheint nämlich, so das Ergebnis der Studie, ihre Selbsteinschätzung nicht zu verfälschen. Die Forscher sagen:

«Wenn jemand auf Tipps wartet, erfährt er, wie schwierig die Aufgaben sind, wenn man keinen Tipp bekommt.»

Es zu versuchen und dabei zu scheitern, muss eben nicht zwangsläufig schlecht sein – es kann auch für Bodenhaftung sorgen.